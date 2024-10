'Não adianta só fazer música falando de amor', diz PC Silva, que lança segundo álbum

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um equilíbrio entre o escape e a consciência marcam "Me Dê Notícias do Universo", segundo álbum da carreira do cantor e compositor PC Silva, natural do Sertão do Pajeú e integrante da Mostra Reverbo, composta por conhecidos "cantautores" do Estado. O show de lançamento ocorre em 8 de novembro, na Casa Estação da Luz, em Olinda.

Com colaborações de nomes como Zeca Baleiro e Juliana Linhare, o artista dá continuidade a uma estética com enfoque em composições e instrumentos orgânicos. Agora, PC fez um disco um tanto mais festivo e vibrante, quando comparado ao primeiro, após anos escuridão sanitária, política e social.

Por outro lado, ele não deixa de refletir sobre desafios contemporâneos que chegaram juntos aos avanços tecnológicos e ao crescimento de desigualdade no mundo. Podemos dizer, assim, que trata-se de um álbum 'pós-pandêmico'.

"Não adianta só fazer música falando de amor ou saudade, estando inserido em uma sociedade com os problemas que estamos vivendo. Por outro lado, os problemas não podem ser a tônica do seu trabalho somente", resume o artista, ao JC.

"A função do artista passa por colaborar para que as coisas possam tomar rumos diferentes e bons. Desde o lançamento do primeiro disco, em 2020, passamos por muita coisa. O primeiro disco era mais denso, com mais silêncios. Agora, fiz uma válvula de escape, um 'drops' de alegria, de coisa boa, para cima."

Sonoridade e parcerias

Cantor e compositor pernambucano PC Silva - Sidarta/Divulgação

Parte desse clima mais "para cima" vem de uma sonoridade mais preenchida e marcada pela bateria e pela percussão. "Me Dê Notícias do Universo" conta com produção musical de Juliano Holanda, um dos mais profícuos e requisitados compositores da atualidade.

Holanda também colabora na composição de três faixas e toca nas guitarras. Rostan Junior (bateria), Miguel Mendes (baixo), Gilú Amaral (percussão) completam a banda.

Outro aspecto de ineditismo do projeto é a presença maciça de parcerias. Das 11 faixas, 7 possuem parcerias, incluindo o maranhense Zeca Baleiro, a potiguar Juliana Linhares e do conterrâneos Marcello Rangel e Ezter Liu.

Música Autoral

PC Silva acredita que os artistas da Mostra Reverbo têm ganhado maior visibilidade. "Isso ocorreu por conta do próprio trabalho de base que foi feito no período pré-pandemia, e cada um viveu a pandemia à sua maneira. Os artistas tiveram formas de trabalhar ligadas à internet, na grande época das lives", diz.

"Nós da mostra Reverbo fizemos um show no Cinema São Luiz e realizamos algumas ações, trocamos muitas informações e compusemos muito. As músicas eram postadas na internet numa época em que as pessoas estavam muito conectadas às redes. E, de alguma forma, ficou mais fácil dialogar com as pessoas, porque elas estavam mais presentes", relembra.

"Mas essa movimentação depende de outras coisas também. Estou fazendo muita coisa, procurando parcerias e realizando meu trabalho interno de produção junto à minha equipe. Um disco deve causar mais curiosidade do público e convites para programações públicas ou privadas. Sem dúvidas, festividades têm essa força de catapultar artistas como eu."

SERVIÇO

PC Silva - Me Dê Notícias do Universo

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313, Carmo)

Quando: 8 de novembro, a partir das 19h

Quanto: R$ 70, R$ 35 (meia) e R$ 50 (social), à venda no Sympla