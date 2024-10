Raquel Lyra anuncia investimento de R$ 1,5 milhão para reforma e ampliação da Casa Capiba

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Local passará por reformas para ser um memorial do mestre Capiba e espaço para abrigar estrutura do Conservatório Pernambucano de Música

Em celebração aos 120 anos de nascimento do mestre Capiba, um dos maiores ícones da música pernambucana, o Governo de Pernambuco destinou o uso da Casa Capiba, localizada no bairro do Espinheiro, no Recife, ao Conservatório Pernambucano de Música (CPM). Nesta sexta-feira (25), em visita ao local, a governadora Raquel Lyra, ao lado da vice-governadora Priscila Krause, anunciou o investimento de R$ 1,5 milhão para a reforma e ampliação do espaço, que será destinado para um memorial ao mestre Capiba e áreas para as atividades do CPM, que beneficiará cerca de 1,6 mil estudantes. Na visita, a governadora também anunciou que Capiba será o homenageado do Carnaval de Pernambuco 2025.

"Anunciamos que a Casa de Capiba será uma unidade do Conservatório Pernambucano de Música. O mais importante é que o legado, a cultura, a história do nosso mestre, que levou Pernambuco para além de nossas fronteiras, para o mundo, será permanente. Acreditamos em um Pernambuco forte, restaurando e resgatando a nossa história, o nosso patrimônio, para permitir que o sentimento de pernambucanidade, que nós todos temos de maneira tão forte, possa estar sempre presente. E anunciamos que a homenagem do Carnaval de 2025 será feita ao mestre Capiba com muita alegria. Dona Zezita já deu seu aval para que possamos ter a oportunidade e a honra de agradecer e de poder presentear o povo de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com suas músicas e, claro, dançar muito frevo", destacou a governadora Raquel Lyra.

O objetivo da iniciativa é preservar e assegurar a continuidade do legado de um dos maiores defensores da cultura pernambucana. “Esse é um momento muito especial, uma oportunidade de recuperar a casa do mestre Capiba. Vamos fazer aqui um espaço de música, que será uma unidade do conservatório, para que o legado dele permaneça vivo”, ressaltou a vice-governadora Priscila Krause. A viúva de Capiba, Dona Zezita, fez um agradecimento: “Obrigada pelas homenagens. Aqui tinha muita música, quase toda semana vinha gente aprender música com Capiba”, registrou.

REFORMA E AMPLIAÇÃO

O projeto de reforma e ampliação tem investimento previsto de R$ 1,5 milhão, com prazo de execução de dez meses após a assinatura do contrato. O planejamento garantirá a adaptação do espaço para as novas atividades, com adequações de acessibilidade e modernizações que respeitem sua estrutura original. A previsão é de que o edital de licitação para as obras seja lançado até o início do próximo ano para poder ser feita a assinatura.

A proposta de reforma inclui a recuperação da cobertura de madeira, requalificação dos ambientes, incluindo a climatização, recuperação das esquadrias e a preservação da pintura de fachada na cor amarela. “Haverá a ampliação da casa também, de 147 metros quadrados para 225 metros quadrados, um aumento de quase 80 metros quadrados. O projeto vai manter a fachada e toda a arquitetura original, visto que é um prédio tombado”, explicou Carlos Santos, secretário executivo de Obras da Secretaria de Educação e Esportes.

A secretária de Cultura, Cacau de Paula, afirmou que este será um ganho para a cultura do Estado. "Capiba, como grande artista e símbolo da nossa cultura, deixou uma contribuição enorme para a nossa música. E a Casa Capiba, que foi berço de toda essa produção, vai voltar para a nossa cultura”, destacou. A gerente-geral do CPM, Janete Florêncio, afirmou que a obra de Capiba irá conduzir as atividades. "Aqui faremos muitas atividades, especialmente de ensaios e de eventos mantendo um diálogo com a música pernambucana e, claro, tendo como fio condutor a memória de Capiba", disse.

Desapropriada desde 2017, a casa será administrada pela mais tradicional instituição de ensino musical do Estado, vinculada à Secretaria de Educação e Esportes. Incorporado ao Conservatório Pernambucano de Música, o imóvel será destinado a atividades artísticas e pedagógicas, ampliando os espaços para ensaios e performances dos alunos e músicos.

A Casa Capiba é uma referência cultural para Pernambuco. Foi nesse local que Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba (1904-1997), compôs algumas de suas obras mais importantes, eternizando frevos, sambas-canções e maracatus que fazem parte do patrimônio cultural do Brasil.