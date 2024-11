Horóscopo, 7/11: Esta quinta será perfeita para definir novas estratégias no trabalho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

O dia será ideal para traçar novos planos sem muito alarde, mas com determinação e muito foco nas suas metas. As finanças também contam com boas energias e há chance de finalizar um negócio lucrativo. Boas vibes no amor. Cor: CINZA Palpites: 36, 18, 47

TOURO

Você conta com habilidade de sobra para lidar com pessoas de longe ou para fazer negócios. Seu raciocínio e inteligência estão afiadíssimos! E o dia também será perfeito para apostar em parceria com alguém do seu círculo de amizade. Há sinal de novidades interessantes no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 20, 43, 02

GÊMEOS

As mudanças seguem em alta, Gêmeos, e você pode aproveitar o astral favorável para fazer alguns ajustes no serviço. Experimente cuidar das tarefas de rotina de uma maneira diferente! Aproveite também para fazer mudanças e cuidar melhor do seu visual. Use e abuse da sua seducência no amor! Cor: AZUL Palpites: 18, 48, 09

CÂNCER

No trabalho, criatividade e inspiração serão os seus pontos fortes para desenvolver novos projetos ou cuidar das tarefas de rotina. Os relacionamentos seguem protegidos, e você pode aproveitar para se divertir. No amor, aposte nas demonstrações de carinho. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 14, 24, 40

LEÃO

As estrelas avisam que você vai ter que ralar muito se quiser dar conta de tudo o que deve cair no seu colo. Mas encare as tarefas numa boa, e aproveite para tentar algo novo ao lidar com as situações do dia a dia. O amor pede mais paciência. Cor: AMARELO Palpites: 03, 12, 10

VIRGEM

Com a Lua ainda iluminando o seu paraíso astral nesta quinta, sua criatividade ganha destaque e poderá convencer as pessoas sem precisar se esforçar muito. A sorte tem tudo para sorrir para os seus interesses. O romantismo está no ar e promete ótimos momentos no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 20, 43, 02

LIBRA

A maior parte da sua atenção deve se voltar para a vida familiar, e se depender das estrelas, será mais fácil se juntar com os familiares e incrementar o orçamento doméstico. Aproveite para resolver algumas coisas que vinha adiando. O clima é de cumplicidade no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 37, 19, 39

ESCORPIÃO

Com raciocínio rápido e facilidade para expressar suas ideias, você tem tudo para se entender melhor com as pessoas. É hora de sair da rotina e correr atrás de novas realizações no trabalho, de colocar seus sonhos em prática e focar nas suas metas. O amor fica mais animado. Cor: VIOLETA Palpites: 44, 33, 15

SAGITÁRIO

As finanças contam com as melhores vibes, e você pode identificar oportunidades imperdíveis de encher o bolso! No trabalho, se quiser dar conta de todos os afazeres, você terá que manter os pés no chão e ser realista. No amor, seu maior desafio será lidar com o ciúme, que segue em alta. Cor: PRETO Palpites: 58, 50, 41

CAPRICÓRNIO

Você começa o dia com disposição de sobra para encontrar boas oportunidades de resolver alguns assuntos pessoais. E se souber equilibrar os seus desejos e a interação com os outros, você vai brilhar em qualquer ocasião! Descontração e alto–astral no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 31, 42, 32

AQUÁRIO

Talvez você comece o dia com vontade de se isolar, e agir nos bastidores pode ser a melhor forma de cumprir sua parte sem chamar tanta atenção. Bom astral para explorar novas possibilidades e lidar com dinheiro, já que a sua intuição estará pra lá de afiada. Clima mais sussa no amor. Cor: AMARELO Palpites: 30, 27, 45

PEIXES

Esta quinta será perfeita para definir novas estratégias no trabalho, testar seus limites e fazer alguns ajustes nos seus planos mais ambiciosos. E como as amizades estão em destaque, a diversão está garantida! Driblar a rotina será a melhor pedida para animar o amor. Cor: MAGENTA Palpites: 18, 57, 30