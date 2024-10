Biografia de Boris Berenstein marca estreia de editora no Recife: 'Livro físico ainda tem grande significado'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O mercado editorial segue buscando adaptações aos desafios impostos pelo cenário digital. Uma recente pesquisa encomendada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) revelou que a venda de livros caiu pelo segundo ano consecutivo em 2023, com 8% a menos em comparação a 2022.

Apesar da crise, novas iniciativas continuam surgindo no setor. É o caso da EuEscrevo Editora, sediada no Recife, que estreia oficialmente com o lançamento da biografia "O raio-X de Boris Berenstein - A realidade foi maior que o sonho", nesta quinta-feira (17). O livro é assinado pelo médico e empresário com a jornalista Mona Lisa Dourado.

A editora aposta na personalização de publicações, incluindo tiragens acessíveis e suporte integral aos autores com pouca familiaridade com o mercado. A EuEscrevo é um novo selo da Samucartum Produções, empreendimento de quase 10 anos do cartunista e artista gráfico Samuca Andrade, que trabalhou em veículos como "Diario de Pernambuco" e "Folha de Pernambuco".

O apelo do 'físico'

Samuca Andrade atendeu a diversas empresas com serviços gráficos através da Samucartum. "Eu já prestava serviços para empresas do Grupo Boris Berenstein e, durante as conversas, surgiu a ideia da biografia. Mona Lisa Dourado foi convidada. Junto a isso, veio a ideia de abrir essa frente editorial", diz, ao JC.

Boris Berenstein - DIVULGAÇÃO

"Percebemos que o livro físico ainda tem um significado muito grande para as pessoas. A tecnologia pode ter afastado os novos leitores, mas o físico ainda tem um apelo forte. Por isso, a EuEscrevo Editora nasceu para ajudar as pessoas a publicarem livros, inclusive aquelas que não têm familiaridade com escrita, mercado editorial ou processo de edição, indo desde livros técnicos até aqueles mais pessoais ou artísticos."

"Oferecemos um serviço que ajuda no começo, no meio e no fim da elaboração, seja para figuras corporativas, como o Boris Berenstein, ou produtores independentes e projetos via editais culturais", continua.

Pequenas tiragens

Outro fator que influenciou na criação dessa editora foi a possibilidade de viabilizar pequenas tiragens. "Hoje, a tecnologia permite fazer pequenas tiragens através de gráficas digitais. Uma pessoa com menos recursos pode querer fazer um livro apenas para a sua família, por exemplo. As pessoas querem deixar as suas histórias registradas e isso é possível."

Projetos culturais

Ainda de acordo com Samuca, a chegada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também deve aquecer o mercado editorial pela possibilidade de ampliação dos projetos culturais via fomento federal.

Recentemente, foi aprovada a Lei nº 24.220/20, que reconhece as expressões artísticas charge, caricatura, cartum e grafite como manifestações da cultura brasileira. "Através desses reconhecimentos pelo poder público, a possibilidade de fomento é ampliada para publicar, por exemplo, quadrinhos”.

A pesquisa encomendada pelo SNEL também mostrou que as vendas de livros feitas ao Governo em 2023 aumentaram 23,1% em comparação com 2022.

Boris Berenstein

Boris Berenstein e a mãe, dona Pola - DIVULGAÇÃO

A jornalista Mona Lisa Dourado, que faz parte do Conselho Editorial da EuEscrevo Editora, realizou diversas entrevistas e pesquisas para "O raio-X de Boris Berenstein".

"Chamamos de autobiografia não convencional, pois, fizemos um processo misto de biografia e autobiografia. Fiz diversas entrevistas com o Boris e também visitamos locais marcantes de sua história, fosse no Bairro do Recife, na Boa Vista, que foi um reduto judeu na década de 1950, ou em Casa Amarela, onde a sua família teve uma movelaria", diz.

Dourado também conversou com familiares e pessoas que cruzaram com a história de Berenstein durante o desenvolvimento de seus negócios. "Além disso, houve um trabalho de pesquisa em arquivos públicos e bibliografias para entender, por exemplo, a história judaica no Recife. Isso possibilita uma contextualização mais ampla", acrescenta.

"A EuEscrevo Editora nasceu pelo interesse de pessoas que querem contar as suas histórias, mas não sabem por onde começar. Às vezes, elas não conseguem se expressar bem pela escrita, embora tenham histórias fantásticas. O livro também pode ajudar profissionais liberais na realização de palestras e outros tipos de necessidades profissionais."