Horóscopo, 12/10: Imprevistos podem atrapalhar seus planos

Altos e baixos vão rondar as relações pessoais e convém abrir o olhão com seu dinheiro. Confira o que diz o seu signo para este sábado

ÁRIES

Imprevistos podem atrapalhar seus planos, altos e baixos vão rondar as relações pessoais e convém abrir o olhão com seu dinheiro. A boa notícia é que o clima vai ficar bem mais sussa a partir da tarde. As coisas devem entrar nos eixos e tretas serão superadas, inclusive no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 36, 09, 03

TOURO

Domingo rima com paz, descanso e horas agradáveis com os queridos, mas os astros estão com a pá virada e formam vários aspectos tensos. Fique na sua, procure relaxar e faça a sua parte para elevar a harmonia à sua volta. Clima ok no amor. Cor: VERDE Palpites: 06, 08, 26

GÊMEOS

Hoje a dica é começar o dia sem grandes expectativas, pois contratempos e bagacinhas podem surgir. Eventos, encontros e divertimentos também podem decepcionar, isso sem falar que há risco de atritos com pessoas queridas. O amor fica protegido, pelo menos. Cor: SALMÃO Palpites: 16, 45, 34

CÂNCER

Conflitos e tretas vão rondar seus contatos, e tanto o convívio com parentes e amigos quanto os assuntos do coração podem ser palcos de instabilidades. A dica é segurar os ímpetos, as reações e reforçar os laços de confiança com seus queridos. Não vai faltar harmonia no amor. Cor: CINZA Palpites: 56, 45, 27

LEÃO

Os astros se estranham no céu e há risco de treta, portanto, a dica é ir com calma, criar menos expectativa e dobrar a paciência. Para tudo fluir melhor em suas relações, convém medir as palavras e ser mais tolerante. Os desejos e sentimentos estarão mais intensos no amor. Cor: PRETO Palpites: 05, 41, 31

VIRGEM

O dia é de folga, mas a Lua coloca os interesses profissionais no centro das atenções, e pode gastar seu tempo e sua energia pensando nos deveres. Mas pegue leve, aproveite melhor o domingo e evite exigir tanto de si mesma, bebê! Aguarde emoções intensas no amor. Cor: MARROM Palpites: 42, 44, 06

LIBRA

Vibes tensas se espalham nas primeiras horas do domingão e convém ficar esperta para não cair em tentação e gastar demais, viu? Tretinhas vão rondar o convívio familiar e será preciso mais tato e paciência nas conversas com o seu pessoal. Não deve faltar segurança emocional no amor. Cor: ROXO Palpites: 48, 57, 54

ESCORPIÃO

O dia começa com instabilidades, mas siga de boa e não esquente à toa, porque novidades bacanas estão reservadas. Mercúrio empodera sua energia mental, simpatia e boa lábia, e com a Lua em seu paraíso, seu astral fica blindado de vez! Sinal de surpresas no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 31, 50, 14

SAGITÁRIO

O astral tá atribulado, viu? Há risco de se empolgar com ofertas tentadoras e gastar o que não pode ou não tem, portanto, controle o dindim. Outro conselho é evitar excessos e pegar mais leve nos comes e bebes para não prejudicar seu bem estar. O amor fica mais romântico. Cor: VIOLETA Palpites: 39, 45, 09

CAPRICÓRNIO

O clima fica nervosinho, mas quem decide se entra nessa vibe ou não é você, então, bora aproveitar o domingo, bebê! Equilibre os gastos para não ter dores de cabeça com grana, ocupe seu tempo com atividades e evite tretas com os outros. Sintonia será plena no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 06, 14, 24

AQUÁRIO

Pode chover convite para sair, mas ligue o radar pela manhã, pois perrengues com parentes ou amigos podem rolar. Mantenha a calma e não desconte a irritação nas pessoas que estiverem por perto, porque tudo que vai tem volta e pode sobrar para você. Tudo ok no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 47, 20, 29

PEIXES

Imprevistos podem atrapalhar uma viagem ou passeio, e também será preciso ter mais filtro nas palavras, viu? Mas com a Lua entrando no seu signo às 16h55, alegrias, mais leveza e novidades incríveis vão tomar conta! A felicidade vai reinar no amor. Cor: ROSA Palpites: 60, 31, 40