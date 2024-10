Maratona de terror no cinema: Halloween com ingressos a R$12 e lançamento de fimes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A UCI preparou uma edição do UCI Day Terror, com uma maratona no dia 31 de outubro, os cinemas da rede em todo o país entram no clima do Dia das Bruxas com uma seleção imperdível de oito filmes, entre eles clássicos do gênero, como o filme-ícone "O Iluminado", e a pré-estreia exclusiva de "Sting - Aranha Assassina".

Quem for fantasiado também vai ganhar ingressos extras. Os ingressos custarão R$ 12,00. A Rede UCI oferece também um combo promocional: trio de pipoca média e 2 refrigerantes de 500ml por R$30.

Os longas escolhidos para a data são o clássico “O Iluminado”, a novidade “Sting - Aranha Assassina”, as estreias “Terrifier 3”, “A Última Invocação”, “Sorria 2” e os sucessos desse ano “Longlegs - Vínculo Mortal”, “Não Solte!”, “A Bruxa dos Mortos - Baghead”.

Pré-lançamento e Clássicos

“Sting - Aranha Assassina” chega primeiro nas salas da UCI. Com estreia prevista para dezembro, os clientes poderão assistir a produção em primeira mão apenas no UCI Day Terror.

Com direção de Kiah Roache-Turner e feito com efeitos práticos, isso é, efeitos especiais produzidos fisicamente, sem auxílio de computadores ou outras técnicas de pós-produção, a história segue uma pré-adolescente adota uma pequena aranha que rapidamente se transforma em um enorme monstro com apetite insaciável por carne humana.

Lançado em 1980, "O Iluminado" é uma adaptação do best-seller de Stephen King que está retomando para uma nova exibição nas telonas da rede. O filme acompanha Jack Torrance (Jack Nicholson), contratado para ser vigia de um hotel isolado no Colorado, para onde se muda com sua esposa e o filho Danny.

Com o passar do tempo, o isolamento leva o homem a um colapso mental, transformando-o em uma ameaça cada vez mais violenta. E seu filho Danny começa a ter visões aterrorizantes de antigos acontecimentos no local. O longa foi eleito pela revista americana Variety como um dos melhores filmes de terror da história.

“Terrifier 3” estreia com a promessa de ser o mais aterrorizante da franquia. No terceiro filme, o Palhaço Art retorna para vida de Sienna e seu irmão em pleno Natal para terminar o massacre que começou no último Halloween.

O terror japonês “A Última Invocação” traz a história de um pai e seu filho que, após a morte da mãe, recebem a visita de uma antiga colega de trabalho.

Com a chegada da conhecida, o menino começa a gritar palavras estranhas no quintal, desencadeando uma série de acontecimentos sombrios que perturbam a todos. “Não Solte!” conta a história de uma mãe e seus filhos gêmeos tentando a sobrevivência em um planeta tomado pelo mal.

As três produções estreiam no dia do UCI Day Terror, e é uma oportunidade dos fãs assistirem os lançamentos com preço promocional.

Os sucesso do ano também estão de volta. “Sorria 2”, sequência do sucesso do diretor Parker Finn, segue a cantora pop Skye Riley, que está prestes a embarcar em uma turnê mundial, mas começa a viver experiências sobrenaturais e inexplicáveis.

“Longlegs - Vínculo Mortal” aborda a história de uma agente do FBI que, ao investigar um serial killer, descobre que tem uma ligação sobrenatural com o mesmo.

“A Bruxa dos Mortos - Baghead” tem como cenário um pub decadente, onde no porão vive uma criatura que muda de forma e consegue falar com pessoas que já morreram. No entanto, esse poder tem um preço sombrio a ser pago.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede.

Verificar a disponibilidade de filmes em cada cinema no site