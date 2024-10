Festival MADA mantém viva sua identidade em ano de crise do setor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em meio a imprevisto técnico, a 21ª edição do MADA reafirmou seu compromisso com a diversidade musical, trazendo performances marcantes de artistas

Em um ano difícil para os festivais de música no Brasil, o MADA (Música Alimento da Alma), em Natal (RN), conseguiu manter o seu propósito: ser uma vitrine da música contemporânea.

Abrangendo gêneros como pop, rap, MPB e indie, o festival promoveu uma diversidade de sotaques, identidades e estilos em sua 21ª edição, realizada na Arena das Dunas, onde está sediado desde 2014, na última sexta-feira (19) e sábado (20).

A programação trouxe grandes nomes como Xande de Pilares, Pitty, Duda Beat, BK, BaianaSystem, Djonga e FBC, oferecendo ao público uma verdadeira amostra da música atual.

Festival Mada 2024, na Arena das Dunas - @biazvedo

No primeiro dia, a organização foi elogiada, com shows pontuais. No entanto, o segundo dia teve momentos de tensão quando um problema técnico no som do palco direito interrompeu o show do rapper Djonga por cerca de 30 minutos.

Ainda assim, Djonga retornou ao palco para concluir sua apresentação, demonstrando profissionalismo. O imprevisto fez com que os DJs Geni e Omoloko, que encerrariam a noite, tivessem que realizar um set conjunto (B2B).

Destaque feminino



Pitty no Festival Mada 2024, na Arena das Dunas - @biazvedo

O destaque da sexta-feira foi o protagonismo feminino. Pitty, com duas décadas de estrada, entregou um show enérgico, revisitando sucessos que marcaram sua carreira. A surpresa veio no final, quando encerrou a apresentação com "Serpente", do álbum Sete Vidas (2014), em vez de fechar com um hit mais antigo, como costuma fazer.

Duda Beat também brilhou com um show vibrante da "Tara e Tal Tour", marcado por coreografias e um figurino despojado que remetia a um estilo grunge. Duda demonstrou sua liberdade artística ao escolher o repertório sem se prender ao sucesso comercial. A resposta do público, porém, mostrou o quão sólida é sua conexão com os fãs. Também não faltaram hits como "Tangerina" (com Tiago Iorc), "Bixinho", "Meu Jeito de Amar" e o lead single do novo álbum, "Saudade de Você".

Duda Beat apresenta a 'Tara e Tal Tour' no Festival MADA, em Natal (RN) - @BIAZVEDO/DIVULGAÇÃO

Xande de Pilares, por sua vez, trouxe ao palco o aclamado Xande Canta Caetano, indicado ao Grammy Latino, mas ironicamente o público vibrou mais com suas interpretações de clássicos da MPB que não estavam no álbum e até mesmo os sucessos do grupo Revelação.

O rapper BK, com seu ótimo álbum ICARUS (2022), parecia um pouco deslocado em meio às demais atrações do dia. Embora seu trabalho seja sólido, o clima não favoreceu tanto uma noite de rap.

Rap e Baiana System



Ebony no Festival Mada 2024, na Arena das Dunas - @victormrlls

No sábado, a Arena das Dunas já estava lotada por volta das 20h30, com o público aguardando o show da rapper carioca Ebony. Em sua estreia na cidade, Ebony apresentou um espetáculo teatral, mesclando performance, rap e momentos de dança ao som de funk, cativando a plateia com sua presença de palco.

A noite também contou com a baiana Duquesa, que impressionou com seu "flow" marcante, atraindo uma multidão em frente ao palco.

BaianaSystem, como esperado, fez o show mais vibrante do festival, incendiando a plateia e justificando sua presença constante no line-up do MADA. Já Djonga, apesar do contratempo técnico, finalizou sua apresentação com maestria, provando ser um dos grandes nomes do rap nacional.

FBC no Festival Mada 2024, na Arena das Dunas - @victormrlls

FBC encerrou sua participação explorando os ricos instrumentais de seu último disco, "O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta", que traz uma fusão entre dance music e influências de Jorge Ben.

Entre as surpresas da noite, o projeto local Taj Ma House se destacou, trazendo uma performance de house music com vocais poderosos de Janvita, Clara Luz e Elisa Bacche, conquistando o público e fechando o evento com uma boa impressão.