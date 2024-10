Numanice 2024: Confira ingressos dos shows de Ludmilla pelo Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ludmilla retornou ao pagode em grande estilo com a turnê Numanice #3, ou Numanice 2024, que percorre 16 cidades brasileiras e duas no exterior. Combinando sucessos já consagrados do pagode e novas faixas, a carioca vem conquistando público com shows lotados e recordes de streams.

Somente no Numanice #3, o projeto já ultrapassou os 50 milhões de reproduções, demonstrando o apelo crescente e o carinho do público pela vertente musical explorada pela artista, que, segundo ela, foi planejada para levar alegria e boas vibrações aos fãs.

Cidades do Numanice 2024

A turnê Numanice #3 de Ludmilla promete agitar o Brasil, passando por Belém, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Guarapari, Florianópolis, Natal, Belo Horizonte e Ribeirão Preto, entre outras cidades.

Preços de ingressos do Numanice 2024

A turnê se destaca pela variedade de preços em cada cidade; indo desde ingressos com serviço open bar, até ingressos de meia entrada para estudantes e outras categorias, além das modalidades Social, que oferecem valores reduzidos mediante doações. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Imagem da cantora Ludmilla cantando em show da turnê Numanice #3 - DIVULGAÇÃO

Em Florianópolis, por exemplo, os ingressos estão a partir de R$ 80,00 na meia entrada e chegam a R$ 500,00 para o setor Premium Open Bar, no quarto lote.

Com o sucesso já consolidado das edições anteriores e os shows esgotados em diversas localidades, Numanice #3 promete manter o ritmo de recordes. O show se apresenta como uma oportunidade para os fãs de pagode e admiradores do trabalho de Ludmilla, que segue expandindo sua presença internacional enquanto fortalece seu público no Brasil.

Confira os preços do Numanice #3:

Preços do Numanice Belém (02/11)

Front Stage - Meia entrada [Lote 4]

R$ 160,00

Front Stage - Inteira [Lote 4]

R$ 320,00

Open Bar [Lote 4]

R$ 500,00

Preços do Numanice São Paulo (10/11)

5º Lote | [Open Bar]

R$ 630,00

Preços do Numanice Recife (23/11)

Open Bar [Lote 3]

R$ 360,00

Front Stage - Meia entrada [Lote 3]

R$ 130,00

Front Stage - Inteira Social [Lote 3]

R$ 140,00

Front Stage - Inteira [Lote 3]

R$ 260,00

Preços do Preços do Numanice Rio de Janeiro [data extra]

Front Stage - Meia entrada [3º Lote]

R$ 260,00 (+ R$ 26,00 taxa)

Front Stage - Inteira [3º Lote]

R$ 520,00 (+ R$ 52,00 taxa)

Open Bar - Unissex [3º Lote]

R$ 650,00 (+ R$ 65,00 taxa)

Preços do Numanice Curitiba

Open Bar [Lote 3]

R$ 420,00

Front Stage - Meia entrada [Lote 3]

R$ 140,00

Front Stage - Inteira [Lote 3]

R$ 260,00

Front Stage - Meia Social [Lote 3]

R$ 160,00

Preços do Numanice Guarapari

Open Bar [Lote 3]

R$ 550,00

Front Stage - Meia entrada [Lote 5]

R$ 180,00

Front Stage - Inteira [Lote 5]

R$ 360,00

Preços do Numanice Florianópolis

Pista - Inteira [Lote 4]

R$ 160,00

Pista - Meia entrada [Lote 4]

R$ 80,00

Front Stage [Lote 5]

R$ 280,00

Camarote avulso [Lote 5]

R$ 310,00

Premium Open Bar [Lote 4]

R$ 500,00

Preços do Numanice Natal

Open Bar [Lote 2]

R$ 310,00

Front Stage - Meia entrada [Lote 2]

R$ 120,00

Front Stage - Inteira [Lote 2]

R$ 240,00

Preços do Numanice Belo Horizonte

Open Bar - [2º Lote]

R$ 550,00 (+ R$ 71,50 taxa)

Front Stage - Meia entrada [2º Lote]

R$ 140,00 (+ R$ 18,20 taxa)

Front Stage - Inteira Social [2º Lote]

R$ 150,00 (+ R$ 19,50 taxa)

Front Stage - Inteira [2º Lote]

R$ 280,00 (+ R$ 36,40 taxa)

Preços do Numanice Ribeirão Preto

Open Bar [Lote 3]

R$ 360,00

Front Stage - Meia entrada [Lote 2]

R$ 130,00

Front Stage - Inteira [Lote 2]

R$ 260,00

Preços do Numanices #3 esgotados

Niterói (13/04/25)

Brasília (03/05/25)

São Paulo (09/11)

Rio de Janeiro (07/12)