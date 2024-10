Agenda cultural do Recife: Zeca Pagodinho, Jorge & Matheus e festivais gratuitos no final de semana. Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Espetáculos do 27º Festival Internacional de Dança do Recife, em teatros públicos; e o Panela de Jazz, com Quinteto Violado, são opções gratuitas

O Recife promete uma diversidade de atrações musicais que agradam diferentes públicos neste final de semana. Na sexta-feira (18), a dupla Jorge & Mateus sobe ao palco do Classic Hall com o show "A Hora é Agora". No sábado (19), é a vez de Zeca Pagodinho celebrar seus 40 anos de carreira no mesmo local.

Para quem prefere sons mais alternativos, há o Let’s Play no Babylon Station, com ritmos que vão do coco ao rap, além de festas como o 13º Fela Day PE.

Teatro

No campo das artes cênicas, o destaque fica por conta do 27º Festival Internacional de Dança do Recife, que tem início na sexta-feira com programação no Teatro do Parque. Entre as atrações estão a companhia Cisne Negro, com um tributo a David Bowie, e o flamenco da Perla Flamenca.

O sábado também traz a apresentação de "Flávio Andrade e Cinderela" no Teatro RioMar, que promete encantar o público com essa releitura moderna.

Confira a agenda da semana:

Sexta-feira (18)

A Hora é Agora, com Jorge & Mateus

Horário: 20h

Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda)

Quanto: a partir de R$ 160, à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket

Let's Play, com Violeiro Bacurau, Coco dos Pretos, FK Feiticeiro e Pajé IB

Horário: 19h

Onde: Babylon Station (Rua Alfândega, 35, no Bairro do Recife)

Quanto: Gratuito

13º Fela Day PE, com DJ Ari Falcão, DJ Bobe, DJ Novato e DJ Makeda

Horário: 20h

Onde: Quintal do Sossego (Rua do Sossego, 1344, Santo Amaro, Recife)

Quanto: R$ 10, à venda no Sympla

Halloween da Ághata

Horário: 20h

Onde: Club Metrópole (R. das Ninfas, 125, Boa Vista)

Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda Sympla

Banda dos Corações Selvagens

Horário: 21h

Onde: Terra Café I Bar (Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista)

Quanto: R$ 20, à venda Sympla

Sábado (19)

Zeca Pagodinho 40 anos

Horário: 21h30

Onde: Classic Hall (Avenida Agamenon Magalhães, s/n, Olinda)

Quanto: a partir de R$ 90, à venda na bilheteria do Classic Hall e site Bilheteria Digital

Panela de Jazz, com Quinteto Violado e mais

Horário: a partir das 17h

Onde: Poço da Panela, na praça em frente à Igreja Nossa Senhora da Saúde

Quanto: Gratuito

Aniversário das Orquestras

Horário: 20h

Onde: Clube das Pás (Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife)

Quanto: R$ 30

Let's Play, com Juliano Muta, João Paulo Rosa e o Eito, Quintal do Mundo, Setepalha e Riah

Horário: 19h

Onde: Babylon Station (Rua Alfândega, 35, no Bairro do Recife)

Quanto: Gratuito

Teatro

Sexta-feira (18)

Abertura do 27º Festival Internacional de Dança do Recife

Horário: 19h

Onde: Teatro do Parque (R. do Hospício, 81, Boa Vista)

Quanto: Gratuito + 1kg de alimento não perecível

Sábado (19)

"Somos Instantes", da Perla Flamenca, no 27º Festival Internacional de Dança do Recife

Horário: 18h

Onde: Teatro Hermilo (Cais do Apolo, 142)

Quanto: Gratuito + 1kg de alimento

"O Problema é a Cerca", com RENNA

Horário: 19h

Onde: Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 467, Boa Vista)

Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda no Sympla

"Ziggy - Tributo a David Bowie", da Cia. de Dança Cisne Negro (SP), no 27º Festival Internacional de Dança do Recife

Horário: 19h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça

Quanto: Gratuito + 1kg de alimento

Flavio Andradde e Cinderela

Horário: 20h

Onde: Teatro RioMar (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Quanto: a partir de R$ 70, à venda no site do Teatro RioMar