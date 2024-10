Horóscopo, 27/11: Interesses de casa e família vão concentrar as atenções

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

O domingão chega com vibes tranquilas, e os astros convidam a dar mais atenção ao seu corpo, saúde e bem estar. Aproveite para fazer exercícios e caprichar na alimentação. Pode até inventar um prato diferente e convidar seus queridos! Sinal de imprevistos no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 48, 39, 21

TOURO

Você vai contar com a presença iluminada da Lua no paraíso astral e isso significa que o domingo será com “d” de diversão. Mas tretinhas não estão descartadas, e contratempos podem rolar à tarde. No amor, abra o seu coração. Cor: ROXO Palpites: 03, 12, 54

GÊMEOS

Interesses de casa e família vão concentrar as atenções, mas você também terá tempo para curtir seu canto. Aproveite que seu espírito de organização se fortalece por influência da Lua, e dê uma geral em casa. No amor, quanto mais privacidade, melhor. Cor: ROSA Palpites: 24, 04, 22

CÂNCER

Graças ao seu bom papo, jeitinho atencioso e receptivo, pode fazer novas amizades fácil, fácil. A Lua estimula seu lado observador, focado e perseverante, só não descuide da saúde e nem deixe nenhum desentendimento afetar a harmonia. Tudo ok no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 45, 27, 25

LEÃO

Domingo rima com folga, mas a Lua atravessa sua Casa da Fortuna e dá um baita impulso para melhorar de vida e faturar mais. Disciplina, foco e perseverança serão seus trunfos para se dar bem, só não deixe as relações pessoais e amorosas de lado, porque pode receber cobranças. Cor: VERMELHO Palpites: 46, 39, 21

VIRGEM

A Lua promete um domingo ideal para reunir as pessoas que estima, e saborear os bons momentos da vida. Só não descarte instabilidades à tarde, quando bagacinhas do passado podem voltar a incomodar – xô! Vibes animadas no amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 12, 39

LIBRA

A Lua tá escondidinha no signo anterior ao seu e vai mexer com a sua energia, mas convida a desacelerar e cuidar mais do seu bem estar. Também vale planejar a semana que vai começar, mas ligue o radar com mal entendidos e tretas. No amor, reforce os laços de confiança. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 30, 21, 55

ESCORPIÃO

A Lua promete um dia ideal para fazer as coisas de que gosta, mas também para estar com as pessoas queridas. As relações de amizade serão mais valorizadas e você deve passar momentos especiais com quem partilha interesses e afinidades. No amor, aposte no companheirismo. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 22, 58, 49

SAGITÁRIO

A vontade de aproveitar a folga não é pequena, só que hoje a Lua reforça sua vontade de melhorar de vida, e você deve pensar bem mais em seu progresso. Mas ligue o radar à tarde, quanto tretinhas não estão descartadas. Explore seu carisma no amor. Cor: AZUL Palpites: 61, 02, 16

CAPRICÓRNIO

O domingo tem potencial para ser tudo de bom, e você pode se deliciar ainda mais se tirar o pezinho da rotina, bebê! Em vez de fazer mais do mesmo, invente coisas diferentes e permita se curtir novas experiências. O amor deve ganhar mais sintonia. Cor: LILÁS Palpites: 38, 16, 52

AQUÁRIO

Até as estrelas ficam num ritmo mais maneiro, mas mesmo assim, você recebe um bom impulso para cuidar dos seus interesses. Se quer pegar um bico e dar um up nos ganhos, aproveite que terá mais disciplina, concentração e perseverança. As emoções ficam mais intensas no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 53, 44, 51

PEIXES

Pode esperar um dia redondinho para se dedicar às coisas de que mais gosta, mas também para aperfeiçoar suas relações. Pode passar horas com quem divide interesses e objetivos em comum, só não deixe nenhuma picuinha atrapalhar no período da tarde. O amor vai pedir mais tolerância. Cor: PRETO Palpites: 52, 36, 16