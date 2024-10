Agremiações de Olinda denunciam atraso nos cachês do Carnaval 2024; Prefeitura afirma ter pago 90%"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As prévias já aquecem as ladeiras do Sítio Histórico, mas, nesta segunda-feira (14), agremiações que participaram do Carnaval de Olinda 2024 vieram a público denunciar o atraso - parcial ou total - no pagamento dos cachês referentes à programação oficial do município.



O Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda, de 72 anos, informou que ainda não recebeu a parte final do cachê referente aos desfiles. A Troça Carnavalesca Mista Cariri Olindense, de 102 anos, confirmou ao JC que ainda não recebeu qualquer valor. O Grupo Bongar também publicou uma nota para endossar as denúncias.

No caso das agremiações, os cachês servem para pagamento de orquestra, passistas, desfilantes, destaques, porta-estandartes, "faixeiros", fogueteiros, além de custear as fantasias e adereços.

Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura de Olinda informou que "pagou cerca de 90% dos valores relativos aos cachês, e o restante do valor será pago no decorrer do ano".

Elefante de Olinda

O Elefante de Olinda ressaltou que é "uma organização sem fins lucrativos, e, portanto, este valor é integralmente direcionado ao pagamento dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura."

"Essa situação absolutamente desrespeitosa prejudica diretamente o planejamento do Carnaval 2025. O Clube tem mantido contato com os órgãos municipais responsáveis pela liberação do restante do pagamento (Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura) entretanto, os referidos órgãos ainda não forneceram qualquer resposta ou justificativa", acrescenta.

"Não é somente pelo Elefante que fazemos essa cobrança pública, é pela salvaguarda e manutenção do nosso carnaval, pois sabemos que a situação enfrentada pelo CCM Elefante de Olinda é a mesma de outras agremiações e fazedores de cultura de nossa cidade."

Ao JC, o diretor do Elefante, Bruno Firmino, ressaltou que os "diretores trabalham de maneira voluntária, ninguém recebe qualquer valor financeiro; pelo contrário, às vezes gastamos do nosso bolso."

Cariri

Troça Carnavalesca Mista Cariri Olindense - HUGO MUNIZ

Em entrevista ao JC, Hilton Santana, diretor de comunicação do Cariri Olindense, explicou que a agremiação enfrentou dificuldades internas este ano, o que atrasou o envio da prestação de contas. "Temos nossa parcela de responsabilidade, mas o atraso no pagamento é algo recorrente há anos. No ano passado, só recebemos no início de novembro de 2023, mesmo tendo prestado contas dentro do prazo."

"Os órgãos de controle deveriam rever a forma como pagamento tem sido feito, criando um mecanismo em que os gestores pudessem ajudar a cultura popular, que precisa desse recurso e depende de aportes antes e depois das prestações de contas. Sabemos que o atraso não é uma exclusividade da gestão de Olinda, embora a cidade de Olinda 'avacalhe', extrapolando os limites."

Grupo Bongar

O Grupo Bongar, que realiza um trabalho de resgate da cultura e religião da Nação Xambá, também soltou nota para endossar a denúncia. "Enquanto os artistas cumprem seus deveres de realizar seus shows nos dias, locais e horários estabelecidos pela Prefeitura, a gestão municipal não cumpre o seu papel de pagar os cachês pelos serviços prestados pelos grupos, bandas e artistas no Carnaval de Olinda."

"A festa aconteceu em fevereiro deste ano e estamos em outubro, a menos de três meses para terminar o ano e a Prefeitura ainda não pagou o cachê de grupos e artistas que se apresentaram na festa".

Show

O cantor Pablitto, que se apresentou no ciclo festivo de 2024, também confirmou a falta do cachê integral. "Geralmente, a gente recebia até maio. Agora, não temos previsão. Também já ocorreu de recebermos em janeiro do ano seguinte, sendo praticamente 11 meses para receber".

"Infelizmente, tem muita gente com medo de falar, por conta da possibilidade de retaliação. Estou na missão de reunir a classe artística para gravarmos um vídeo. Precisamos nos pronunciar."

Com o tema "O Carnaval de Olinda é a cara da gente", o Carnaval de Olinda de 2024 teve programação realizada entre 8 e 13 de fevereiro, com polos no sítio histórico e descentralizados.