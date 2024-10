Horóscopo, 22/10: Aproveite o dia para ir atrás do que idealiza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Os astros avisam que chegou a hora de dar mais importância ao que você quer, valorizar o que te leva pra frente e realiza profissionalmente! Hoje o Sol começa a circular em Escorpião, empodera sua percepção e seu lado batalhador. O amor promete ser vibrante na intimidade. Cor: GOIABA Palpites: 10, 03, 12

TOURO

Aproveite o dia para ir atrás do que idealiza, só não despreze os sinais e sintomas do seu organismo porque sua disposição pode oscilar. Mas pode ir preparando o coração, pois vibes super positivas vão chegar à noite! O amor fica blindado e protegido. É amém que fala? Cor: PRETO Palpites: 08, 15, 33

GÊMEOS

Sua terça será das mais movimentadas, e você pode esperar de tudo um pouco! Mercúrio e Saturno mandam boas vibes para o trabalho. Mas não marque touca com o bolso e o coração. Instabilidades estão previstas, e atitudes impulsivas podem colocar você no olho do furacão! Cor: VERMELHO Palpites: 01, 39, 10

CÂNCER

Quer primeiro as notícias boas ou as chatinhas? É que o cenário pode ficar tenso em seu lar, e será preciso ter mais jogo de cintura. No trabalho, vai dar bom, e seus talentos criativos podem trazer mais dinheiro. E no amor, tudo fica maravilhoso! Cor: AMARELO Palpites: 12, 57, 28

LEÃO

Os astros mandam bons estímulos para você batalhar por melhorias financeiras e alcançar metas importantes que vão acelerar seu progresso! Só que mais tarde você pode se deparar com tensões e perrenguinhos: fique longe de distrações e fofocas. O amor deve ficar mais cúmplice. Cor: ROSA Palpites: 20, 16, 52

VIRGEM

Os astros recomendam cautela extra com as finanças, controle mais rigoroso do orçamento e uma avaliação cuidadosa das despesas, viu? A boa notícia é que sua inteligência e energia mental estarão turbinadas, e você deve encontrar ótimas saídas para tudo! Sintonia plena no amor. Cor: BRANCO Palpites: 18, 54, 20

LIBRA

Além de Mercúrio, agora também o Sol age em sua Casa da Fortuna, apontando um dia topzera para lucrar e faturar! Mas tretas e cobranças podem tirar você do sério à tarde: fique de boa e não dê tanta importância para o que fez antes e não pode mudar. Astral firme no amor. Cor: AZUL Palpites: 47, 02, 52

ESCORPIÃO

Mercúrio e Saturno abrem a manhã em estado de graça, e deixam sua criatividade, inteligência e comunicação na melhor forma! Só não convém abusar da franqueza, porque há risco de provocar tretinha e torta de climão. Um astral mais intenso vai reinar no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 17, 33, 15

SAGITÁRIO

Um aspecto super positivo ilumina o dia, e você pode tirar excelente proveito dessa vibe para realizar antigos ideais. Seu foco vai ficar tinindo e será mais fácil focar em suas atividades. Mas convém abrir o olhão com as finanças, ok? A Lua promete emoções intensas no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 14, 40, 60

CAPRICÓRNIO

Os astros despejam ótimas energias para você focar em seus objetivos e fazer tudo o que pretende hoje! Terá muita motivação para lutar por seus ideais e pode tirar da gaveta projetos que há tempos quer viabilizar. O amor fica mais protegido. Cor: PINK Palpites: 22, 31, 32

AQUÁRIO

O dia começa repleto de estímulos para os seus interesses profissionais e financeiros! Só não convém se envolver com várias coisas, pode se enrolar. Gaste seu tempo e sua energia com o que faz você se sentir mais confiante! O astral deve ficar mais movimentado no amor. Cor: LILÁS Palpites: 02, 34, 16

PEIXES

Mercúrio abre o dia em sintonia com Saturno e deixa suas habilidades no auge, indicando um dia perfeito para realizar suas esperanças! Só não descuide das finanças, pois há risco de perdas ou preju. A sintonia será perfeita no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 02, 07, 61