Elba Ramalho receberá Flaira Ferro em show gratuito no Recife; saiba mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Elba Ramalho e o músico Maestro Forró, com sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, se apresentam em show gratuito na capital pernambucana

A cantora Elba Ramalho e o músico Maestro Forró, com sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, se apresentam em show gratuito no Parque Macaxeira, na Zona Norte do Recife, em 1º de dezembro, um domingo, às 16h.

A apresentação ainda contará com a participação especial da cantora e compositora pernambucana Flaira Ferro. O show será oferecido pela Colgate em parceria com o Ministério da Cultura, com o projeto "Colgate Clássicos", que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

"Cantar no Recife é sempre um prazer, sou filha de pernambucano, tenho muitos amigos em Recife e me identifico muito com a cultura e com a própria cidade. Dividir a cena com artistas pernambucanos é sempre muito bom", conta Elba.

"Agora, vou cantar novamente com o Maestro Forró e fazer um dueto inédito com Flaira Ferro. Já gravei mais de 30 frevos, participo do carnaval e dos festejos juninos em Pernambuco. Definitivamente, sou feliz em Recife."

SERVIÇO

Colgate Clássicos, com Maestro Forró, Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e Elba Ramalho

Onde: Parque da Macaxeira

Quando: 1º de dezembro (domingo), a partir das 16h

Quanto: Gratuito