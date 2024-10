Olinda ganha novo espaço de difusão do cinema; conheça o Cineclube Lula Gonzaga

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sítio Histórico de Olinda conta com um novo espaço para o audiovisual independente. O Cineclube Lula Gonzaga, localizado no espaço Jardim Nascente (Rua 13 de Maio, 99, Carmo), homenageia em seu nome o mestre do cinema de animação que detém o título de Patrimônio Vivo do Estado. As sessões estão previstas no local nas quintas-feiras de novembro, sempre a partir das 19h.

A abertura está marcada para esta segunda-feira (28), no Dia Internacional da Animação, com sessão gratuita. A partir das 19h, serão exibidos curtas produzidos por Lula Gonzaga, clássicos como "Vendo Ouvindo" (1972) e "A Saga da Asa Branca" (1979), além do recente "Ciranda Feiticeira" (2023), dirigido em parceria com Tiago Delácio.

Ainda haverá a exibição do filme "Um peixe para dois" (2019), de Chia Beloto, e de um videoclipe dirigido por Tony Braga sobre a obra do percussionista Naná Vasconcelos.

"O Cineclube Lula Gonzaga nasce com a proposta de democratizar o acesso à sétima arte e de ser mais um ponto de difusão do cinema independente pernambucano, com exibições gratuitas acompanhadas de debates com os realizadores", destaca Hermes Costa Neto, um dos responsáveis pelo espaço ao lado de Tony Braga e Mário Daniel Gomes Jr.

Lula Gonzaga celebra

Reconhecido como um dos pioneiros no cinema de animação no Brasil, Lula Gonzaga também é lembrado pelo envolvimento com iniciativas culturais e educativas voltadas para a formação no audiovisual. É fundador do Museu do Cinema de Animação (Muca), localizado em Gravatá, espaço dedicado à preservação da arte da animação, onde são exibidos filmes e realizados cursos para as novas gerações de animadores.

"Fico muito feliz em poder contribuir para que novas gerações possam conhecer o roteiro traçado pelos primeiros fazedores de cinema", celebra o pioneiro da animação pernambucana.

"Olinda tem uma vocação natural para as artes, para a cultura. Fui coordenador do Cine Bajado, do Cinema da Praça, da Mostra Ibérica de Cinema e do Ponto de Cultura Cinema de Animação, onde agora é o Jardim Nascente. Espero poder ver ainda mais outras ações pensadas para o fortalecimento do audiovisual dessa cidade, um lugar muito especial para mim", completa o mestre.

SERVIÇO

Abertura do Cineclube Lula Gonzaga

Onde: Espaço Jardim Nascente (Rua 13 de Maio, 99, Carmo, Olinda)

Quando: inauguração na segunda-feira (28), às 19h | sessões previstas nas quintas-feiras de novembro, sempre a partir das 19h.

Quanto: Gratuito

Mais informações: (81) 99630-9629 | @jardimnascenteolinda