Exposição imersiva no universo de Ariano Suassuna chega ao RioMar Recife; saiba como visitar

Após exposições imersivas nos conjuntos de obras de Pablo Picasso e Michelangelo, chegou a vez de um brasileiro, nordestino e pernambucano de coração ter seu legado apresentado em uma experiência inédita no RioMar Recife: Ariano Suassuna.

"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" estreia em 29 de novembro, proporcionando uma viagem pela vida e obra do escritor, filósofo, poeta e dramaturgo, com tecnologia de ponta.

Boneco e vestimentas de Ariano Suassuna integram a exposição imersiva 'O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso', que chega ao RioMar Recife

13 salas, que somam 1.200 metros quadrados, o visitante poderá conhecer obras ainda não vistas pelo público, como manuscritos, fotos raras, trechos de peças teatrais e vídeos.

Ingressos

Os bilhetes podem ser adquiridos a partir desta quinta-feira (7) para o público em geral pelo site Fever e do App do RioMar Recife.

A exposição está dividida em cinco atos imersivos, além da introdução. Ato I: Amor pela poesia; Ato II: Amor pela sua aldeia; Ato III: Amor da vida; Ato IV: Amor que contagia e Ato V: Amor imorrível.

Criação

Co-criada em participação com o neto mais velho de Ariano, João Suassuna, a exposição faz a sua primeira parada na capital pernambucana após a estreia de sucesso no espaço Luzzco, na Paraíba.

"A exposição é linda e consegue preservar a coerência de Ariano, levando adiante a sua chama imortal, que tanto nos inspira", celebra João Suassuna, neto de Ariano Suassuna.

Detalhes da exposição imersiva 'O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso', que chega ao RioMar Recife

"E isso é possível porque temos uma experiência que nos revela o Ariano gênio, como escritor e defensor da cultura brasileira, mas, especialmente, o Ariano gênio como gente. Uma vivência que permitirá a todos acessarem o coração do Mestre e todos seus amores, passando do riso à emoção."

Dimensões

No RioMar Recife, "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" vai ocupar uma área de mais de 1.200 metros quadrados no Espaço de Eventos, localizado no Piso L3 (mesmo nível da Praça de Alimentação) do mall.

A exposição conta com novidades exclusivas em relação à exposição na Paraíba, ampliando o número de salas de 4 para 13 no RioMar Recife.

Os visitantes também terão a oportunidade de ver e conhecer o Ariano ser humano, através de pílulas físicas da vida dele, como o traje que ele usava e a cadeira que gostava de sentar para ler e contar as suas histórias.

"Estamos muito felizes em receber a megaexposição "O Auto de Ariano – Um realista esperançoso" no RioMar. Acreditamos no entretenimento cultural como uma forma inclusiva e democrática de proporcionar ao público interações e experiências memoráveis", diz Denielly Halinski, gerente de Marketing do RioMar Recife.

Projeções da exposição imersiva 'O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso', que chega ao RioMar Recife

"Valorizando a arte, a literatura e as expressões artísticas, tendo a cultura como um dos pilares de atuação do empreendimento, apresentaremos para nossos clientes a riqueza que é a obra de Ariano Suassuna, singular, multicultural e de reconhecimento internacional."

SERVIÇO

Exposição "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Onde: Espaço de Eventos – Piso L3 (mesmo nível da Praça de Alimentação) do RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Quando: estreia em 29 de novembro, em cartaz até 30 de janeiro

Visitação: Segunda a sábado, das 9h às 22h | Domingos e feriados, das 12h às 21h.

Quanto: R$ 70, R$ 35 (meia) e R$ 175 combo família (quatro ingressos) de segunda a quinta; e R$ 80, R$ 40 (meia) e R$ 200 combo família (quatro ingressos) de sexta a domingo