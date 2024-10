Romero de Andrade Lima homenageia inspirações artísticas em exposição no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com 12 telas inéditas, mostra "Na Trilha dos Mestres Estrelados" traz referências que vão de Francisco Brennand a Van Gogh, na Galeria Terra Brasilis

O pintor Romero de Andrade Lima homenageia as suas inspirações artísticas durante 40 anos de carreira na exposição "Na Trilha dos Mestres Estrelados", em cartaz na Galeria Terra Brasilis, no Recife, a partir desta quarta-feira (23), às 18h.

Em 12 telas inéditas, grandes pintores de Pernambuco e do mundo estão entre as homenagens, como Francisco Brennand, Reynaldo Fonseca, Renoir, Van Gogh, Lula Cardoso Ayres, Vicente do Rêgo Monteiro e Gilvan Samico.

"A mostra está belíssima, com pinturas feitas especialmente para a ocasião. Romero carrega em seu trabalho uma nostalgia sublime, bem como uma felicidade pura, que afaga o coração", diz o galerista Ricardo Bandeira de Melo.

Trajetória

Natural do Recife, Romero de Andrade Lima passou a se dedicas a pintura, desenho e escultura desde a infância, com orientação do tio e padrinho Ariano Suassuna.

Tela de Romero de Andrade Lima na exposição 'Na Trilha dos Mestres Estrelados' - DIVULGAÇÃO Tela de Romero de Andrade Lima na exposição 'Na Trilha dos Mestres Estrelados' - DIVULGAÇÃO Tela de Romero de Andrade Lima na exposição 'Na Trilha dos Mestres Estrelados' - DIVULGAÇÃO

Aos 23 anos, dedica-se exclusivamente à atividade artística. Desde 1988, também passou a colaborar com cenários, figurinos e iluminações de obras teatrais e audiovisuais, chegando a trabalhar na direção de espetáculos.

Curta-metragem

A mostra ainda contará com a exibição de um curta-metragem sobre Romero de Andrade Lima, produzido pela renomada cineasta Kátia Mesel, especialmente para a ocasião.

Katia, inclusive, tem em seu currículo diversas produções sobre pintores pernambucanos como "Figurativo nativo X Abstrato inato", que fala sobre a obra de Cícero Dias, e "Bajado, um artista de Olinda", que aborda a produção de Euclides Francisco Amâncio, o Bajado.

SERVIÇO

Na Trilha dos Mestres Estrelados, de Romero de Andrade Lima

Onde: Galeria Terra Brasilis (Av. 17 de Agosto, 2640 – Casa Forte, Recife)

Abertura: nesta quarta-feira (23), a partir das 18h

Encerramento: 23 de novembro

Visitação: De segunda a sábado, por agendamento, através do whats app da Galeria (81) 9.9476-2561