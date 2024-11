Exposição de Pedro Brasil evoca essência do Recife através de pinturas abstratas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Artista pernambucano expõe na no Hub Pural, no Bairro do Recife, com curadoria de Márcia Cabral; visitação ocorre até 31 de janeiro

A técnica expressionista do artista pernambucano Pedro Brasil promove uma jornada sensorial e abstrata na exposição "Brumas do Recife", em cartaz no Hub Pural, no Bairro do Recife. A curadoria é de Márcia Cabral.

A visitação ocorre até 31 de janeiro do próximo ano. O espaço fica aberto de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.

A mostra é composta por uma série de pinturas que buscam evocar a essência da capital pernambucana através tonalidades e formas etéreas.

Obra que integra a exposição 'Brumas do Recife', do artista plástico Pedro Brasil - DIVULGAÇÃO

A ambientação do espaço também complementa as obras, envolvendo os visitantes em uma experiência imersiva que convida à introspecção e à conexão com as "brumas do Recife".

Pedro Brasil explora a arte expressionista abstrata, criando paisagens fluídas em tinta acrítica. Também tem trabalhos com design, experiência do usuário e inteligência artificial.

SERVIÇO

'Brumas do Recife', por Pedro Brasil

Onde: Hub Plural Recife Antigo (Rua do Brum, 248, Bairro do Recife)

Visitação: até 31 de janeiro de 2025, das 14h às 18h

Quanto: Gratuito

Informações: @pedrobrasilart