Luiza Ketilyn leva projeto inspirado nas gafieiras aos palcos no Grande Recife

Cantora de brega pernambucana leva o ritmo do brega para ao palco em homenagem a gafieiras neste sábado (19), em Piedade, no Recife

A cantora de brega Luiza Ketilyn presta uma homenagem às gafieiras, espaços que prestigiaram o ritmo, em seu novo projeto audiovisual, "Gafieira da Luiza", disponível no YouTube.

Neste sábado (19), a partir das 22h, o projeto ganha vida no palco da Lounge Music, em Piedade, no Grande Recife. O evento contará com shows de Conde Só Brega, Tocha, Carina Lins e DJ Nando Ramos.

"No projeto audiovisual traz uma estética que remonta às gafieiras de antigamente, apesar da sonoridade ser a do brega romântico tradicional, do nosso tempo. Está sendo um sucesso, com aceitação do público", diz Luiza, ao JC.

Todas as faixas do projeto são inéditas. "Trapaceiro", por exemplo, já tem quase 1,5 milhão de visualizações no YouTube.

"Acredito que o brega está num momento de alta muito grande, quebrado barreira. Acredito que com esse projeto poderemos também quebrar algumas barreiras, indo para fora do Estado", completa a cantora.

SERVIÇO