Exposição explica como 'Leão do Norte' tornou-se símbolo de bravura pernambucana, no Recife

A exposição “Um Leão na Paisagem” celebra o lançamento do livro da designer Gisela Abad e está em cartaz no Museu da Cidade do Recife até o dia 3 de novembro. O livro foi lançada no Museu da Cidade do Recife no último dia 31 de agosto, dia em que também foi aberta a exposição.

A exposição e o livro são fruto das pesquisa sobre a origem e a trajetória do “Leão do Norte”, símbolo da bravura do povo pernambucano, e que está presente em brasões do estado, da cidade também na bandeira da capital pernambucana.

Até mesmo na música, como em “Sou de Pernambuco” (Raul Moraes, 1930) e em “Leão do Norte (Lenine, 1993).

Ao lembrar que “Pernambuco é conhecido como o Leão do Norte”, tanto o livro quanto a mostra questionam porque um animal que nunca constou na nossa paisagem se faz presente no imaginário popular ao longo dos séculos.

“Em Pernambuco, no Brasil e nas Américas, nunca houve leões na paisagem. Na caatinga e no Sertão, os felinos selvagens são a onça, a jaguatirica e os gatos do mato”, lembra Gisela.

“Pernambuco fica no Nordeste. Então, que leão era esse? Por que do Norte?”. Após percorrer a história e mostrar como o leão surgiu e se impôs, inclusive através de movimentos libertários no estado, Gisela mostra, o resultado da análise que fez após examinar um século de documentos sobre registros de marcas na Junta Comercial de Pernambuco. O período analisado foi de 1886 a 1996.

A exposição em cartaz no Museu da Cidade explora a representação do leão em Pernambuco, trazendo curiosidades históricas e culturais sobre essa icônica figura, por meio de registros históricos, como rótulos e produtos de empresas pernambucanas que usavam o “Leão” como marca, e recursos digitais de interação com o público.

Visita guiada para pessoas surdas



No dia 19 de outubro, às 15h, será realizada uma Visita Guiada Acessível para Pessoas Surdas à exposição "Um Leão na Paisagem", que contará com intérprete de Libras e com a autora do livro e curadora da exposição, Gisela Abad. A entrada é gratuita e não precisa de inscrição prévia.

Serviço

Exposição “Um Leão na Paisagem”, de Gisela Abad

Em cartaz até 03/11

No Museu da Cidade do Recife

Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h (obs: no dia 02/11 o Museu estará fechado)

de quarta a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h (obs: no dia 02/11 o Museu estará fechado) Gratuito

Livro: A verão em PDF está disponível no Instagram da autora Gisela Abad (perfil @gisela2abad).

Visita guiada