Champions League: Real Madrid x Milan ao vivo na TV Jornal

Os dois gigantes europeus se enfrentam pela primeira fase do torneio continental mais importante do futebol mundial. Confira programação da TV aberta

SBT/TV JORNAL

06:00 – Terço de Jesus das Santas Chagas

06:30 – Primeiro Impacto PE

07:30 – Primeiro Impacto

09:30 – Chega Mais

11:15 – Cotidiano

11:40 – TV Jornal Meio Dia

13:15 – Turma do Barra

13:45 – Carinha de Anjo

14:30 – Quando Me Apaixono

15:30 – Fofocalizando

16:45 – Champions League – Real Madrid x Milan

19:00 – O Povo na TV

19:45 – SBT Brasil

20:45 – A Caverna Encantada

21:30 – As Aventuras de Poliana

22:00 – Programa do Ratinho

23:00 – Cine Espetacular – Do Fundo do Mar 2

00:45 – The Noite

01:30 – Operação Mesquita

02:00 – SBT Podnight

02:45 – SBT News Na TV

BANDEIRANTES/TV TRIBUNA

05:00 – Papo Com Sabor

05:45 – Oração do Dia Com Profeta Vinícius Iract

06:00 – Jornal Bandnews

08:00 – Agro Band

08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus

08:35 – Bora Brasil

11:00 – Jogo Aberto

12:00 – Jogo Aberto Pernambuco

13:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição

14:00 – Bem Você

14:30 – Melhor da Tarde

16:00 – Brasil Urgente

17:30 – Brasil Urgente Pernambuco

18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição

19:20 – Jornal da Band

20:25 – Melhor da Noite

21:20 – Show da Fé

22:15 – Perrengue do Dia

22:30 – Masterchef Amadores

00:30 – Jornal da Noite

01:25 – Esporte Total

02:20 – Band Esporte

03:00 – Jornal da Band (R)

TV CLUBE / RECORD

06:30 – Balanço Geral PE

08:40 – Fala Brasil

10:00 – Hoje em Dia

11:50 – Balanco Geral PE

14:30 – Vem Pernambuco

15:30 – O Rico e Lázaro

18:00 – Cidade Alerta Pernambuco

19:15 – Jornal Guararapes

19:55 – Jornal da Record

21:00 – Força de Mulher

21:45 – Gênesis

22:30 – A Fazenda

00:15 – Jornal da Record

01:00 – Programação IURD

TV BRASIL/TV UNIVERSITÁRIA

06:00 – Discotoca

06:30 – Agrotur

07:00 – TV Brasil Animada

11:30 – D.P.A. – Detetives do Prédio Azul

11:45 – Tem Criança na Cozinha

12:00 – O Pantanal e Outros Bichos

12:30 – Stadium 1º Tempo

12:45 – Repórter Brasil Tarde

13:30 – Rotas

14:00 – Brasil Visto de Cima

14:30 – Terra Brasil

15:00 – Segredos da Austrália Selvagem

16:00 – Sem Censura

18:00 – Brasil Visto de Cima

18:30 – Stadium – Ao vivo

19:00 – Repórter Brasil Noite – Ao vivo

20:00 – Sangue Oculto

20:45 – Brasileirão Série B – Brusque (SC) x Botafogo (SP)

23:00 – DR com Demori

23:30 – Sem Censura

01:30 – Sangue Oculto

02:30 – Segredos da Austrália Selvagem

03:30 – Brasil Visto de Cima

04:00 – Terra Brasil

04:30 – DR com Demori

05:00 – Rotas da Liberdade

05:30 – Brasil Visto de Cima

REDE GLOBO

04:00 – Hora Um

06:00 – Bom Dia Pernambuco

08:30 – Bom dia Brasil

09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 – Mais Você

11:45 – NE1

13:00 – Globo Esporte

13:25 – Jornal Hoje

14:45 – Cabocla

15:20 – Sessão da Tarde – Vovó... Zona 3: Tal Pai, Tal Filho

16:50 – Alma Gêmea

17:50 – Garota do Momento

18:35 – NE2

19:00 – Volta Por Cima

19:50 – Jornal Nacional

20:40 – Mania de Você

21:20 – Brasileirão – Botafogo x Vasco

23:30 – Segue o Jogo

23:45 – Jornal da Globo