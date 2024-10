Bell Puã reconta história sob perspectiva afroindígena em novo livro de poesias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Nossa História do Brasil: Pindorama em Poesia" é fruto de uma pesquisa sobre os passos dos povos negro e indígena e do subalterno, diz autora

A escritora, poeta, compositora e cantora recifense Bell Puã está lançando a sua terceira obra literária, o livro de poemas "Nossa História do Brasil: Pindorama em Poesia" (Editora Penalux/SP, 2024).

A obra é fruto de uma pesquisa historiográfica sobre os passos dos povos negro e indígena e dos subalternos na história brasileira. O lançamento ocorre nesta quinta-feira (24), às 19h30, no Kafuá, situado no Pátio de São Pedro, no bairro de São José. O livro estará à venda por R$ 50.

"Este livro é um convite para conhecer uma história do Brasil com uma narrativa que foge aos estereótipos da história contada pela perspectiva eurocêntrica, tanto no conteúdo como na escrita. A obra propõe honrar a trajetória das quitandeiras, de líderes originários, sendo a história dos povos originários e afrobrasileiros a partir do ponto de vista de uma mulher, negra e intelectual pernambucana e cafuza", conta a autora.

Capítulos

O livro reúne quatro capítulos, recortando os séculos da história do Brasil, nesta respectiva sequência: "Invasão europeia – século XVI ao XVII"; "Um país inteiro cabendo dentro da Casa Grande – século XVIII ao XIX"; "O candor pelo ser Colonizado – século XX"; e "Nada está pleno – século XXI".

Bell Puã lança "Nossa História do Brasil: Pindorama em Poesia" - THAYS MEDUSA/DIVULGAÇÃO

"Trago a reflexão sobre 'que imagem representa o Brasil?' Escutei e vi um monte de gente dizendo em 2024, durante o Big Brother Brasil, que a imagem de uma mulher branca rindo de fundo, enquanto pessoas negras brigam e uma mulher originária os separa, representa o Brasil. Pode ser? Infelizmente, sim. Mas a questão é: por que continua sendo?", questiona.

Slam e história

Natural do Recife, Bell Puã tem mestrado em História e também é referência do slam (gênero de poesia falada semelhante ao rap improvisado), sendo cria do coletivo Slam das Minas PE (batalha de poesia falada).

Em 2018, a artista venceu o Slam BR (Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, disputado anualmente em São Paulo). Com o título nacional, foi a representante brasileira e da América Latina no campeonato mundial, realizado na França, no mesmo ano.

Em 2022, a artista levou a história afrobrasileira à Europa para o "Origens - As histórias que nos trouxeram aqui", realizado pela Ecoa.

Outros livros

Os livros lançados anteriormente pela escritora são “É que dei o perdido na razão” (Editora Castanha Mecânica/PE, 2018) e "Lutar é Crime" (Editora Letramento/MG, 2019), sendo este finalista do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Poesia em 2020.

SERVIÇO

Bell Puã lança livro "Nossa História do Brasil: Pindorama em Poesia"

Onde: Kafuá (situado no Pátio de São Pedro - bairro de São José, Recife/PE)

Quando: nesta quinta-feira (24), às 19h30

Quanto: Gratuito