Paço do Frevo tem carnaval de rua e debate sobre jornalismo cultural neste sábado (26); confira

Debate com jornalistas Emannuel Bento, do JC, e Moema França, da TV Pernambuco, será seguido por shwo da cantora Isaar, com presença do Som na Rural

O museu Paço do Frevo, no Bairro do Recife, ocupa a rua em frente ao museu, a partir das 16h, para roda de conversa sobre o papel do jornalismo na preservação e valorização da nossa manifestação cultural, dentro do projeto "Observatório do Frevo".

Após o bate-papo, às 19h, começa o "Sábado no Paço" com Som na Rural e o show CarnavalIsaar, projeto da cantora Isaar, que receberá convidados para um grande Carnaval de rua.

Observatório do Frevo

O "Observatório do Frevo" debate como os jornalistas Emannuel Bento, deste Jornal do Commercio, e Moema França, da TV Pernambuco, e a mediação será de Lule Veras, gerente de Desenvolvimento Institucional do Paço. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através deste link.

A proposta é refletir sobre como o jornalismo cultural pode desenvolver uma tradução mais sensível e rica dos fazeres do Frevo, superando símbolos estigmatizados e repetidos, e atuar, também, como uma ação de salvaguarda.

Festa

A partir das 19h, tem "Sábado no Paço" com o Som na Rural, palco itinerante idealizado pelo produtor Roger de Renor e pelo diretor e fotógrafo Nilton Pereira.

O veículo musical receberá o show CarnavalIsaar, projeto de Carnaval da cantora e compositora Isaar, que terá participação de Marron Brasileiro, Bione, Cassio Sette, Orquestra Backstage, Boi Marinho e do passista Heitor Miranda. No repertório, clássicos da Folia de Momo, canções do repertório de Isaar e de seus convidados. A DJ Vibra abre a noite.

Inscrições para pesquisadores

O Paço do Frevo também está com inscrições abertas para o 7º Encontro de Pesquisadores do Frevo. Com o tema "Futuros e Saberes das Juventudes", o evento, que acontece de 21 a 23 de novembro, discutirá o papel das novas gerações na preservação e no futuro da manifestação, reconhecendo e valorizando seus saberes e iniciativas.

As inscrições de iniciativas ou para participar como ouvinte podem ser feitas através do formulário.

Curso intensivo

O museu também está com inscrições abertas para o curso intensivo de Frevo com o professor Eliseu Nascimento. Com carga horária de 12h, as aulas acontecerão de 2 de novembro a 14 de dezembro, aos sábados, das 15h às 17h, e são voltadas para pessoas a partir dos 16, iniciantes ou não e que desejam aprender a dança, independentemente de suas experiências prévias.

As inscrições, no valor de R$ 120, podem ser feitas através do Sympla. Serão disponibilizadas duas vagas para bolsistas - interessados devem preencher o formulário.

SERVIÇO

Paço do Frevo

Onde: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horário de visitação: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h

Entrada: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras