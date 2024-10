Horóscopo 26.10: cenário um pouco mais atribulado neste sábado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste sábado (26), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O desejo de se divertir e aproveitar a vida não será pequeno, mas convém pegar mais leve e controlar o dindim com pulso firme. Por outro lado, o clima vai ficar mais positivo depois do almoço, e você vai ter com muita disposição. O amor fica mais quente! Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 07, 34, 02



TOURO - O sabadão começa com instabilidades, tretas podem surgir e convém melhorar o humor. Mas a Lua traz energias maravilindas para sua vida! O cenário ficará perfeito sem defeitos para curtir passeios, rolês e baladinhas com a turma. Vibes gostosas no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 52, 61, 16



GÊMEOS - Tensões vão marcar presença e pode rolar treta suficiente para zerar sua paciência… A solução é ir suave na nave, medir as palavras e reações. Ainda bem que o astral deve melhorar, e você vai se entrosar numa boa com todos. Boas energias no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 34, 52, 25



CÂNCER - Se depender do céu o cenário vai ficar atribulado nas primeiras horas do dia e convém ligar suas antenas, viu? E separe bem as estações entre os interesses financeiros e as relações sociais porque não vai dar liga. Os astros mandam novidades gloriosas para o amor! Cor: BRANCO Palpites: 38, 43, 16



LEÃO - A Lua segue em sua companhia, mas briga com Urano. Traduzindo do astrologuês, significa que será preciso pegar leve e ter mais paciência. Mas a Lua se despede do seu signo no início da tarde, trazendo vibes bem mais amenas. A intimidade será o ponto alto no amor. Cor: PRETO Palpites: 27, 45, 56



VIRGEM - Desafios vão rondar nas primeiras horas do sabadão, e a dica é desacelerar para não se estressar. Também convém intensificar os cuidados com a saúde. Mas a Lua começa a brilhar no seu signo, e deixa suas qualidades e encantos em evidência! O amor vai ficar blindado. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 24, 06, 14



LIBRA - Sabadar, sabadou, mas as estrelas aconselham a ir devagar e não fazer nada por impulso! Avalie muito bem os prós e contras de tudo antes de tomar uma decisão. O dia está bom para aliviar as tensões, relaxar, tirar um cochilo e investir em seu bem estar. Tudo certo no amor. Cor: BRANCO Palpites: 18, 09, 45



ESCORPIÃO - As relações pessoais podem ficar à mercê de conflitos, então tenha muita calma nessa hora para não brigar com seus queridos. Há risco de atritos e assuntos ligados a dinheiro podem deixar o clima ainda mais tenso. Mas o amor tá com vibes perfeitinhas. Cor: CREME Palpites: 33, 32, 05



SAGITÁRIO - Não dá pra negar que o astral fica tenso, mas em vez de procurar pelo em ovo, a dica é encarar logo as buchas e resolver o que for preciso. Depois do almoço, os astros vão mandar vibes positivas para os seus interesses e relacionamentos. Carisma e sedução em alta no amor. Cor: PRATA Palpites: 56, 54, 02



CAPRICÓRNIO - Sabadou com altos e baixos e não convém esperar muita molezinha. Evite se colocar em situações incertas, ainda mais nas suas finanças. Já à tarde, o clima dá uma arribada com a mudança da Lua, e aí sim você terá razões de sobra para glorificar. A sintonia será total no amor. Cor: CINZA Palpites: 36, 20, 27



AQUÁRIO - Vai com calma na alma e mostre mais diplomacia, porque o bicho pode pegar em casa, e há risco de se estranhar com pessoas próximas. Ainda bem que essas vibes treteiras vão perder força, e a tarde deve ser bem mais sussa com seus queridos. Os desejos vão ficar em brasa no amor. Cor: ROSA Palpites: 20, 02, 52



PEIXES - O sabadão começa atribulado entre as estrelas e pode sobrar para o seu signo, viu? Evite bater na mesma tecla e controle a teimosia. Mas esse clima instável tem hora para acabar, e a tarde será bem mais positiva nas relações. Astral de boa no amor. Cor: LILÁS Palpites: 44, 15, 53