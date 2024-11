Olinda Beer 2025 divulga atrações e preços de ingressos; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em 2025, o Olinda Beer ocorre no dia 23 de fevereiro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, no Grande Recife

O Olinda Beer, maior prévia carnavalesca privada do País, divulgou data e programação completa. O evento ocorre no dia 23 de fevereiro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco.

A programação terá mais de 10 horas de música, com shows completos de Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Bell Marques, Sorriso Maroto, Claudia Leitte, Léo Santana, Henry Freitas e Pablo, que chegam com repertórios inéditos e promovendo mistura de ritmos.

A estrutura contará com três áreas disponíveis: Área VIP, Open Beer (open bar de cerveja) e Tapete Vermelho (open bar premium), com entradas a partir de R$ 90, liberadas na pré-venda, no último sábado (2).

Ingressos do Olinda Beer 2025

Os ingressos variam de R$ 90 a R$ 480 e podem podem ser adquiridos no site e quiosque da Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos Shoppings RioMar e Tacaruna. Confira os preços da pré-venda: