Horóscopo 01.11: mês de esforço dobrado para chegar ao sucesso

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (1º ), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Sextou, meu cristalzinho, e a sua intuição segue a todo vapor e pode enviar avisos importantes, por isso, confie nos seus instintos. Talvez seja preciso lidar com algumas surpresas, mas as estrelas avisam que o seu sucesso está garantido! O astral se torna mais intenso e animado no amor. Cor: MARROM Palpites: 17, 44, 51



TOURO - Você começa o dia com ótimas oportunidades de melhorar a convivência com pessoas próximas, seja no serviço, amor ou nas amizades. A vida profissional tem tudo para render se buscar harmonia e a convivência com outras pessoas. E no amor, as coisas vão fluir às mil maravilhas. Cor: BRANCO Palpites: 38, 18, 27



GÊMEOS - É hora de redobrar o esforço se quiser ter sucesso lá na frente! Mas nada de se sobrecarregar: vale tirar um tempinho para cuidar do seu corpo. Faça o possível para não se estressar: seu esforço não vai passar despercebido. A rotina pode dar as caras no amor, mas não deixe que isso atrapalhe. Cor: VERMELHO Palpites: 52, 36, 34



CÂNCER - A Lua segue linda em seu paraíso astral e você tem tudo para fechar a semana com bom humor e uma pitada extra de sorte. Seu jeito mais aberto e simpático ajuda a contagiar as pessoas e o astral só melhora ao longo do dia! Clima bem apaixonado no amor. Cor: AZUL Palpites: 25, 16, 20



LEÃO - A família tem tudo para ocupar a maior parte da sua atenção, mas da melhor maneira possível. Foque no que pode ser resolvido sem muito esforço, mas que exige paciência para lidar com os detalhes e com as repetições do dia a dia. O amor conta com momentos picantes. Cor: LILÁS Palpites: 07, 61, 38



VIRGEM - Você fica mais falante do que o normal! No que depender das estrelas, você tem tudo para se entender com as pessoas se apostar no diálogo. Depois, os momentos de lazer ficam mais animados e um passeio ou programa cultural será perfeito para sair da rotina. Levante os ânimos no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 11, 38, 47



LIBRA - As estrelas avisam que as finanças podem ocupar a maior parte da sua atenção. Mas como a grana não vai cair do céu, o jeito é botar as mãos na massa! A saúde também sai ganhando se cuidar melhor do seu corpo. No amor, não deixe que o ciúme seja um desafio. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 47, 02, 20



ESCORPIÃO - A Lua segue iluminando seu signo, sinalizando que o seu carisma será importante pra melhorar a convivência com pessoas próximas. Com um pouco mais de diplomacia e carisma, você pode ter sucesso se focar em projetos feitos em parceria. Fortaleça os laços no amor. Cor: AMARELO Palpites: 18, 12, 54



SAGITÁRIO - O astral é perfeito para quem trabalha em home office ou de maneira mais isolada, porque o serviço vai fluir melhor se puder ficar a sós. E sua intuição segue afiada e pode ter boas ideias quando menos espera: anote tudo! O amor pede mais cuidado e delicadeza. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 48, 12, 39



CAPRICÓRNIO - Você estará com a corda toda para batalhar pelos seus sonhos e pode inspirar os colegas com o seu exemplo! A melhor notícia fica para a tarde, quando você vai esbanjar criatividade e coragem de correr atrás dos seus sonhos. Há sinal de romantismo e boa vontade para encantar no amor. Cor: PRETO Palpites: 18, 45, 54



AQUÁRIO - Você está com o foco na vida profissional, bebê. E seu esforço será a chave para colher os frutos de tudo o que você tem feito nos últimos tempos! À tarde, você pode usar sua atenção para resolver qualquer pepino que pintar pela frente. O amor fica protegido. Cor: PRATA Palpites: 54, 45, 56



PEIXES - A Lua promete uma dose extra de otimismo para você lidar com as situações do dia a dia, especialmente à tarde. A curiosidade também cresce, e você pode aprender mais do que imagina trocando ideias com outras pessoas, Peixes. Pode esperar descontração e muita conversa no amor. Cor: VERDE Palpites: 42, 33, 31