Festival Internacional de Dança do Recife terá 27 espetáculos gratuitos em outubro; confira a programação

O 27º Festival Internacional de Dança do Recife ocupará 11 espaços culturais e públicos da capital desta sexta-feira (18) ao dia 27 de outubro, com programação gratuita - mediante a entrega de alimentos não perecíveis.

São 27 espetáculos, 11 deles inéditos na cidade, com produções locais (16), nacionais (8) e internacionais (3). Você confere a programação completa no final da matéria.

Além dos teatros do Parque, de Santa Isabel, Apolo, Hermilo, Luiz Mendonça e do Paço do Frevo, as atividades alcançarão o Parque Dona Lindu, Praça da Várzea e Praça do Arsenal, Avenida Boa Viagem, Rua Duque de Caxias, Campo do Nacional (UR-1 Ibura) e Escola Municipal Professora Almerinda Umbelino de Barros.

Pela primeira vez, será realizada uma sessão de cine dança no Teatro do Parque, no dia 22 de outubro, com apresentação de cinco curtas locais que misturam dança e audiovisual.

Tema

Com o tema "Corpos Atemporais", a edição está repercutindo um dos assuntos presentes nos palcos de dança do mundo todo: os corpos que persistem dançando, quebrando paradigmas antigos de "idade ideal" para a prática.

"Até pouco tempo atrás, os corpos da dança, a partir de uma certa idade, precisavam se retirar dos palcos e ir para os bastidores, mesmo que ainda tivessem muito a dizer. Hoje não! Esses corpos continuam potentes e criativos. E o Festival vai colocar esses corpos em cena, celebrando a diversidade etária, de estilos e estéticas", diz o curador Dado Sodi.

Homenagem

O grupo Grial apresenta o espetáculo 'Uma mulher vestida de Sol' - ERIC GOMES/DIVULGAÇÃO

O tema também pauta a escolha do homenageado: o Grupo Grial de Dança, criado há 27 anos pela coreógrafa Maria Paula Costa Rêgo, a partir de uma provocação do escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, para pesquisar e criar uma linguagem de dança local e Armorial.

"O reconhecimento é a terra para que a gente consiga adubo, para que a gente consiga continuar com força. Cada cidade tem suas especificidades: em uma metrópole é de um jeito, no interior de outro, cada um com sua história. Mas nós não temos, de fato, uma política, nem local nem nacional, para a dança. Então, o reconhecimento é uma dádiva, é lá onde a gente se fortalece nas raízes", disse Costa Rêgo, em coletiva de imprensa realizada no Teatro de Santa Isabel.

Internacionais

Três produções de fora do Brasil compõem a maratona cultural: "Somos Instantes", uma coprodução do Paraguai com o Brasil, da companhia Perlla Flamenca; "Tango Grafias" e o infantil "Kdeiraz", também concebidos em cooperação entre o Brasil, Argentina e Portugal, respectivamente.

Esses dois primeiros citados foram articulados e serão trazidos numa parceria com a Embaixada da Espanha, o Instituto Cervantes do Recife e a Embaixada da República Argentina no Recife, respectivamente.

Estreias na capital

Ziggy - Tributo a David Bowie - TOMAS KOLISCH JR/DIVULGAÇÃO

Dos nacionais, os lançamentos nacionais serão: "Ziggy - Tributo a David Bowie", da Cia. de Dança Cisne Negro (SP); "Eu não sou só eu em mim – Estado da Natureza – Procedimento 01", do aclamado grupo Cena 11, de Santa Catarina; "Na Medida do Possível", de Alisson Lima (SP).

Outros inéditos na capital são "Dembwa", com Ruan Wills e Marcos Ferreira (BA); "Eco, Oco Preso no Peito", com Maria Emília da Cruz (SP); "Reino dos bichos e dos animais, esse é o meu nome", do Coletivo CIDA (RN); "Ainda Não", com Marcelo Evelin (PI); além da performance "Debandada", do Coletivo Bonde (RJ).

Primeira Cena

A ação que estreou ano passado continuará possibilitando espaço para novos grupos e artistas da cena local. Desta vez, o Primeira Cena, que acontecerá na quinta-feira (24), no Teatro Hermilo Borba Filho, exibirá quatro números de dançarinos estreantes, selecionados entre 29 inscritos: "Caféto", de Bruna Souza; "Os Atos I, II e II", do Ballet Nacional de Danças Urbanas (B.N.D.U); "Frevo Mulher", de Anastácia Xuanke e Alice Lacerda; e "O que tinha de ser", de Marcos Teófilo.

Encerramento

O encerramento ocorrerá com uma edição especial da Batalha da Escadaria, tradicional batalha de MCs que ocorre desde 2008, na Boa Vista. A programação célebre será, excepcionalmente, apresentada na Praça do Arsenal, a partir das 15h do domingo (27) dedicado à dança na cidade de tantas vocações artísticas. Em seguida, haverá uma batalha de danças urbanas, que culminará num Baile Charme.

"O festival é, de fato, a culminância da nossa política cultural. Além de apresentar espetáculos para o público, a gente dialoga com a classe, trazendo oficinas e relembrando um momento histórico importante que iremos realizar mais para frente, também com essa etapa formativa", disse a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale.

"Também estamos realizando o Cine Dança, que foi uma criação da nossa gestão. A cidade do Recife é uma grande produtora de videodança, reconhecida nacionalmente como uma referência. No entanto, nunca tivemos uma sessão de videodança promovida pela gestão pública."

Confira a programação do 27º Festival Internacional de Dança do Recife



De 18 a 27 de outubro

SEXTA-FEIRA (DIA 18)

Teatro do Parque

19h - Cerimônia de abertura

19h30 - "Uma Mulher Vestida de Sol", do Grupo Grial de Dança (PE) - com audiodescrição

SÁBADO (DIA 19)

Paço do Frevo

14h - Roda de conversa "O Corpo Negro na Dança Brasileira", com Mestra Dandara (BA), Jamila Marques (PE), e Gaby Conde (PE). Mediação de Ivana Motta (PE)

Teatro Hermilo

18h - "Somos Instantes", da Perla Flamenca (Brasil/Paraguai)

Teatro Luiz Mendonça

19h30 - "Ziggy - Tributo a David Bowie", da Cia. de Dança Cisne Negro (SP)

DOMINGO (DIA 20)

Teatro Apolo

16h - "Tango Grafias", de Natacha Muriel (Brasil/Argentina)

Teatro Hermilo Borba Filho

17h - Performance "Pequeno Manual de Sobrevivência para Mães Artistas", com Iara Sales (PE)

17h30 - "Terra - Configuração 2", do Grupo Grial de Dança (PE)

Teatro do Parque

18h30 - "Eu não sou só eu em mim - Estado de Natureza - Procedimento 01", do Cena 11 (SC)

TERÇA-FEIRA (22)

Escola Municipal Professora Almerinda Umbelino de Barros

16h - "Chegança", da Cia. Trapiá (PE) - Programação exclusiva para os alunos

Teatro do Parque

18h30 - "Meu Osso tá Cortando Feito Faca", de Gardênia Coleto (PE)

19h - Cine Dança + Debate, com Daniela Guimarães (BA), Marcelo Sena (PE) e Fernanda Capibaribe (PE). Mediação de Gabi Holanda (PE)

QUARTA-FEIRA (23)

Rua Duque de Caxias (Santo Antônio)

13h - "Na Medida do Possível", com Alisson Lima (SP)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - "O Agora não Confabula com a Espera", de Iara Izidoro (PE)

QUINTA-FEIRA (24)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - Projeto Primeira Cena

"Caféto" de Bruna Souza / “Os Atos I, II e II” do Ballet Nacional de Danças Urbanas (B.N.D.U) / “Frevo Mulher” de Anastácia Xuanke e Alice Lacerda / “O que tinha de ser” de Marcos Teófilo

Teatro Apolo

20h30 - "Dembwa", com Marcos Ferreira e Ruan Wills (BA) - com audiodescrição

SEXTA-FEIRA (25)

Praça da Várzea

16h - "Passo", da Compassos Cia de Dança (PE)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - "Target" (Work in Progress), de Rafael FX (PE)

19h30 - "Eco, oco preso no peito", de Maria Emília da Cruz (SP)

Teatro de Santa Isabel

20h30 - "Reino dos Bichos e dos Animais, esse é o meu nome", do Coletivo CIDA (RN) - com audiodescrição

SÁBADO (26)

Parque Dona Lindu

16h - "Kdeiraz" (Brasil/Portugal)

Campo do Nacional (UR-1 Ibura)

16h - "Campo Minado" (work in progress), de Daniel Sembrenome e do Grupo Experimental (PE)

Teatro do Parque

20h - "Ainda Não", de Marcelo Evelin (PI) - com audiodescrição

DOMINGO (27)

Avenida Boa Viagem (Praia do Pina)

12h - "Debandada", Coletivo Debonde (RJ)

Praça do Arsenal

15h - Batalha da Escadaria + Batalha de Danças Urbanas + Festa Baile Charme