Ex-ator mirim da Globo é morto a tiros dentro de carro na Bahia

João Rebello, ex-ator mirim da Rede Globo, conhecido por ter interpretado o personagem Sig na novela Vamp (1991), foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 24, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia. Ele tinha 45 anos.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil da Bahia, nesta sexta-feira (25). O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro.

Segundo a polícia, ele estava dentro de seu carro na Praça da Independência. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram à queima-roupa.

"Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime", afirmaram as autoridades.

João trabalhava atualmente como DJ e usava o nome artístico Vunje. O artista chegou a dirigir clipes de grandes nomes da música, como Ludmilla e Marcelo D2.

Ele era sobrinho do ator e diretor Jorge Fernando, que morreu em 2019 por conta de uma parada cardíaca. João havia se mudado com a mulher, Karine Santana, para a Bahia no final de setembro, conforme uma publicação feita no Instagram pela mãe do artista, Maria Rebello.

Novelas na Globo

Ao todo, João trabalhou em outras novelas da Rede Globo. Além de Sig, ele também interpretou personagens como Maneco, em Cambalacho (1986), Nicolau, em Deus Nos Acuda (1992), e Juninho, em Bebê a Bordo (1988), quando atuou ao lado de Tony Ramos e Inês Galvão.