Thiago Lucas, chargista do JC, é premiado por melhor caricatura no 33º Salão de Humor de Volta Redonda

O chargista e ilustrador do Jornal do Commercio, Thiago Lucas, foi premiado no 33º Salão de Humor de Volta Redonda, um dos mais tradicionais concursos de artes visuais do Brasil.

Natural de Jaboatão dos Guararapes, o artista conquistou o prêmio de Melhor Caricatura com a homenagem que fez ao cantor e compositor Chico Buarque, em comemoração aos seus 80 anos.

A premiação foi promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e a obra de Thiago Lucas será exposta junto às demais peças selecionadas entre esta sexta-feira (25) e o dia 25 de novembro.

Cenário artístico

Ilustração de Chico Buarque feita por Thiago Lucas, chargista e ilustrador do jornal do comercio que ganhou a categoria de Caricatura no premio 33º Salão de Humor de Volta Redonda - Thiago Lucas

Thiago Lucas, que já havia sido premiado no mesmo evento em 2017 na categoria Charge, destacou a relevância do Salão de Humor de Volta Redonda para a arte no Brasil, especialmente em um momento em que a inteligência artificial generativa começa a impactar a produção artística.

“Diante de um cenário tão preocupante devido ao avanço da inteligência artificial no terreno das artes, eventos e premiações como essa são de grande importância para a valorização e respeito aos artistas”, afirmou o chargista.

Salão de Humor de Volta Redonda

O Salão de Humor de Volta Redonda possui cinco categorias principais:

Caricatura;

Cartum;

Charge;

Tira;

Melhor de Volta Redonda

O evento se mantém como uma plataforma de expressão artística que promove o diálogo cultural no País.

Em sua 33ª edição, o concurso é um espaço em que os artistas expõem suas obras e trocam experiências com colegas de diferentes regiões.

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, responsável pela organização do evento, destacou o sucesso e a abrangência do concurso, que atrai talentos de diversas regiões do Brasil.

De acordo com Anderson de Souza, Secretário de Cultura do município, o Salão de Humor "ultrapassou os limites do município e até do estado. Pelos trabalhos premiados, confirmamos que o projeto alcança diversas localidades no país. Isso só fortifica o nosso objetivo, que é fomentar a arte e promover a troca de experiências entre os artistas de todo o Brasil".