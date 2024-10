Loja de Moda Autoral de Pernambuco abre vagas para novas marcas; saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A loja da Moda Autoral de Pernambuco — MAPE, uma iniciativa de economia criativa desempenhada pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, está com insricrções abertas para marcas pernambucanas que queiram ter seus produtos de vestuário e/ou acessórios comercializados.

O Edital de Chamamento 05/2024 prevê, além da venda, também a promoção e a exposição das peças. Tanto o edital quanto o formulário de inscrição podem ser acessados pelo site www.adepe.pe.gov.br e pelo perfil @modaautoralpe, no Instagram.

Para se inscrever, é necessário que a marca tenha CNPJ registrado em Pernambuco e desenvolva um trabalho identificado com moda autoral - entende-se por moda autoral aquela que apresenta elementos de autenticidade, de atemporalidade e da cultura local expressas na criação, num ciclo produtivo pautado pela economia circular.

MAPE

A loja da Moda Autoral de Pernambuco fica localizada junto ao Centro de Artesanato de Pernambuco - MARLON AMORIM/ADEPE

Localizada junto ao Centro de Artesanato de Pernambuco, no Marco Zero do Recife, foi inaugurada em 2021, e, desde então, se estabelece como vitrine da moda autoral do Estado. A MAPE funciona em formato de loja colaborativa, agregando, atualmente, 79 marcas.

"Junto às lojas do Artesanato de Pernambuco e das Bebidas de Pernambuco, a MAPE é uma iniciativa de muitos êxitos: suas vendas geram renda direta para os estilistas, criativos e designers das marcas, e a sua localização a torna uma plataforma de difusão da nossa cultura para um amplo espectro de visitantes", diz Camila Bandeira, diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

"Ao promover renda e ao difundir a nossa cultura impregnada nos nossos produtos, a MAPE valoriza e fomenta a moda autoral do Estado enquanto setor que gera economia e que pode crescer sempre mais", completa a diretora, citando o faturamento da loja no último mês de setembro, quando vendeu um total de quase R$ 143 mil. Este montante, na comparação com o mesmo mês de 2023, resulta num crescimento de aproximadamente 30%.

Avaliação

Após o período de inscrições, as marcas serão avaliadas em duas etapas: a primeira, de habilitação jurídica e fiscal, para análise da documentação e da situação da empresa; e a segunda, técnica, feita por uma curadoria especializada. O cronograma completo e outras informações podem ser consultadas no edital.