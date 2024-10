Morre Arthur Moreira Lima, referência no piano Brasileiro, aos 84 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pianista Arthur Moreira Lima morreu aos 84 anos, em Florianópolis, onde morava desde 1993. A notícia foi confirmada pela família do músico através do Instituto Piano Brasileiro. Arthur estava internado há um ano e lutava contra um câncer de intestino.

"Nossos agradecimentos a esse gigante incomparável, por tudo que fez pela cultura brasileira e pianística. Que seu nome seja sempre reconhecido entre os heróis brasileiros", diz a publicação do Instituto nas redes sociais.

Nascido no Rio de Janeiro em 1940, Moreira Lima integra a lista dos maiores pianistas brasileiros. Sua carreira é repleta de prêmios e de concertos nas principais casas de espetáculos do mundo. A revista La Suisse certa vez o chamou de o "Pelé do Piano".

Com mais de 60 discos gravados, o pianista tocou com as orquestras filarmônicas de Leningrado, Moscou e Varsóvia e com as sinfônicas de Berlim, Viena e Praga, a BBC de Londres e a National da França. Ele se destacou também como um intérprete da música popular brasileira, gravando clássicos do repertório do choro e do samba.