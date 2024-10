Oficina Francisco Brennand ganha isenção de ICMS do Governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Transformada em um instituto cultural sem fins lucrativos, em 2019, a Oficina Francisco Brennand, na Zona Oeste do Recife, receberá isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do Governo de Pernambuco. De acordo com a instituição, a medida aumentará a capacidade de investimento em ações voltadas para educação, meio ambiente e cultura.



A concessão foi formalizada na última sexta-feira (11), quando o espaço recebeu uma comitiva do Governo do Estado, liderada pela governadora Raquel Lyra (PSB).

A visita também incluiu a vice-governadora Priscila Krause, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti; o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça; o secretário da Fazenda, Wilson de Paula; e o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, André Teixeira. Também acompanharam a visita membros da família Brennand e mantenedores do museu.

Reconhecimento

Comitiva do Governo de Pernambuco durante visita à Oficina Francisco Brennand - SHILTON ARAÚJO/DIVULGAÇÃO

"Esse reconhecimento ao trabalho da Oficina ao longo de 53 anos nos permitirá expandir nossos programas de Educação, Pesquisa e democratização da cultura, continuar oferecendo acesso gratuito para alunos e professores da rede pública de ensino, além de projetos de preservação ambiental na reserva que compõe o Espaço. É um importante apoio do Governo de Pernambuco para nossas ações, que amplia o potencial do nosso propósito em continuar a dividir cada vez mais esse espaço e o legado de Francisco Brennand com a população", destaca o presidente da Oficina Francisco Brennand, Marcos Baptista.

"É uma grande satisfação conceder algo que a Oficina Francisco Brennand há muito merece, assegurando que continuem promovendo a cultura e preservando o legado de Francisco Brennand. Essa também é uma responsabilidade do poder público. Em nossa gestão, temos trabalhado para resgatar patrimônios históricos e devolvê-los à população recifense. A obra de Francisco Brennand é um símbolo importante para a manutenção da identidade pernambucana e brasileira, representando uma visão nossa sobre a nossa cultura e história", acrescentou a governadora do Estado, Raquel Lyra.

História

Fundada em 1971, a Oficina abriga um vasto conjunto de obras do artista, com espaços expositivos, jardins projetados por Roberto Burle Marx e uma reserva técnica. Inclui ainda ateliês, edificações fabris, uma capela projetada por Paulo Mendes da Rocha e Eduardo Colonelli, além de uma unidade de apoio no Bairro do Recife, a Casa Zero.