Resumo das novelas, 17/10: Norma chama Elisa para ser sua parceira de rap, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Ao descobrir que Álvaro recuperou a visão, Samanta tenta contar a Ángela e Leonardo, mas eles não acreditam e a expulsam de casa. Pablo encontra Luz confortando Darío e fica chateado. Leonardo sugere que Álvaro faça um estudo para saber se recuperou a visão. Darío, ao presenciar as constantes brigas de Pablo com Luz por causa de seus ciúmes, pede que ele se troque. Ángela verifica que Iñaki e Alma também estão envolvidos na fraude. Leonardo confronta a mãe e ameaça colocá-la na cadeia se ela tiver alguma coisa a ver com a morte de Sandro.

(20h45) A Caverna Encantada

Norma chama Elisa para ser sua parceira de rap. Anna entra na Caverna Encantada, onde Safira prepara uma armadilha e prende Anna. Pedro declara que está fora dos Felipes. Lavínia pensa em criar um aplicativo para continuar relatando e notificando Norma sobre os comportamentos dos alunos Na gruta, Safira explica para Anna sobre a pedra que tinha na cabeça, um diamante falante, e pede que a garota saia do colégio e vá atrás do objeto. Em vingança a Pedro por ter saído dos Felipes, Felipe e Rui danificam o violão de Benjamin. Sem Safira por perto, Dodô diz a Anna que a serpente não é realmente sua amiga. Felipe avisa aos meninos que só liberará a saída deles do grupo se André fizer as provas do semestre por ele.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Labão tenta se entender com Salma. Raquel sente ciúmes do tratamento que Jacó está dando à Lia. Raquel fica chocada ao reconhecer Bila. Jacó encontra Nanum. Ele se explica para o amigo de Isaque. Esaú descobre notícias sobre o irmão. Labão não gosta da reação das pessoas ao anunciar a gravidez de Lia.

REDE GLOBO

(18h30) No Rancho Fundo

Quinota diz a Artur que eles precisam revogar a procuração de Primo Cícero. Seu Tico Leonel faz com que Primo Cícero assuma que assinou um contrato de venda das terras. Marcelo Gouveia e Artur confrontam um ao outro. Artur desconfia ao ver Elias Crisóstomo perto do hotel, e estranha a aproximação entre Blandina e Esperança. Vespertino confessa seus pecados a Padre Zezo, que se emociona. Tobias Aldonço e Fé marcam a data de seu casamento. Blandina se irrita ao ver Primo Cícero chegar na companhia dos Leonel. Marcelo Gouveia orienta Jordão Nicácio a se apressar com a exploração da Gruta Azul. Os Leonel conduzem Primo Cícero até Ariosto e afirmam que a procuração será revogada.

(19h50) Volta Por Cima

Osmar se sente bem no evento com Violeta. Moreira se enfurece com Chico por ter que mentir para Madalena. Doralice não gosta de saber que Osmar está recebendo dinheiro da namorada. Joyce sofre ao ver Osmar. Belisa firma sociedade com Silvia. Doralice decide não usar o dinheiro que recebeu de Osmar. O ônibus de Sidney e Jão sofre uma tentativa de assalto. Madalena se surpreende ao encontrar Roxelle na casa de Chico.

(21h30) Mania de Você

Rudá fica perturbado com as informações de Mércia sobre as armações de Luma e Mavi para afastá-lo de Viola. Rudá desconfia dos presentes que Luma lhe dá. Mércia ameaça prejudicar Mavi, se ele a expulsar da cobertura. Evelyn prefere manter a relação com Tomás em segredo. Ísis percebe que Evelyn não está sintonizada com as atitudes dos pais. Michele comenta com Cristiano seu desespero sobre dívidas deixadas pelo pai. Diana reage ao ciúme de Hugo. Dhu fica encantada com Leo Caravelli e acaba desmaiando. Mércia se aproxima de Iberê. Rudá confessa a Moema que não sabe mais em quem confiar. Moema aconselha o neto a se preocupar em provar sua inocência. Rudá descobre que os brincos comprados por Luma são joias caras. Rudá surpreende Mavi.