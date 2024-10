Sesc traz espetáculos gratuitos do Rio Grande do Sul a Pernambuco; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Araripina e Surubim recebem programação que traz teatro, música e literatura para impulsionar cultura e apoiar artistas do Rio Grande do Sul

O projeto "Circula Sesc – Artistas Gaúchos pelo Brasil", uma iniciativa do Sesc voltada para fortalecer o cenário cultural do Rio Grande do Sul, está com programação nacional em Pernambuco, oferecendo uma série de apresentações culturais gratuitas.

Entre 17 a 19 de outubro, Araripina recebe peças de teatro, música e literatura de artistas e companhias gaúchas. Em seguida, as apresentações do Circula Sesc estarão em Surubim, entre os dias 24 e 26.

Retomada cultural

O Circula Sesc surge como uma resposta às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano, deixando um rastro de prejuízos para diversos setores do estado.

O projeto, com uma abrangência nacional, prevê percorrer mais de 30 cidades em 18 estados brasileiros até o fim do ano, oferecendo uma vitrine para talentos do teatro, música e literatura gaúchos.

Em Araripina, as atividades começaram no dia 17 de outubro, com destaque para o “Show Povo Bantu”, que contou com a presença de artistas como Marguerite Silva Santos, Gilberto Oliveira, Tati Rodrigues e Fátima Farias. Além disso, o público assistiu à peça “A mulher que queria ser Micheliny Verunschk”, da Cia Stravaganza.

Já em Surubim, de 24 a 26 de outubro, a programação passará por escolas públicas e contará com apresentações como a performance literária “Entre causos e gaitas”, de Rafael De Boni, o monólogo teatral “Manifesto de uma mulher de teatro”, da companhia Oi Nóis aqui traveiz, e a apresentação musical “Power Folklore”, da banda Yangos.

Cada projeto selecionado para o "Circula Sesc – Artistas Gaúchos pelo Brasil" realizará três apresentações, com o Sesc cobrindo todos os custos.

“A programação do 'Circula Sesc - Artistas Gaúchos pelo Brasil' foi montada através de uma convocação pública voltada, exclusivamente, para artistas de municípios que decretaram calamidade pública em razão das enchentes que assolaram o nosso estado este ano”, explica Luciana Stello, gerente de Cultura do Sesc/RS.



A diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaina Cunha, reforça a importância do trabalho conjunto entre os departamentos regionais e o Sesc Nacional para a realização do projeto.

“Nosso objetivo principal é abrir espaço para receber o trabalho de profissionais que tiveram grandes perdas materiais e ainda hoje sofrem com as consequências das enchentes em suas cidades, como a suspensão de espetáculos e a falta de perspectivas para novos trabalhos. Contribuímos dessa forma não só com a cadeia produtiva da área de cultura local, como também para a valorização desses artistas e difusão da produção nacional”, explica Janaína.

Próximas paradas

Depois de Araripina e Surubim, o projeto segue para Caruaru, onde, entre os dias 17 e 19 de novembro, com atrações, como a peça "Medéia", do grupo Teatro Por Que Não?, além da apresentação de "Transfusão", de Viridiana, e a oficina literária "Escrevendo o Eu: Oficina de Memórias Literárias", de Dafne Regina/Montenegro.

Programação