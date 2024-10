Festival Janela de Cinema do Recife marca retorno do São Luiz com 'Ainda Estou Aqui' e mais 100 filmes; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento ocorre de 1º a 8 de novembro, com sessões também no Cinema do Museu; encerramento terá clássicos do cinema mudo musicados pela Ave Sangria

O Cinema São Luiz terá reabertura em grande estilo com a realização do 15º Festival Janela Internacional de Cinema, realizado desta sexta-feira (1º) até o dia 8 de novembro. Também serão realizadas sessões no Cinema do Museu, da Zona Norte do Recife.

Para os filmes do São Luiz, a compra de ingressos por R$ 5 ocorre a partir desta terça-feira (29), às 18h, no Sympla. Já no Museu, só na bilheteria, que abre para a venda uma hora antes dos filmes - as sessões competitivas de curtas são gratuitas.

Com direção artística de Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux, o evento tem como um dos destaques a exibição de "Ainda Estou Aqui", elogiado filme de Walter Salles com Fernanda Torres, que teve estreia nacional recente da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e venceu o prêmio de Melhor Roteiro em Veneza. O diretor estará presente para um debate após a sessão.

A abertura será com “Manas”, de Mariana Brennand, que venceu o Director's Award, prêmio máximo da Giornate Degli Autori, importante mostra do festival de Veneza; e o prêmio do júri pra estreante Jamilli Corrêa, no FestivaldoRio.

Outros destaques são "Malu", de Pedro Freire, "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, "Centro Ilusão", de Pedro Diógenes, "Baby", de Marcelo Caetano e "Kasa Branca", de Luciano Vidigal.

Mostras

"Retribuição" (1925), de Gentil Roiz - REPRODUÇÃO

No total, o Janela exibirá mais de 100 filmes, entre longas e curtas-metragens, distribuídos em sessões como Clássicos do Janela, Lançamentos Nacionais e Internacionais, Competição de Curtas Nacionais, que está de volta com 22 filmes, e uma Mostra de Curtas Estrangeiros exibidos este ano no Festival de Cannes.

A cineasta pernambucana Kátia Mesel será homenageada com uma mostra de filmes masterclass sobre sua obra.

A noite de encerramento no dia 8, às 22h, terá os quase centenários "Revezes" (1927), de Chagas Ribeiro, e "Retribuição" (1925), de Gentil Roiz, com acompanhamento musical da banda Ave Sangria.

Pernambucanos

Ainda não é amanhã, de Milena Times - DIVULGAÇÃO

Os títulos pernambucanos ocupam um espaço central na programação e celebram filmes como "Tijolo por Tijolo", de Quentin Delaroche e Victoria Álvares, "Seu Cavalcanti", de Leo Lacca, e "A Transformação de Canuto", de Ernesto de Carvalho e Ariel Kuaray Ortega.

Outros destaques incluem "Ainda Não é Amanhã", de Milena Times, e "Dormir de Olhos Abertos", longa vencedor do prêmio da crítica internacional Fipresci em Berlim, filmado no Recife, com direção da cineasta alemã Nele Wohlatz, que estará presente na ocasião.

Internacionais

Já a seleção de longas-metragens internacionais reflete o desejo de apresentar um recorte que estabeleça uma conexão direta com o público recifense e, ao mesmo tempo, manter um diálogo com as produções brasileiras.

Na programação, destacam-se desde filmes de realizadores consagrados e já conhecidos no Janela, como Jia Zhangke (Caught by the Tides), Miguel Gomes (Grand Tour, vencedor do grande Prêmio do Juri de Cannes), Mati Diop (Dahomey, vencedor do Urso de Ouro em Berlim) e Leos Carax (C’est Pas Moi).

Também estão presentes apostas em nomes como Hala Elkoussy (East of Noon), Ramon Zürcher (O Pardal na Chaminé), Payal Kapadia (Tudo o que Imaginamos como Luz), Joaquin Cociña e Cristóbal León (Os Hiperbóreos), Nelson Makengo (Rising Up at Night), Apolline Traoré (Sira) e Kamal Aljafari (A Fidai Film).

Curadoria

Festival Janela Internacional de Cinema do Recife - Victor Juca Festival Janela Internacional de Cinema, - Victor Juca

A equipe de curadoria é coordenada pelo programador, crítico e pesquisador Pedro Azevedo Moreira, e inclui uma equipe formada pelo realizador e curador recifense Felipe André Silva, a artista Biarritz, e o roteirista e diretor de cinema carioca Dodô Azevedo.

Foram priorizadas "questões globais urgentes e temas emergentes, como arquivo e memória, o genocídio em Gaza, colonialidade e a ficcionalização da vida cotidiana."

"Mantemos uma pesquisa constante, acompanhando festivais de diferentes dimensões ao redor do mundo para selecionar filmes que possam dialogar com o público de Recife", explica Pedro Azevedo.

"Filmes como A Fidai Film, de Kamal Alfajari (Palestina), East of Noon, de Hala Elkoussy (Egito), e Dahomey, de Mati Diop (Senegal/França), tratam de questões geopolíticas centrais para o sul global, tanto historicamente quanto na contemporaneidade, enquanto se destacam por suas experimentações formais e narrativas. Esses trabalhos transitam entre o documentário e a ficção, explorando abordagens inovadoras para revisitar a história."

Janela Crítica

Na parte formativa, o Janela oferece duas oficinas de formação: Janela Crítica, que se propõe a desenvolver entre os participantes o olhar para o cinema por meio da escrita, e depois terão a oportunidade de compor o júri da competição de Curtas.

Em outra atividade formativa, Aulas do Janela, os encontros serão pela manhã de 4 a 8 de novembro no hall do Cinema São Luiz, e vai abranger os temas roteiro, vinheta e curadoria.

Confira a programação do 15º Festival Janela Internacional de Cinema do Recife:

Sexta-feira (1º)

Cinema São Luiz

14h - East of Noon (2024, Egito/Países Baixos)

16h - Sonho em Ruínas (curta), de Pricila Nascimento (2024, PE) + Dahomey (2024, FRA/SENEGAL)

17h30 - Tudo Que Imaginamos Como Luz (2024, França, Índia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos | DCP)

20h20 - ABERTURA - Manas (Sessão apresentada) (2024, BRA)

22h40 - Descamar (curta), de Nicolau (2024, BRA) + Carrie (1976, EUA)

Sábado (2)

Cinema São Luiz

11h - Love Streams, de John Cassavetes (1984, EUA)

14h40 - Os Hiperbóreos (2024, Chile)

16h15 - Competição de Curtas #1 + Debate

18h - O Pardal na Chaminé, de Ramon Zürcher (2024, Suiça)

20h15 - Ainda Não é Amanhã (Sessão com debate), de Milena Times (2024, BRA)

22h30 - Depois de Horas, de Martin Scorsese (1985, EUA)

Cinema do Museu

14h - Especial Quinzena dos Cineastas (Curtas) #

16h - Caught by The Tides, de Jia Zhangke (2024, China)

18h - Eros, de Rachel Daisy Ellis (sessão com debate) (2024, BRA)

20h30 - Grand tour, de Miguel Gomes (2024, Portugal/China/França/Alemanha/Itália/Japão)

Domingo (3)

Cinema São Luiz

11h - Ballon D'or, de Cheik Doukouré (1994, França, Guiné)

14h30 - Amadeus - Dir. Milo Forman (1984, EUA)

17h30 - Competição de Curtas #2 (61’) + Debate

19h30 - Ainda Estou Aqui (Sessão com debate) - Dir. Walter Sales (2024, BRA)

22h30 - Cucumber/Knife (Curta) - Gustavo Vinagre (2024, BRA) + Hedwig and The Angry Inch, de John Cameron Mitchell (2001, EUA)

Cinema do Museu

16h - Especial Quinzena dos Cineastas (Curtas) #2

18h - Alegoria Urbana - Dir. Alice Rohrwacher, JR (2024, França) + Não Sou Eu - Dir. Leos Carax (2024, França)

20h - Mulher Maracatu, de Dani Cano e Carlota Pereira (2024, BRA) + Terror Mandelão (Sessão com debate), de Felipe Larozza e GG Albuquerque (2024, BRA)

Segunda-feira (4)

Cinema São Luiz

15h - Competição de Curtas #3 (81') + Debate

17h - Meu Amigo Pedro MIXTAPE (Curta), de Lincoln Péricles (LK) (2023, BRA) + Centro Ilusão, de Pedro Diógenes (2024, BRA) (sessão com debate)

19h15 - Dormir de Olhos Abertos (Sessão com debate), de Nele Wholatz (2024, Brasil/Taiwan/Argentina/Alemanha)

21h30 - Kasa Branca (Sessão com debate) - Dir. Luciano Vidigal (2024 | 95' | BRA | DCP)

FUNDAJ Museu

16h - Especial Quinzena dos Cineastas (Curtas) #3

18h - Mar de Dentro - Dir. Lia Leticia (2024 | 8’ | BRA | DCP) + Rosas Dançam Rosas, de Thierry De Mey (2007, Bélgica)

20h - Um Dia Antes de Todos os Outros - Dir. Valentina Homem (sessão com debate) (2024, BRA)

Terça-feira (5)

Cinema São Luiz

14h - Competição de Curtas #4 (71') + Debate

15h50 - Alegoria Urbana, de Alice Rohrwacher, JR (2024, França) + Não Sou Eu, de Leos Carax (2024, França)

17h40 - UNDR, de Kamal Aljafari (2024, Alemanha) + A Fidai Film, de Kamal Aljafari (2024, Palestina)

19h30 - Baby (Sessão com debate), de Marcelo Caetano (2024, BRA)

21h30 - Transformação de Canuto (Sessão com debate), de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho (2023, BRA)

Cinema do Museu

16h - Katia Mesel #1 (VÍDEO)

18h - Golden Eighties, de Chantal Akerman (1986, Bélgica, França, Suiça)

20h - O Silêncio Elementar (curta), de Mariana de Melo (2024, BRA) + Rising Up At Night, de Nelson Makengo (2024, Bélgica/ Burkina Faso/ República Democrática do Congo/ Alemanha/ Qatar)

Quarta-feira (6)

Cinema São Luiz

14h30 - Competição de Curtas #5 - Debate

16h10 - Garotos de Programa, de Gus Van Sant (1991, EUA)

18h10 - No Other Land, de Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal, Rachel Szor (2024, Palestina, Noruega)

20h - Seu Cavalcanti (Sessão com debate) (2024, BRA)

22h - O Homem da Mata, de Antonio Luiz Carrilho (2004, BRA) - A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Roberto Santos (1965, BRA)

Cinema do Museu

16h - Sira - Dir. Apolline Traoré (2023, Burkina Faso, França, Alemanha, Senegal)

18h20 - Katia Mesel #2 (SUPER 8)

20h - Um é Pouco, Dois é Bom, de Odilon Lopez (sessão com debate) (1970, BRA)

Quinta-feira (7)

Cinema São Luiz

14h10 - Caught by The Tides - Dir. Jia Zhangke (2024, China)

16h30 - Katia Mesel #3 (16mm e 35mm)

18h - A Visita - Dir. Ivan Cordeiro (curta) (2023, BRA)

19h - Queimando por Dentro (Curta), de Enock Carvalho e Matheus Farias (2024, BRA) + Apocalipse nos Trópicos (Sessão apresentada), de Petra Costa (2024, BRA)

21h30 - Malu (Sessão com debate), de Pedro Freire (2024, BRA)

Cinema do Museu

14h - Competição de Curtas #1 (85')

Queima Minha Pele, de Leonardo Amorim (2023, AL)

Tiramisú, de Leônidas Oliveira (2024, CE)

Mborairapé, de Roney Freitas (2023, SP)

Vollúpya, de Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr (2024, RJ)

16h - Competição de Curtas #2 (61')

Europa - Me Avise Quando Chegar, de Victor Vieira (2024, MG)

Quando Aqui, de André Novais Oliveira (2024, MG)

Caravana da Coragem, de Pedro B. Garcia (2024, DF)

Animais Noturnos, de Indigo Braga e Paulo Abrão (2024, RJ)

17h30 - Grand tour, de Miguel Gomes (2024, Portugal, China, França, Alemanha, Itália, Japão)

20h - No Other Land, de Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal, Rachel Szor (2024, Palestina, Noruega)

Sexta-feira (8)

Cinema São Luiz

14h - A Semente da Figueira Sagrada, de Mohammad Rasoulof (2024, França, Alemanha, Irã)

17h - Tijolo por Tijolo (Sessão apresentada), de Victoria Alvares, Quentin Delaroche (2024, BRA)

19h15 - Quebrante (Curta), de Janaina Wagner (2024 | 23’ | BRA | DCP) + Iracema Uma Transa Amazônica + Debate, de Jorge Bodanzky, Orlando Senna (1975, BRA)

22h - Revezes, de Chagas Ribeiro (1927, BRA) + Retribuição, de Gentil Roiz (1924, BRA) + Acompanhamento musical Ave Sangria

Cinema do Museu

14h - Competição de Curtas #3 (81')

Para Ver As Meninas, de Ventura Profana (2024, SP)

A Sua Imagem na Minha Caixa de Correio, de Silvino Mendonça (2024, DF)

Fenda, de Lis Paim (2024, CE)

Dias e Noites, de Luiz Afonso Moreda (2024, SP/PE)

Eu Fui Assistente de Eduardo Coutinho, de Allan Ribeiro (2023, RJ)

15h40 - Competição de Curtas #4 (71')

Cavaram uma Cova no meu Coração, de Ulisses Arthur (2024, AL)

Fantasma Memória, de Nicolas Thomé Zetune (2023, SP)

Ataques Psicotrônicos, de Calebe Lopes (2024, BA)

Ramal, de Higor Gomes (2023, MG)

17h20 - Competição de Curtas #5 (77')

A Fumaça e o Diamante, de Bruno Villela, Fábio Bardella e Juliana Almeida (2023, DF)

Inflamável, de Rafael Ribeiro Gontijo (2024,DF)

Cabana, de Adriana de Faria (2024, PA)

Samuel Foi Trabalhar, de Janderson Felipe e Lucas Litrento (2024, AL)

Se Eu Tô Aqui é Por Mistério, de Clari Ribeiro (2024, RJ)

19h - Dahomey (2024, FRA/SENEGAL)

20h15 - Tudo Que Imaginamos Como Luz (2024, França. Índia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos)