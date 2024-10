Horóscopo 14.10: Precipitações de Marte podem afetar o seu dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta segunda-feira (14), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Energias maravilindas chegam do Sol libriano, que fecha parceria com Júpiter e deixa o astral mais harmonioso, leve e sortudo! Deve se sair muito bem no trabalho, mas tenha cautela com conflitos familiares. O amor tá protegido, mas pegue leve no ciúme! Cor: DOURADO Palpites: 57, 28, 01



TOURO - A semana começa com vibes sortudas para os seus interesses materiais, e tudo indica que com suas ideias e iniciativas, o dinheiro virá para a sua conta! Mas o tempo pode fechar nos relacionamento, e há risco de provocar torta de climão. No amor, cuidado com o ciúme. Cor: BEGE Palpites: 32, 60, 51



GÊMEOS - Sua criatividade, simpatia e seus talentos vão ficar tinindo e serão os principais instrumentos para você consagrar conquistas importantes! Só não convém exagerar na gastança, viu, cristalzinho? Reforce os laços de confiança no amor. Cor: ROSA Palpites: 47, 38, 29



CÂNCER - Pode ter ótimas notícias na vida familiar e retomar um projeto. Pena que Marte deixa seu jeito mais precipitado, o que vai exigir atenção extra. Procure ter mais calma na alma e pese os prós e contras de tudo para não se arrepender das suas decisões. Seu charme garante um bom dia no amor. Cor: PRETO Palpites: 54, 18, 27



LEÃO - Júpiter sorri para o Sol e despeja energias superpositivas em seu Horóscopo, estimulando a realização dos seus sonhos e objetivos. Eles também vão deixar sua criatividade, inteligência e comunicação tinindo. O amor pode exigir concessões, mas se cada um ceder um pouco, tudo se ajeita. Cor: BRANCO Palpites: 45, 09, 56



VIRGEM - Se depender do Sol e de Júpiter, você vai segundar de braços dados com a sorte, deve se deparar com excelentes oportunidades! Só não convém misturar amizades com interesses financeiros, porque pode dar chabu. No amor, procure ter mais tato e paciência. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 06, 60, 33



LIBRA - O Sol forma aspecto superpositivo com Júpiter, ampliando suas chances de realização. Mas não queira abraçar o mundo com as mãos, beleza? Resolva um assunto por vez e tenha mais disciplina, pois a pressa é inimiga da perfeição. Não deixe o ciúme passar do ponto no amor. Cor: CINZA Palpites: 31, 41, 50



ESCORPIÃO - A Lua no setor mais positivo do seu Horóscopo, junto com Saturno, fortalece seus dons, garantindo destaque sucesso! E vai valer a pena seguir seus instintos, pois sua intuição estará de plantão e será uma grande defensora das suas conquistas. No amor, seu carisma e seducência vão brilhar. Cor: BRANCO Palpites: 33, 44, 41



SAGITÁRIO - Em harmonia com o Sol, Júpiter vai abençoar e favorecer seus relacionamentos e promete muita união, felicidade e boas vibes. A vida social e os assuntos do coração vão ficar blindados. Só não convém deixar os interesses profissionais em segundo plano, ok? Cor: LILÁS Palpites: 50, 59, 49



CAPRICÓRNIO - Sol e Júpiter mandam energias para se destacar profissionalmente, principalmente se tiver confiança e abraçar os deveres com a excelência do seu signo. Só não pode permitir que probleminhas pessoais e amorosos tirem seu foco e seu ânimo! Mas no fim, a paz vai reinar. Cor: CEREJA Palpites: 25, 16, 36



AQUÁRIO - Júpiter segue firme em seu paraíso e troca likes com o Sol, iluminando e protegendo seus ideais e suas esperanças. Tudo indica que você vai conseguir realizar seus planos. Só procure cuidar com mais do seu bem estar. O amor pode precisar de mais privacidade. Cor: PINK Palpites: 22, 14, 33



PEIXES - A Lua fecha parceria com Saturno aí no seu signo, e você não vai descansar enquanto não alcançar suas metas. De quebra, Sol e Júpiter mandam vibes supergenerosas para os seus interesses financeiros! Mostre mais confiança no amor. Cor: PRATA Palpites: 36, 11, 56