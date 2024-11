Com DJ Caio Prince, Baile da Brota celebra música eletrônica brasileira no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A edição 2024 do Baile da Brota será realizada nesta sexta-feira (1º), a partir das 22h, trazendo a Música Eletrônica Brasileira como destaque no Espaço 219 (antiga Casa Malassombro) no Recife Antigo.

O selo, principal da Brota Produtora, está trazendo o DJ e expoente do funk paulista, Caio Prince (SP), além do grupo Cia Bregalize (PE), destaque no circuito de equipes de brega-funk no Nordeste. Os artistas pernambucanos Vands, Idlibra, Milena Cinismo e Yvri completam o line-up.

Segundo Caio, o show faz parte da sua turnê, que já passou por países da Europa como Reino Unido, Portugal, Holanda e Alemanha. "A BR Tour agora vem pra formetar e propagar a cultura periférica dentro do nosso país", pontuou. A tour , que já passou por cidades como São Paulo e Fortaleza, chega pela primeira vez ao Recife.

Cultura periférica

Para Vands, DJ e produtor da Brota, o selo sempre trouxe o melhor da cultura periférica com foco na música eletrônica do Recife e a garantia de ser acessível. "Tivemos outros bailes onde recebemos diversos artistas expoentes da periferia para o nosso público, com acessibilidade e inclusão", explicou.

O baile tem como prioridade uma politica de inclusão e acessibilidade, contando com uma lista exclusiva para pessoas trans, PCD’s e drags e entrada free. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 35,00 no site shotgun.live.