Horóscopo 20.10: A Lua brilha no seu signo e revela o seu melhor

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste domingo (20), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Sua energia mental fica tinindo e você pode ter ideias incríveis! Anote tudo e use sua criatividade no que pode render um dinheirinho. O domingão também será legal para interagir com seus queridos. Altos e baixos estão previstos no amor, mas um bom papo resolve tudo. Cor: PRETO Palpites: 54, 47, 29



TOURO - Domingar, domingou, mas convém se apoiar na prudência que herdou do seu signo e dobrar a cautela ao lidar com dinheiro, viu bebê? As amizades também podem ficar à mercê de bagacinhas e a dica é pegar leve nas cobranças e exigências. Astral firme no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 43, 54, 27



GÊMEOS - Domingão chegando com excelentes notícias da Lua, que segue livre, leve e solta em seu signo, anunciando um dia animado! Hoje a solidão deve passar bem longe, e você vai dar um show de carisma por onde for. O amor tende a ficar repleto de harmonia. Cor: AZUL Palpites: 09, 48, 54



CÂNCER - A Lua indica que o dia será de altos e baixos, isso porque ela circula no signo anterior ao seu e com Saturno, mas não convém alimentar cismas. Procure se poupar, afaste a negatividade e cuide com mais carinho do seu bem estar físico e emocional. Vibes ok no amor. Cor: PRATA Palpites: 54, 27, 45



LEÃO - A vida social vai ficar pra lá de movimentada e você deve ocupar o centro das atenções em rolês, passeios e agitos com a galera! Mas probleminhas antigos podem incomodar; aí, é reforçar o estoque de paciência. Tudo certo no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 61, 34, 11



VIRGEM - Domingo é dia de descanso, mas hoje sua mente pode ficar a milhão e o pensamento fica voltando para o trabalho. Vai com calma na alma, e procure reservar um tempo para o seu relax, assim recarrega as baterias para começar a semana com tudo. No amor, mostre seu charme. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 25, 43, 52



LIBRA - O desejo de tirar o pezinho da toca vai falar mais alto, e não vai te faltar disposição para perambular por aí! Pode ser uma boa chance de se conectar com as energias da natureza, ou pelo menos conhecer outros lugares e pessoas diferentes. Sinal de gratas surpresas nos assuntos do coração. Cor: CINZA Palpites: 27, 54, 02



ESCORPIÃO - As estrelas alertam que instabilidades vão rondar seus contatos e relacionamentos. Guarde o ferrãozinho e evite levar tudo a ferro e fogo! Também será preciso ligar o radar para não se meter em rolos ou sair no preju. No amor, também é melhor ter mais diplomacia. Cor: LILÁS Palpites: 35, 15, 60



SAGITÁRIO - A Lua brilha no seu signo complementar e destaca seu dom para convencer e agradar quem estiver à sua volta. Pena que o astral fica instável à tarde, e será preciso agir com mais jogo de cintura para não provocar torta de climão. Promessas deliciosas no amor. Cor: VERDE Palpites: 32, 51, 42



CAPRICÓRNIO - O domingo chega com bons estímulos para você cuidar do seu bem estar, e movimentar o corpo, beleza? Mas os astros aconselham a ir com calma nas palavras, e convém contar até cem antes de falar o que quer. Ainda bem que dá uma melhorada no clima. Sintonia alta no amor. Cor: BRANCO Palpites: 51, 33, 32



AQUÁRIO - O astral fica perfeito para você aproveitar o lado mágico e gostoso da vida em boa companhia! A manhã será ideal para se distrair com as pessoas queridas e rever os amigos. Pena que preocupações podem surgir à tarde, principalmente com dinheiro. Juízo! No amor, vibes maravigold. Cor: LILÁS Palpites: 14, 22, 59



PEIXES - Você vai se sentir mais à vontade em seu cantinho, e pode aproveitar as horas livres para organizar suas coisas e dar uma geral em casa. Só pendengas antigas podem mexer com seus nervos. Muita calma nessa hora! A harmonia reina no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 59, 15, 04