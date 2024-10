Resumo das novelas, 28/10: Branca deixa a empresa antes do prazo previsto, em Quando me Apaixono

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

(14h30) Quando Me Apaixono

Obedecendo uma ordem de Gonçalo, Branca deixa a empresa antes do prazo previsto, mas antes de sair promete a Daniel que o tornará um homem rico se ajudá-la a por seu plano em prática.

Renata fica sabendo de tudo que Regina e Jerônimo fizeram para ajudar as pessoas atingidas pela tempestade e percebe que Augusto não quis fazer nada por elas. A médica diz a Josefina que Roberta perdeu o bebê.

Mais tarde uma enfermeira também comenta com Inês. Jerônimo encontra Renata com Augusto, mas ao tentar se aproximar é levado pela enxurrada que se formou depois do rompimento de um a barragem. Renata, desesperada, pede por ajuda. Augusto não socorre Jerônimo, mas Ezequiel e Lázaro conseguem salvá-lo.

A enfermeira diz a Álvaro que provavelmente ninguém vai querer se consultar com ele, pois quando mais precisaram de sua ajuda estava bêbado. Matilde confessa a Manuela que ama Carlos. Ele ouve a conversa sem ser visto.

Jerônimo é levado para a fazenda “A Bonita”. Renata tira a roupa molhada porque ele está com hipotermia. Depois o ajuda a se deitar e o cobre. Para que a temperatura suba rapidamente, Renata se deita com ele para aquecê-lo.

Jerônimo murmura que a ama, ela o abraça e os dois e beijam. Jerônimo começa a se recuperar. Renata pergunta o que queria lhe dizer quando foi arrastado pela correnteza e oque significa o “te amo” que murmurou no seu ouvido.

Enquanto isso, Augusto está na sala esperando por ela, pois Renata quer ir a capital para tentar impedir o casamento de Matias e Roberta. Augusto fica irritado quando Renata diz a ele que só irá para a capital quando Jerônimo estiver completamente recuperado.

Augusto manda o Dr. Álvaro para “A Bonita” como espião e diz que adoraria que acontecesse com Jerônimo o mesmo que aconteceu com Rafael.

Renata comenta que gostaria de ter uma mãe amorosa como Regina. Branca convence Daniel a ser seu aliado para destruir Honório e sua família. Deslumbrado com a possibilidade de ser rico ele aceita.

(20h45) A Caverna Encantada

Fafá gerencia a carreira de MC Normaliza e DJ Elok, agendando um encontro com os fãs e obtendo bons lucros. Shirley e Wanda descobrem que o suposto lobisomem da cidade era apenas César vestido de forma estranha.

Os alunos do colégio estão animados para passar o final de semana com os pais, mas Anna e Moisés ficam, enquanto Lavínia fica sabendo que seus pais não vão buscá-la. Pilar avisa Gabriel que ele deve contar a Norma sobre envolver André no plano para dar uma lição em Felipe, que tentou colar na prova; ao ser informada, Norma fica zangada e demite Gabriel.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Esaú arma contra Jacó. Maalate observa o treino de Reuel. Raquel sente inveja de Lia. Éder e Jacó caem na armadilha de Esaú. Raquel deixa Nanum na saia justa. Aolibama questiona Maalate e Akia. Todos se surpreendem com o retorno de Jacó.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Marcelo Gouveia conta a Blandina sobre a morte de Primo Cícero. Timbó e Seu Tico Leonel levantam suspeitos do suposto assassinato de Primo Cícero para Floro Borromeu. A mando de Ariosto, Elias posiciona as dinamites na Gruta Azul.

Tia Salete e Floro Borromeu planejam a data de seu casamento. Esperança e Fé se desesperam ao saber da morte de Primo Cícero, e Caridade se sente culpada por saber da verdade. Benvinda estranha a presença de Elias próximo à Gruta Azul, mas o rapaz a despista. Esperança exige que Jordão Nicácio encontre o assassino de seu pai. No suposto velório de Primo Cícero, Artur percebe algo estranho em Elias.

(19h40) Volta Por Cima

Violeta e Osmar voltam para casa, e Jô teme que Joyce seja flagrada. Moreira sugere que ele e Doralice ajudem Chico e Madalena a reatar o namoro. Chico confronta Madalena, e Jão interfere. Jô manda Joyce se esconder.

Joyce deixa um brinco cair no quarto de Osmar e Violeta. Jão e Madalena curtem um momento juntos. Chico diz a Roxelle que queria continuar com ela e Madalena. Rique se desespera com as fotos que Rosana aprovou para a campanha. Lucas pede para Cida namorar Sidney. Violeta encontra o brinco de Joyce e fica desconfiada.

Joyce usa o carro de Sebastian para ir atrás de Osmar. Edson se enfurece ao ver a imagem da campanha no ônibus. Sebastian se desespera ao dar falta de seu carro. Joyce encontra Osmar no restaurante.



(21h20) Mania de Você

Luma tenta obter informações sobre Mércia através de Nahum. Diante das dificuldades, Michele e Cristiano decidem trabalhar no restaurante de Yuri.

Tomás surpreende a família ao oficializar seu namoro com Evelyn. Diana incentiva Fátima a flertar com um rapaz que demonstrou interesse pela amiga. Mavi pede ajuda de Nahum com Mércia. Nahum conta a Moema que vai encontrar Mércia. Mavi acha a certidão de nascimento de Molina e faz uma descoberta sobre seu passado. Iberê encontra a carteirinha de um abrigo.

Mavi descobre que Mércia faz doações para o local, onde morou, e conclui que o cúmplice da mãe tem relação com a casa de acolhimento. Moema procura Nahum para pedir ajuda e conseguir a prova que livra Rudá da acusação do assassinato de Molina. Luma faz com que Mércia faça revelações sobre seu passado. Mavi chega ao abrigo e é recebido por uma das freiras.