Resumo das novelas, 28.11 a 2.12: Semana marca o final de No Rancho Fundo

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 079 – segunda, 28 de outubro

Obedecendo uma ordem de Gonçalo, Branca deixa a empresa antes do prazo previsto, mas antes de sair promete a Daniel que o tornará um homem rico se ajudá-la a por seu plano em prática. Renata fica sabendo de tudo que Regina e Jerônimo fizeram para ajudar as pessoas atingidas pela tempestade e percebe que Augusto não quis fazer nada por elas. A médica diz a Josefina que Roberta perdeu o bebê. Mais tarde uma enfermeira também comenta com Inês. Jerônimo encontra Renata com Augusto, mas ao tentar se aproximar é levado pela enxurrada que se formou depois do rompimento de um a barragem. Renata, desesperada, pede por ajuda. Augusto não socorre Jerônimo, mas Ezequiel e Lázaro conseguem salvá-lo. A enfermeira diz a Álvaro que provavelmente ninguém vai querer se consultar com ele, pois quando mais precisaram de sua ajuda estava bêbado. Matilde confessa a Manuela que ama Carlos. Ele ouve a conversa sem ser visto. Jerônimo é levado para a fazenda “A Bonita”. Renata tira a roupa molhada porque ele está com hipotermia. Depois o ajuda a se deitar e o cobre. Para que a temperatura suba rapidamente, Renata se deita com ele para aquecê-lo. Jerônimo murmura que a ama, ela o abraça e os dois e beijam. Jerônimo começa a se recuperar. Renata pergunta o que queria lhe dizer quando foi arrastado pela correnteza e oque significa o “te amo” que murmurou no seu ouvido. Enquanto isso, Augusto está na sala esperando por ela, pois Renata quer ir a capital para tentar impedir o casamento de Matias e Roberta. Augusto fica irritado quando Renata diz a ele que só irá para a capital quando Jerônimo estiver completamente recuperado. Augusto manda o Dr. Álvaro para “A Bonita” como espião e diz que adoraria que acontecesse com Jerônimo o mesmo que aconteceu com Rafael. Renata comenta que gostaria de ter uma mãe amorosa como Regina. Branca convence Daniel a ser seu aliado para destruir Honório e sua família. Deslumbrado com a possibilidade de ser rico ele aceita.

Capítulo 080 – terça, 29 de outubro

Renata discute com Regina por não ter lhe dito nada sobre Rafael e que Jerônimo planejou se casar com ela apenas para vingar a morte do irmão. Durante a discussão Regina acusa Josefina de ter colocado Jerônimo contra ela. Josefina tira Roberta do hospital mesmo sem a aprovação do médico, para que nada possa atrapalhar seus planos. O Comandante Cantú está no povoado onde Jose foi amante do prefeito procurando informações sobre ela. Para azar de Josefina, o policial consegue contato com a mulher que foi secretário do prefeito e, como a odeia, se encarregará de lhe dar todas as informações que precisa. Apesar de ainda não estar completamente recuperado, Jerônimo pede a Carlos que o leve até o aeroporto para impedir que Renata viaje. Renata não atende ao pedido de Jerônimo e vai para a capital pois está determinada a impedir o casamento de Roberta e Matias. O comandante Cantú conseguiu cópia das certidões de nascimento de Roberta e Renata e agora quer falar com o amante de Josefina. Karina vai até sua casa buscar algumas roupas e é amordaçada por Álvaro. Quando Isaura vai buscá-la, Álvaro diz que não a viu. Branca suborna a cabeleireira para que lhe faça algumas perguntas quando Constanza estiver por perto, para que acredite que ela está grávida. César tenta convencer Honório que sua esposa não o enganou como o fizeram acreditar, mas Honório se nega a ouvi-lo. Ezequiel ouve Isaura dizer ao padre que nunca saberá quem é o pai de seu filho e pede explicações. Renata está decidida a se divorciar e também quer anular o casamento religioso.

Capítulo 081 – quarta, 30 de outubro

Jerônimo percebe que o amor que sente por Renata é infinitamente maior do que seu desejo de vingança e não quer perdê-la. Mas, ele não consegue convencê-la a ficar e Renta vai para a capital na companhia de Augusto. Jerônimo acredita que Josefina vai esclarecer o que lhe disse sobre Rafael e Renata vai entender. Matilde finalmente admite a Carlos que o ama. Ezequiel fica sabendo que talvez não seja o pai do filho que sua esposa está esperando e a expulsa de casa. Álvaro continua maltratando Karina e a mantém amordaçada. Regina está desesperada por Renata ter discutido com ela. Na capital, tudo está pronto para o casamento de Roberta e Matias. Os convidados começam a chegar e Gonçalo ainda tenta convencer o filho a desistir do casamento. Renata fica retida em um congestionamento e não consegue chegar à tempo de impedir o casamento. Quando ela chega, Adriana tenta convencê-la a desmascarar Roberta diante de todos para que Matias perceba que ela não é uma Santa. Josefina tenta expulsar Renata, mas Gonçalo chega à tempo de impedi-la e diz que quer ouvir o que Renata tem para dizer. Ela mostra a todos o pingente que Roberta deixou na fazenda e a foto assinada com a letra “R”. Também conta que por causa de suas mentiras ela tem vivido um verdadeiro inferno ao lado de Jerônimo. Ao ouvir tud oque Renata está dizendo, Roberta começa a passar mal e não consegue respirar. Por outro lado, graças aos comentários de Josefina, Constanza está convencida que Branca está esperando um filho de Honório. Quando Renata acusa a irmã, diante de toda a família, de ser “A Bonita”, ter levado Rafael ao suicídio e menciona o coração gravado no troca da árvore com seu nome, Roberta nega tudo e começa a passar mal. Augusto e Selena conversam e ela se insinua sem nenhum recato. Renata continua revelando detalhes que comprometem Roberta e Josefina defende a filha.

Capítulo 082 – quinta, 31 de outubro

Durante a conversa Gonçalo descobre que Josefina proibiu Renata de voltar para a casa de sua família e exige que lhe peça perdão por isso. Nessa mesma noite, Renata ouve uma conversa e descobre que Jerônimo é o pai do filho que Roberta está esperando. Jerônimo procura Renata para dizer que foi Josefina quem lhe disse que ela foi amante de seu irmão, mas ela está revoltada com o que acaba de ouvir, se recusa a falar com ele e pede que não volte a procurá-la nunca mais. Jerônimo não se dá por vencido e no dia seguinte volta para falar com Gonçalo, mas toda a família o recebe muito mal. Jerônimo afirma que foi Josefina quem o colocou contra Renata dizendo que ela foi amante de seu irmão, mas Josefina obviamente nega tudo e jura pela vida de Renata que não disse nada. Matias agride Jerônimo e o expulsa da mansão. Karina continua sequestrada em sua própria casa, amarrada e amordaçada. Ela começa a desconfiar de Álvaro e Isaura. Por outro lado. Isaura está preocupada com Karina e teme que Álvaro tenha feito algo contra ela. Antes de ir embora da fazenda. Aurora diz a Lázaro que viu Álvaro e Isaura juntos. Constanza diz a Honório que quer o divórcio. Jerônimo decide procurar Adriana e ela diz que todos na família já sabem que ele é o pai do filho que Roberta está esperando.

Capítulo 083 – sexta, 01 de novembro

Adriana ajuda Jerônimo a reunir Renata, Roberta e Matias. Depois de muita discussão convencem Roberta a fazer o teste de DNA para provar que Jerônimo é o pai da criança. Inconformado com a situação, Honório quer que Branca faça um ultrassom para constatar a gravidez, mas ela astutamente provoca uma confusão e eles acabam na delegacia. Matilde diz a Carlos que o ama, mas escondeu seus sentimentos com medo que lhe acontecesse alguma coisa. Lázaro vai até a casa de Karina, a encontra amarrada e amordaçada e a resgata. Álvaro tenta violentar Isaura mas Ezequiel chega à tempo e agride o médico. Isaura pede perdão a Karina e Ezequiel. Como solução para que Jerônimo se afaste, Augusto pede a Renata que se case com ele. Ela se nega, mas Augusto pede a ela que pense em sua proposta. Regina deixa muito claro a Antônio que não o ama. Matias suspeita que o bebê de Roberta seja seu e a faz prometer que fará o teste de DNA. Roberta conversa com Matías e diz que não vai praticar nenhum teste, enquanto Adriana diz a Renata que há algo dentro dela que sente que o que Jerónimo diz é verdade. O Sr. Cantú conhece Gustavo, o homem que foi amante de Pepa no passado, e pede que ele colabore com informações sobre ela.

A CAVERNA ENCANTADA

SEGUNDA-FEIRA, 28/10

Fafá gerencia a carreira de MC Normaliza e DJ Elok, agendando um encontro com os fãs e obtendo bons lucros. Shirley e Wanda descobrem que o suposto lobisomem da cidade era apenas César vestido de forma estranha. Os alunos do colégio estão animados para passar o final de semana com os pais, mas Anna e Moisés ficam, enquanto Lavínia fica sabendo que seus pais não vão buscá-la. Pilar avisa Gabriel que ele deve contar a Norma sobre envolver André no plano para dar uma lição em Felipe, que tentou colar na prova; ao ser informada, Norma fica zangada e demite Gabriel.

TERÇA-FEIRA, 29/10

Pilar diz a Gabriel que vai lutar para ele voltar a trabalhar no colégio. Isadora passa o final de semana com Shirley e Wanda, a dupla de detetive discute para agradar a menina. Cristina comenta com Pilar que ela precisa ser sincera com o que sente em relação a Gabriel. MC Normaliza e DJ Elok fazem seu primeiro show. Nos bastidores, a fã Sossô Perigosa afirma a Norma que é obcecada por ela; assustada, Norma expulsa Sossô Perigosa. Lavínia fica com medo de assombrações e toma um susto com Elisa. Fafá declara a Gabriel que ele não pode sair do colégio especialmente pela paixão que tem por Pilar.

QUARTA-FEIRA, 30/10

Fafá diz a Gabriel que ele e Pilar se gostam e que seriam um lindo casal. No colégio, Sossô Perigosa invade a sala da diretora Norma e alega que quer dar um passeio com ela, já que é fã número um. Dalete ensina a Anna e Moisés que devem pagar o mal com o bem e as crianças dão uma cesta de café para Lavínia. Na rua, Gabriel resgata Norma das mãos de Sossô Perigosa, que fica brava e nocauteia o professor. Por ter salvado sua vida, Norma recontrata Gabriel. Os alunos retornam ao colégio. Norma pede a Elisa que delete o perfil da MC Normaliza nas redes sociais.

QUINTA-FEIRA, 31/10

Fafá fica indignada que o perfil de MC Normaliza e DJ Elok foi deletado. Benjamin leva a sua galinha Clotilde para o colégio, já que ficou com medo de que sua mãe a cozinhasse. Fafá tenta convencer Norma a voltar para o mundo da fama. Lavínia revela a Norma que Isadora chegou atrasada na aula com a ajuda de Shirley e Wanda; a diretora entrega um demérito para as detetives por burlar as regras. A galinha de Benjamin escapa e se esconde pelo colégio.

SEXTA-FEIRA, 01/11

Cristina diz a Thomas que eles são apenas amigos, e ele concorda. Elisa quer que Lavínia seja uma professora de auxílio pré-vestibular para ensino fundamental. Dalete serve uma galinha no almoço e Benjamin chora por achar que é a Clotilde. Benjamin e Nina encontram Clotilde. Safira diz a Dodô que tem plano para trazer Anna de volta à caverna.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Capítulo 179 – segunda, 28 de outubro

Esaú arma contra Jacó. Maalate observa o treino de Reuel. Raquel sente inveja de Lia. Éder e Jacó caem na armadilha de Esaú. Raquel deixa Nanum na saia justa. Aolibama questiona Maalate e Akia. Todos se surpreendem com o retorno de Jacó.

Capítulo 180 – terça, 29 de outubro

Salma rejeita Labão. Isaque descobre que Esaú tentou envenenar Jacó. Lia se decepciona com as palavras de Jacó. Lia dá à luz Simeão, Levi e Judá. Esaú se entrega à Aolibama. Lúcifer cruza o caminho de Bila. Raquel se assusta com a atitude de Jacó.

Capítulo 181 – quarta, 30 de outubro

Lia se decepciona com as palavras de Jacó. Lia dá à luz Simeão, Levi e Judá. Esaú se entrega à Aolibama. Lúcifer cruza o caminho de Bila. Raquel se assusta com a atitude de Jacó.

Capítulo 182 – quinta, 31 de outubro

Lúcifer influencia Bila. Raquel acredita nas palavras da serva. Jacó fica incrédulo com a ideia de Raquel.

Capítulo 183 – sexta, 01 de novembro

Bila anuncia a gravidez. Esaú apresenta Aolibama como nova esposa. Bila e Zilpa entram em trabalho de parto. Labão e Salma se beijam.

REDE GLOBO



NO RANCHO FUNDO



Capítulo 167 – Segunda-feira

Marcelo Gouveia conta a Blandina sobre a morte de Primo Cícero. Timbó e Seu Tico Leonel levantam suspeitos do suposto assassinato de Primo Cícero para Floro Borromeu. A mando de Ariosto, Elias posiciona as dinamites na Gruta Azul. Tia Salete e Floro Borromeu planejam a data de seu casamento. Esperança e Fé se desesperam ao saber da morte de Primo Cícero, e Caridade se sente culpada por saber da verdade. Benvinda estranha a presença de Elias próximo à Gruta Azul, mas o rapaz a despista. Esperança exige que Jordão Nicácio encontre o assassino de seu pai. No suposto velório de Primo Cícero, Artur percebe algo estranho em Elias.



Capítulo 168 – Terça-feira

Artur e Quinota deduzem que Elias esteve na Gruta Azul. Corina Castelo e Rafaela invadem a loja de Tia Salete, e sabotam o material da costureira. Todos vão ao suposto velório de Primo Cícero. Esperança termina o relacionamento com Jordão Nicácio. Timbó e Seu Tico Leonel seguem Jordão Nicácio. Elias surpreende Benvinda com sua escola pronta. Nivalda e Sabá Bodó pensam em lucrar com a morte de Primo Cícero. Aldenor conhece Xaviera. Xaviera furta Romera, a assistente virtual de Sabá Bodó. Seu Tico Leonel e Timbó descobrem que foi Jordão Nicácio quem atirou contra Primo Cícero, e Zefa Leonel questiona sobre o mandante do atentado. Artur confronta Elias.



Capítulo 169 – Quarta-feira

Elias revela a Artur que é filho de Ariosto. Esperança confessa a Fé que a morte de Primo Cícero é sua culpa, mas Blandina interrompe a conversa das irmãs. Quintilha arma uma confusão no velório, e todos acabam descobrindo que o caixão de Primo Cícero está vazio. Padre Zezo exige uma explicação dos Leonel sobre a morte de Primo Cícero. Xaviera e Aldenor conseguem desbloquear Romera, que entrega todos os crimes de Sabá Bodó e Nivalda. Primo Cícero se apresenta à família e explica o que lhe aconteceu. Cira dá para Fé um pendrive e pede que a amiga o entregue a Zefa Leonel. Floro Borromeu e Guarda Marconi prendem Jordão Nicácio. Zefa Leonel e Quinota descobrem os mandantes do crime contra Primo Cícero. Zefa Leonel procura Ariosto.



Capítulo 170 – Quinta-feira

Penúltimo capítulo. Não será divulgado.



Capítulo 171 – Sexta-feira

Último capítulo. Não será divulgado.



Capítulo 172 – Sábado

Reapresentação do último capítulo.





VOLTA POR CIMA



Capítulo 25 – Segunda-feira

Violeta e Osmar voltam para casa, e Jô teme que Joyce seja flagrada. Moreira sugere que ele e Doralice ajudem Chico e Madalena a reatar o namoro. Chico confronta Madalena, e Jão interfere. Jô manda Joyce se esconder. Joyce deixa um brinco cair no quarto de Osmar e Violeta. Jão e Madalena curtem um momento juntos. Chico diz a Roxelle que queria continuar com ela e Madalena. Rique se desespera com as fotos que Rosana aprovou para a campanha. Lucas pede para Cida namorar Sidney. Violeta encontra o brinco de Joyce e fica desconfiada. Joyce usa o carro de Sebastian para ir atrás de Osmar. Edson se enfurece ao ver a imagem da campanha no ônibus. Sebastian se desespera ao dar falta de seu carro. Joyce encontra Osmar no restaurante.



Capítulo 26 – Terça-feira

Osmar se surpreende com a presença de Joyce. Jô finge não conhecer Joyce. Jão convence Edson a liberar o ônibus com a imagem da campanha. Moreira briga com Chico. Joyce e Osmar falam sobre o passado. Violeta negocia com contraventores. Osmar pensa em Joyce. Edson discute com Rosana. Edson mostra o último vídeo de Lindomar para Jão. Cida e Sidney se beijam. Chico culpa o padre pelo fim de seu noivado. Tati procura Osmar, e Violeta finge gostar da presença da moça. Jão mostra o vídeo de Lindomar para Madalena, que questiona sobre o bilhete de loteria comprado pelo pai.



Capítulo 27 – Quarta-feira

Doralice se emociona ao ver o vídeo de Lindomar. Jão e Madalena tentam descobrir com Tereza qual bilhete Lindomar e Jayme compraram. Osmar compra todas as roupas de ginástica que Tati levou para vender na academia. Doralice e Madalena procuram o bilhete nos pertences de Lindomar. Jayme mente para Jão sobre o bilhete. Rosana tenta fazer as pazes com Edson. Tati procura Jão. Roxelle briga com Chico. Jayme recebe dinheiro de Osmar por mentir para Jão. Madalena vai à casa de Violeta, e Jayme teme encontrar com ela.



Capítulo 28 – Quinta-feira

Violeta não gosta dos comentários de Madalena. Osmar orienta Jayme a agir com naturalidade diante de sua sobrinha. Tati pede para Jão conversar com a irmã. Nando tenta convencer Edson a perdoar Rosana. Tati desmaia ao ver Jin na lanchonete de Neuza. Joyce vê Roxelle com Sebastian. Silvia convida Gigi para viajar com ela. Cida pede que Cacá não se aproxime mais de Jão. Roxelle chantageia Chico e procura Madalena. Cacá chega à casa de Jão e encontra sua rival.



Capítulo 29 – Sexta-feira

Cacá deixa a casa de Jão, arrasada. Chico fica aliviado ao saber que Roxelle não conseguiu falar com Madalena. Tati conta para Lucas que viu Jin. Violeta se preocupa com os negócios. Jô estranha o estado de Cacá. Neuza comenta com Cleide sobre o pai de Jão. Chico cede à chantagem de Roxelle. Tati fala com Jin, que não entende o comportamento da moça. Cacá decide contar para Jô sobre Jão. Chico confirma para o pai seu namoro com Roxelle. Jão é atacado na rua.



Capítulo 30 – Sábado

Tati pensa em seguir Jin. Madalena e Jayme levam Jão para o hospital. Roxelle conta para Madalena que está namorando Chico. Osmar e Joyce pensam um no outro. Osmar assina documentos para Violeta, sem ler. Doralice começa a trabalhar no barracão de bate-bola. Jão e Madalena procuram por resultados de prêmios com a matrícula de Lindomar. Edson e Rosana fazem as pazes. Osmar descobre que perdeu todo o dinheiro de Lindomar. Jão suspeita de que Osmar tenha roubado o bilhete premiado de Lindomar.



MANIA DE VOCÊ



Capítulo 43 – Segunda-feira

Luma tenta obter informações sobre Mércia através de Nahum. Diante das dificuldades, Michele e Cristiano decidem trabalhar no restaurante de Yuri. Tomás surpreende a família ao oficializar seu namoro com Evelyn. Diana incentiva Fátima a flertar com um rapaz que demonstrou interesse pela amiga. Mavi pede ajuda de Nahum com Mércia. Nahum conta a Moema que vai encontrar Mércia. Mavi acha a certidão de nascimento de Molina e faz uma descoberta sobre seu passado. Iberê encontra a carteirinha de um abrigo. Mavi descobre que Mércia faz doações para o local, onde morou, e conclui que o cúmplice da mãe tem relação com a casa de acolhimento. Moema procura Nahum para pedir ajuda e conseguir a prova que livra Rudá da acusação do assassinato de Molina. Luma faz com que Mércia faça revelações sobre seu passado. Mavi chega ao abrigo e é recebido por uma das freiras.



Capítulo 44 – Terça-feira

Mavi se passa por jornalista para obter mais informações no abrigo. Mércia sente que está falando demais sobre seu passado para Luma. Mavi acredita que a cópia do vídeo está com uma das freiras do abrigo. Mércia vai à casa de Viola procurar Mavi e elas discutem. Iarlei encontra Dhu trabalhando na festa que Bruna está dando para seus amigos, e pede à mãe para não contar sobre o parentesco dos dois. Luma comenta com Rudá que a prova que Mércia tem deve estar escondida no abrigo. Rudá entra sem ser visto na casa de Viola e faz acusações sobre Mavi. Mavi entra no abrigo disfarçado de bombeiro para colocar câmeras de monitoramento nos cômodos. A freira observa Mavi e, sem ser notada, o tranca em uma das salas. A freira liga pra Mércia e avisa que o filho dela está lá. Tomás flagra Leidi no banheiro de Berta. Mércia chega ao abrigo, e Luma a segue sem ser vista.



Capítulo 45 – Quarta-feira

Mavi se passa por jornalista para obter informações sobre o passado de Molina e Mércia. Mércia sente que está falando demais sobre seu passado para Luma. Mavi comenta com Iberê que tem certeza de que a cópia do vídeo está com uma das freiras. Moema pede informações a Nahum sobre o passado de Mércia, com a intenção de conseguir o vídeo que comprova a inocência de Rudá. Iberê conta a Mércia que viu Moema na casa de Nahum. Iarlei encontra Dhu trabalhando na festa que Bruna está dando para seus amigos, e pede à mãe para não contar sobre o parentesco dos dois. Viola pergunta a Rudá qual o motivo de o caiçara ter aceitado ajuda de Mavi para fugir do Brasil. Mavi entra no abrigo disfarçado de bombeiro para colocar câmeras de monitoramento nos cômodos. A freira observa Mavi e, sem ser notada, o tranca em uma das salas.



Capítulo 46 – Quinta-feira

Mavi implora para o tirarem da sala. A freira avisa à Mércia que Mavi está no abrigo. Luma segue Mércia em um táxi. Rudá revela a Viola que Mavi cancelou o casamento com medo de que o filme do assassinato de Molina fosse exibido no telão. Mércia repreende Mavi. Luma aproveita para entrar no convento, assim que Mércia e Mavi deixam o local. Mavi pede a Nahum para se afastar de Moema. Tomás flagra Leidi usando os perfumes de Berta e repreende a funcionária. Bruna descobre que Dhu é mãe de Iarlei, e se decepciona com o namorado por sua mentira. Mavi observa Nahum na casa de Moema através da câmera de monitoramento. Mércia critica Mavi por ter contado a Nahum que matou Molina. Luma descobre uma foto antiga de adolescentes no abrigo Carmelitas, e observa a imagem de Mércia, identificada como outra pessoa.



Capítulo 47 – Sexta-feira

Mércia revela a Mavi que se chama Sônia, mas não conta ao filho o motivo. Viola escuta uma conversa entrecortada de Mavi, mencionando a operação Portugal e Santiago. Moema desiste de procurar Nahum ao ver Mércia deixando a casa do pai de Mavi. Bruna termina com Iarlei. Dhu sai de casa, fugindo da confusão familiar. Rudá estranha ao ver Nahum na casa de Moema. Rudá e Viola paralisam ao escutar Iberê falar com Santiago sobre a operação em Portugal. Cristiano promete a Michele que eles conseguirão superar suas dificuldades. Luma pede para falar com a madre superiora do Convento das Carmelitas, com a desculpa de querer se tornar uma freira.



Capítulo 48 – Sábado

Luma consegue se infiltrar no convento, mas é vista mexendo nos pertences da freira. Luma ameaça a freira, que a tranca em um quarto desativado e avisa a Mércia que Luma está no convento. Viola pergunta a Mavi se ele é um bandido. Mércia alerta Luma para esquecer o pendrive. Fátima encontra Dhu dormindo em um ponto de ônibus e a leva para o porão de sua casa, sem que Robson saiba. Ísis seduz Sirlei. Viola fica desconfiada quando percebe que Mavi recebeu uma ligação de Portugal. Michele e Cristiano descobrem que Yuri está envolvido com tráfico de animais. Rudá conta a Viola que Mavi tem um restaurante em Portugal. Luma consegue fugir do quarto. A freira entrega o pendrive para Mércia. Luma consegue pegar a bolsa de Mércia.