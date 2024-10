Festival de Circo do Brasil terá dez dias de apresentações no Grande Recife; confira programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Festival de Circo do Brasil completa 18 edições este ano, com programação realizada entre os dias 1º e 10 de novembro. O evento ocupa teatros como Hermilo Borba Filho, Apolo, Luiz Mendonça, Santa Isabel e Parque, além de espaços abertos como Parque Santana.

Com o tema "Semente", o festival busca estimular a criação artística circense no Brasil, com uma oferta formativa voltada a artistas, profissionais e estudantes.

A abertura ocorre nesta sexta-feira (1º), no Teatro Hermilo Borba Filho, às 19h, com o espetáculo Fora, de Alice Rende, atração-síntese do pensamento da edição.

"Estamos chegando na nossa maioridade e, ao mesmo tempo que a gente visualiza desdobramentos, ramificações, pensamos na semente enquanto centro de possibilidades, estudo e aperfeiçoamento de criações", explica Danielle Hoover, idealizadora e curadora do Festival de Circo.

Confira a programação 18º Festival de Circo do Brasil

Festival de Circo do Brasil chega à maioridade com a edição Semente; evento acontece de 1 a 10 de novembro - Natasha Jascalevich (BRA_RJ)

01/11 (SEXTA-FEIRA)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h | Sessão de abertura com O Invisível, de Rapha Santacruz (BRA/PE) e o espetáculo Fora, de

Alice Rende (BRA/FRA) | R$ 10 e 20 | 6 anos | 60 min

02/11 (SÁBADO)

Parque Santana

A partir das 14h | Vivências circenses, circuito de skate e Feira na Laje

A partir das 14h | Mama Pulpo | Muruya (ARG) | Gratuito | Livre | 45 min

A partir das 14h | Teatro de Lambe-lambe Casa de Encantaria - O Lixo, o Boi e a Palhaça | Sagrada

A partir das 14h | Brincadeira (BRA/DF) | Gratuito | Livre | 3 min por pessoa

A partir das 14h | Manic Freak, Pequeño Payaso | Nacho Rey (ARG) | Gratuito | Livre | 45 min

A partir das 14h | 99 cm | Iara Gueller (BRA/BEL) | Gratuito | Livre | 50 min

A partir das 14h | Seguime | Cie ZeC (FRA) | Gratuito | Livre | 60 min

A partir das 14h | Se Desconcierta el Concierto | Latin Duo (ARG/PER) | Gratuito | Livre | 45 min

A partir das 14h | Coco dos Pretos (BRA/PE) | Gratuito | Livre

Teatro Hermilo Borba Filho

19h | Fora | Alice Rende (BRA/FRA) | R$ 10 e 20 | 6 anos | 35 min

Teatro Apolo

Teatro Apolo 20h | Faminta | Natasha Jascalevich (BRA/RJ) | R$ 10 e 20 | 14 anos | 50 min

03/11 (DOMINGO)

Parque Santana

A partir das 10h | Vivências circenses, pista de skate e Feira na Laje

A partir das 10h | Manic Freak, Pequeño Payaso | Nacho Rey (ARG) | Gratuito | Livre | 45 min

12h às 14h | Intervalo (Feira na Laje segue)

12h às 14h | Intervalo (Feira na Laje segue) A partir das 14h | Teatro de Lambe-lambe Casa de Encantaria - O Lixo, o Boi e a Palhaça | Sagrada

A partir das 14h | Brincadeira (BRA/DF) | Gratuito | Livre | 3 min por pessoa

A partir das 14h | Mama Pulpo | Muruya (ARG) | Gratuito | Livre | 45 min

A partir das 14h | 99 cm | Iara Gueller (BRA/BEL) | Gratuito | Livre | 50 min

A partir das 14h | Seguime | Cie ZeC (FRA) | Gratuito | Livre | 60 min

A partir das 14h | Se Desconcierta el Concierto | Latin Duo (ARG/PER) | Gratuito | Livre | 45 min

A partir das 14h | Boi Marinho (BRA/PE) | Gratuito | Livre

Teatro Apolo

18h | Faminta | Natasha Jascalevich (BRA/RJ) | R$ 10 e 20 | 14 anos | 50 min | Libras

05/11 (TERÇA-FEIRA)

Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)

16h | Pifia (working in progress) | Cia Seon (ESP) | Gratuito | Livre | 35 min

Cinema da Fundação/Derby

Cinema da Fundação/Derby 18h40 | Extraordinárias | Dir.: Tereza Freire, Prod.: Luni Produções | Gratuito | 12 anos | 54 min

20h | Filho de Boi | Dir.: Haroldo Borges, Prod.: Plano 3 Filmes, Dist.: Olhar Filmes | Gratuito | 14 anos | 91 min

06/11 (QUARTA-FEIRA)

Teatro Hermilo Borba Filho

14h30 às 19h | Sessão aberta de Pitching

Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)

16h | Pifia (working in progress) | Cia Seon (ESP) | Gratuito | Livre | 35 min

Teatro Apolo

Teatro Apolo 19h30 | Hiato | Cia Catavento (BRA/GO) | R$ 10 e 20 | 10 anos | 60 min

07/11 (QUINTA-FEIRA)

Teatro Luiz Mendonça *Sessões exclusivas para escolas

9h30 e 15h | E o Palhaço, Tem Concerto? | Cia Oruã (BRA/SP) | R$ 20 | Livre | 50 a 60 min

Teatro Apolo

19h30 | Hiato | Cia Catavento (BRA/GO) | R$ 10 e 20 | 10 anos | 60 min

08/11 (SEXTA-FEIRA)

Teatro Hermilo Borba Filho

14h30 às 18h30 | Bate-papos: (1) Processos de Formação, (2) Processos Criativos e (3) Impulsionamento de Criações Artísticas + Lançamento do livro O Circo da Viúva - Noites no Barcelona, de Gilberto Trindade (BRA/PE)

Marco Zero *Sessão especial REC'n'Play Festival

17h | Pelat | Joan Català (ESP) | Gratuito | Livre | 40 min

Praça Lauro Nigro (Olinda)

Praça Lauro Nigro (Olinda) 19h | Fora | Alice Rende (BRA/FRA) | Gratuito | 6 anos | 35 min

Teatro Apolo

19h30 | WWW Para Freedom | Barracão Teatro (BRA/SP) | R$ 10 e 20 | 14 anos | 70 min | Libras

Teatro de Santa Isabel

Teatro de Santa Isabel 20h | Rústico | Cia Barnabô (BRA/SP) | R$ 15 e 30 | Livre | 50 min

09/11 (SÁBADO)

Teatro Apolo

16h | E o Palhaço, Tem Concerto? | Cia Oruã (BRA/SP) | R$ 10 e 20 | Livre | 50 a 60 min

Praça do Arsenal *Sessão especial REC'n'Play Festival

16h30 | Fora | Alice Rende (BRA/FRA) | Gratuito | 6 anos | 35 min

Teatro Hermilo Borba Filho

17h | Se Não Fosse Mágica | Cia Brincantes de Circo (BRA/PE) | R$ 10 e 20 | Livre | 55 min

Teatro do Parque

18h | O Matuto, de Rapha Santacruz (BRA/PE) + A Engrenagem que Nos Move | Raio de Sol (BRA/PE) | R$ 5 e 10 | Livre | 30 min

Praça Lauro Nigro (Olinda)

18h | Pelat | Joan Català (ESP) | Gratuito | Livre | 40 min

Teatro de Santa Isabel

20h | Ancrage | SenCirk (SEN) | R$ 15 e 30 | 7 anos | 50 min

10/11 (DOMINGO)

Teatro Apolo

16h | E o Palhaço, Tem Concerto? | Cia Oruã (BRA/SP) | R$ 10 e 20 | Livre | 50 a 60 min | Libras e AD

Oficina Francisco Brennand

16h | Pelat | Joan Català (ESP) | R$ 40 (na bilheteria da Oficina) | Livre | 40 min

Teatro do Parque

18h | Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro | Trupe Circus (BRA/PE) | R$ 5 e 10 | Livre | 60 min

Teatro de Santa Isabel