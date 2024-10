Horóscopo, 18/10: Os astros vão agir em favor dos seus interesses

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

A Lua segue em sua Casa da Fortuna e realça a sua habilidade para lidar com as finanças, mas nada cairá de bandeja no seu colo. Só procure agir com sutileza e evite comentar suas ambições e estratégias com os outros. Tudo sussa no amor. Cor: PRETO Palpites: 43, 25, 52

TOURO

A Lua Cheia troca excelentes energias com Saturno, indicando conquistas e realizações, seja no lado profissional, financeiro ou na vida pessoal. Vai com tudo atrás do que quer, porque você terá razões de sobra para se orgulhar dos seus feitos! Vibes perfeitinhas no amor. Cor: LILÁS Palpites: 05, 50, 40

GÊMEOS

Comunicação, simpatia e descontração são pontos fortes do seu signo, mas hoje seu comportamento pode ficar menos sociável. Mas você pode aproveitar para dar um gás no trabalho, nos estudos ou cuidar dos seus interesses íntimos. Só evite se afastar dos assuntos amorosos, ok? Cor: MAGENTA Palpites: 09, 21, 12

CÂNCER

A Lua realça seu lado receptivo e sociável, apontando um dia ótimo para interagir e conhecer outras pessoas! E boas novidades estão previstas a partir da tarde, quando você terá ainda mais chances de ampliar seus horizontes e amizades. Não vai faltar sintonia no amor. Cor: PINK Palpites: 51, 23, 22

LEÃO

Sextou com novidades estimulantes da Lua, que brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e aguça a sua vontade de vencer na vida! Ela também promete um excelente dia para batalhar por suas metas e conquistar aquilo que merece no trabalho. O amor promete grandes emoções. Cor: DOURADO Palpites: 37, 19, 10

VIRGEM

Seus planos para o fds estarão super protegidos! Bora cuidar das responsabilidades, assim vai sobrar tempo para os momentos especiais. A Lua revela que mudanças estão a caminho, e você pode aprender sobre assuntos e pessoas diferentes. Surpresas incríveis vão movimentar o amor. Cor: VIOLETA Palpites: 22, 40, 49

LIBRA

Talvez tenha que resolver assuntos que não pode mais adiar, mas não esquente, porque tudo indica que saberá tomar as melhores decisões. Sua intuição vai fazer hora extra, e pode dar tacadas certeiras se confiar em seus instintos. No lado amoroso, sua sensualidade vai reinar. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 07, 34, 52

ESCORPIÃO

Os astros vão agir em favor dos seus interesses e garantem que as suas habilidades vão ficar em evidência. Confie em seu dom para se relacionar, convencer e alicerçar boas parcerias, pois você saberá exatamente o que fazer. Os laços de amor só vão se fortalecer. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 05, 32, 31

SAGITÁRIO

Já está fazendo mil planos para o fds? Mas cumpra logo os deveres pra ficar livre e desimpedida o quanto antes e aproveitar os prazeres. No período da tarde, você pode receber uma ajudinha milagrosa de pessoas próximas. O astral fica mais carinhoso e prestativo no amor. Cor: BRANCO Palpites: 18, 47, 02

CAPRICÓRNIO

As coisas devem caminhar do jeito que espera no trabalho, seus talentos estarão tinindo e um dinheirinho extra pode cair na sua conta bancária. Nos contatos, vai querer ficar por dentro de tudo que acontece à sua volta. No amor, confie em seu charme, bom papo e simpatia. Cor: LARANJA Palpites: 55, 12, 46

AQUÁRIO

Sextou com boas promessas para seus interesses, e você tem mais é que se valer das suas experiências para se destacar no que faz! De quebra, ainda vai contar com o apoio de parentes e pessoas experientes para alcançar metas ou ampliar seus ganhos. Boas vibes no amor. Cor: AMARELO Palpites: 25, 43, 19

PEIXES

Sua simpatia, comunicação e criatividade vão ficar nas alturas e devem contribuir bastante para seu sucesso, seja no trabalho ou em assuntos pessoais. E à tarde, vai se sentir mais confiante, e pode realizar um objetivo que há tempos persegue. No amor, abra o seu coração! Cor: BRANCO Palpites: 11, 47, 61