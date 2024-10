Recife recebe seminários de audiovisual e grandes players do mercado no 'Tela 2024'; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento busca debater tendências, fomentar networking e possibilitar novas produções, com encontros no Cais do Sertão, no Bairro do Recife

Representantes do setor audiovisual, incluindo grandes players do mercado, se reúnem no Recife desta segunda (28) à quarta-feira (30) para o Tela - Seminário e Mercado, um desdobramento do festival Cine PE que visa impulsionar o mercado audiovisual, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e, pela primeira vez, Centro-Oeste. O evento ocorre no auditório do Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

Sob a direção de Alfredo Bertini, que também dirige o Cine PE - Festival do Audiovisual, o evento conta com seminários e apresentações de projetos. A programação completa, com horários, está disponível no final da matéria.

O objetivo de debater tendências, fomentar networking e possibilitar novas produções. Entre os "players", estão representantes dos Canais Globo, Canal Brasil, Disney, Downtown, Europa, H2O, O2, Pandora, Retrato, Sony Pictures e Telecine.

Abertura

A programação inicia com uma solenidade que contará com representantes do Ministério da Cultura, Ministério da Ciência e Tecnologia, Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Governo de Pernambuco e Prefeitura do Recife.

O seminário inaugural, intitulado "Novas Tendências para a Economia da Cultura: Informações, Inovações Criativas e Tecnologias", abordará o potencial da economia criativa e a importância das inovações tecnológicas no setor.

Em entrevista ao JC, Alfredo Bertini destacou que essa será a terceira edição do evento no atual formato. "Os seminários trazem temáticas sempre atuais, sem perder de vista o empreendedorismo. Não basta ter uma ideia, é preciso saber como tirá-la do papel e transformá-la em uma realidade viável".

Impactos das tecnologias

No segundo dia, o evento mergulha em discussões sobre o impacto das novas tecnologias no audiovisual. Os seminários "Realidade Digital: As Expectativas Sobre o Streaming e a Inteligência Artificial" e "Empreendedorismo Audiovisual: Os Desafios para Captar, Investir e Produzir" abordarão tanto as oportunidades quanto os desafios impostos pelo cenário digital.

Já no terceiro dia, os debates focam em co-produções com outros países latinos, com destaque para a Argentina, e no sucesso regional com o case "O Auto da Compadecida".

Apresentação de projetos

Um dos aspectos mais interessantes do Tela é o mercado de apresentação de projetos. Mais de 300 projetos foram inscritos, dos quais 18 foram selecionados para apresentação. "Temos uma cartela super interessante de players de peso, temos um pacote bem maior do que o do ano passado. Estamos focados em oferecer uma oportunidade significativa para as regiões fora do eixo Rio-São Paulo", ressalta.

Os criadores terão 20 minutos para expor suas ideias a uma banca de executivos que, em seguida, farão perguntas e oferecerão feedbacks. "Essa interação proporciona uma possibilidade de network muito maior do que outros eventos, ampliando as chances de parcerias no setor", diz Bertini. Entre os projetos desta edição está Cristovão Buarque, ex-ministro da Educação do Brasil, que apresentará "Jogados ao Mar".

Confira a programação completa:

Segunda-feira (28/10)

15h30 às 16h15

Solenidade de abertura, com Direção do Cine PE; Ministérios da Cultura e da Ciência e Tecnologia; ANCINE; Governo de PE e, Prefeitura do Recife

16h30 às 18h30

Seminário de abertura

Novas Tendências para a Economia da Cultura: Informações, Inovações Criativas e Tecnologias, com Juca Ferreira (BNDES), Gustavo Sampaio (UFPE), Fernando Cabral (Diretor Zordon) e coordenação de Alfredo Bertini (Diretor do Cine PE).

Terça-feira (29/10)

9h às 10h

Seminário "Realidade Digital: As Expectativas Sobre o Streaming e a Inteligência Artificial", com Hallein Amaral (ANCINE), Pierre Lucena (Porto Digital) e Aline Zambrini (Diretora Zordon), com coordenação de Sandra Bertini (Cine PE/ TELA)

10h10 às 11h10

Seminário "Empreendedorismo Audiovisual: Os Desafios para Captar, investir e Produzir," André Furtado (Fundação Itaú); Eduardo Maciel (SEBRAE/PE); Flávio Hélder(BFV), sob coordenação de Alfredo Bertini.

11h10 às 12h

Apresentação especial de projeto

Coordenação: Sandra Bertini (Diretora do Cine PE/TELA)

Convidado: Prof. Cristovam Buarque

Titulo do Projeto: Jogados ao Mar

12h às 12h30

Apresentação dos players: Band Play, Box Brazil, Canais Globo, Canal Brasil, Disney, Downtown, Europa, Gullane, H2O, O2, Pandora, Retrato, Sony Pictures e Telecine

14h30 às 18h40

Defesa dos projetos audiovisuais



Quarta-feira (30/10)

9h às 10h15

Seminário "As Coproduções Latinas numa PerspectIva de Sustentabilidade: Um Olhar Especial para Argentina", com Andressa Zuccheratte (ANCINE), Cecília Diez (Produtora e Professora Argentina), Paulo Trancoso (Presidente da Academia Portuguesa de Cinena) e Marilha Santos (Produtora e Professora)

10h20 às 11h

Conteúdos Regionais de Sucesso: O “Case” do “Auto da Compadecida", com Sandro Rodrigues

11h05 às 19h15

Defesa de projetos audiovisuais