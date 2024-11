São Luiz reabre em noite mágica para o cinema pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A espera foi longa, mas o retorno triunfal - como deveria ser. Após anos de abandono e, por conseguinte, obras, o Cinema São Luiz está de volta, reunindo os amantes da sétima arte, às margens do Rio Capibaribe, no Centro do Recife. Como outrora era costume, a calçada em frente ao cinema foi tomada por dezenas de pessoas que estavam ávidas pelo reencontro com a icônica sala de exibição, nesta sexta-feira (1º ), reaberta em cerimônia conduzida pelo Governo de Pernambuco, com autoridades, cineastas e espectadores de todas as vertentes.

O 15º Festival Janela Internacional de Cinema do Recife, realizado desta sexta-feira até o dia 8 de novembro, deu o pontapé inicial na programação do São Luiz. Com direção artística de Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux, o evento foi aberto com a exibição de "Manas", mas tem ainda como um dos destaques a exibição de "Ainda Estou Aqui", elogiado filme de Walter Salles com Fernanda Torres, que teve estreia nacional recente da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e venceu o prêmio de Melhor Roteiro em Veneza. O diretor estará presente para um debate após a sessão no domingo (3).

A governadora em exercício Priscila Krause foi a responsável por, oficialmente, reabrir o cinema, ato que classificou como um acontecimento histórico para a recuperação do Centro do Recife. "Essa é uma noite histórica, de muita emoção e que diz muito sobre a cidade do Recife e o estado de Pernambuco. O Cinema São Luiz é um dos equipamentos culturais mais importantes do país e faz parte da história do audiovisual do Brasil. Hoje, nós reabrimos o cinema, que veio para ficar. Gostaria de fazer um agradecimento especial também aos trabalhadores e restauradores que fizeram tudo com muito amor e dedicação", afirmou.

O cineasta e roteirista Kleber Mendonça Filho esteve na cerimônia de reabertura. “Uma coisa muito importante que gostaria de dizer, que a governadora Priscila Krause também falou, é que a cultura é uma expressão política. Eu acredito muito nisso”, destacou. A cineasta Marianna Brennand, que dirigiu o filme Manas, primeiro a ser exibido na reabertura, também expressou seu sentimento. “É uma emoção muito grande estar aqui, uma noite histórica. Estou muito feliz em exibir o filme na primeira noite de reabertura do São Luiz”, disse.

Aos 71 anos, o São Luiz demonstrou toda sua vitalidade. Para a reabertura do equipamento, a Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) realizaram a recuperação da coberta, orçada em R$ 106 mil, com recursos do governo estadual, e a restauração do forro decorativo, no valor de R$ 1,3 milhão, por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo.

Após quase dois anos com as portas totalmente fechadas devido aos problemas estruturais do espaço, o monumento histórico, o cinema seguirá com programações aos fins de semana. A próxima etapa da restauração serão as obras que englobam a recuperação estrutural das marquises externas, a implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio, a requalificação dos banheiros com acessibilidade e a instalação de um elevador acessível aos quatro pavimentos superiores. O investimento será de R$ 1,9 milhão.

HISTÓRICO

Em julho de 2022, o São Luiz foi fechado para a implantação de um novo sistema de refrigeração, correção de problemas de vazamento de cobertura e redimensionamento das suas instalações elétricas. Após chuvas torrenciais ocorridas no Recife em fevereiro de 2023, o equipamento precisou ser totalmente interditado por medida de segurança. A reabertura do cinema se tornou prioridade para a Secretaria de Cultura desde então.

Inaugurado no dia 6 de setembro de 1952, o cinema São Luiz tornou-se um dos mais emblemáticos cinemas do Recife, prezando por essa arte em sua concepção clássica, com exibição em cineteatro. Atualmente, é o de mais rica concepção artística e arquitetônica do Recife e um dos últimos cinemas de rua do Brasil.