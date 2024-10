Psiquiatra Samuel Hulak lança livro de contos: 'Sou movido por uma constante inquietação'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Na Contramão e Outros Contos" reúne 20 textos inéditos, com prefácio do imortal da Academia Brasileira de Letras, José Paulo Cavalcanti Filho

Desafiado a explorar a escrita de contos, o psiquiatra Samuel Hulak apostou neste gênero literário para dar vida ao seu primeiro livro de ficção aos 86 anos. "Na Contramão e Outros Contos" (Editora Paradoxum, 160 páginas) reúne 20 textos inéditos, com prefácio do imortal da Academia Brasileira de Letras, José Paulo Cavalcanti Filho.

O lançamento ocorrerá nesta sexta-feira (18), a partir das 18h30, na sede da Academia Pernambucana de Letras, localizada no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

José Paulo Cavalcanti, padrinho literário de Hulak, afirma que o autor "escreveu este livro talvez apenas para provar, a si mesmo, que possui o dom especial de contar histórias."

Escrita

Livro 'Na Contramão e Outros Contos' (Editora Paradoxum, 160 páginas), de Samuel Hulak - GABRIEL SOUZA/JC IMAGEM

Ao JC, Samuel Hulak comenta que começou a escrever após ser desafiado por um amigo a dar uma opinião sobre um conto. "Após essa indagação, passei a escrever seguindo um decálogo e gostei dos primeiros resultados."

"Do ponto de vista criativo, sou movido por uma inquietação constante", afirma o autor, que transita por diversas formas de expressão artística, incluindo a música. Com experiência também no teatro, Hulak participou este ano da encenação de O Dybuk, um clássico do teatro judeu, no Teatro Apolo, ao lado de outros veteranos.

"José Paulo Cavalcanti ficou encantado com os contos. Declaro-o como meu mestre, mentor e padrinho literário. Seguramente, o livro vale a pena pelo prefácio."

Temas

Os contos de "Na Contramão e Outros Contos" são, segundo o autor, notavelmente diversos. Romance policial, suspense, realismo fantástico e humor são alguns dos gêneros que compõem a obra. Hulak também escreveu baseado em pesquisas que realizou sobre o genocídio de Ruanda, em 1994, e o Recife Holandês, no século 17.

"O leitor atual é um leitor de leitura rápida. O conto tem essa vantagem, pois você pode ler alguns e deixar outros para mais tarde. O importante é que os contos estejam bem distribuídos, com vários gêneros. Tenho a impressão de que o livro tem essa característica de ecleticidade."

Editora

Hulak também destaca o papel essencial da Editora Paradoxum no lançamento da obra. "A editora tem uma função cultural e social inestimável, incentivando novos autores e formando leitores. Estou muito satisfeito com o resultado final", conclui.

SERVIÇO

"Na Contramão e Outros Contos", de Samuel Hulak

Onde: Academia Pernambucana de Letras (Av. Rui Barbosa, 1596)

Quando: nesta sexta-feira (18), a partir das 18h30