Homem da Meia-Noite de 2025 vai celebrar os blocos líricos e Getúlio Cavalcanti

Blocos Edgard Moraes, das Flores, Batutas de São José e Flor da Lira são os homenageados do desfile de 2025; roupa do Calunga fica pronta em fevereiro

O Clube de Alegoria e Crítica o Homem da Meia-Noite, uma das agremiações mais tradicionais de Olinda, fará um resgate do lirismo do frevo em seu desfile de 2025, marcado para 1º de março.

O tema "O Bom Sebastião" remete aos tempos saudosos dos desfiles glamorosos do frevo de bloco, fazendo uma referência à música do mestre do frevo, Getúlio Cavalcanti, que também é homenageado.

Cantor Getúlio Cavalcanti é um dos homenageados do Homem da Meia-Noite no Carnaval de 2025 - LEANDRO LOPES/SJCC

O Calunga ainda estará homenageando diversos grupos de blocos líricos: Bloco da Saudade, Bloco das Flores, Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José e Bloco Flor da Lira.

Como manda a tradição, o desfile ocorre no Largo do Bonsucesso, no Sítio Histórico, no dia 1º de março, a partir das 0h.

Detalhes do desfile foram revelados durante coletiva no Paço do Frevo, na manhã desta quinta-feira (7).

Vestimenta do Calunga

Para o desfile, a aguardada roupa do Calunga também terá um toque do lirismo do frevo.

Desde o falecimento do Alfaiate Brasil, a direção do clube tem convidado novos artistas para fazer a roupa do Homem da Meia-Noite.

Coletiva de imprensa sobre o Homem da Meia-Noite de 2025 reuniu diversos blocos líricos no Paço do Frevo, no Recife - DIVULGAÇÃO

Nesse ano, o Calunga vai vestir uma roupa confeccionada por quatro mães: os carnavalescos Cid Cavalcanti e Josué. Eles representam, respectivamente, os blocos O Bonde o Cordas e Retalhos.

Na coletiva, foi revelada a gravata do Calunga. A entrega da roupa completa ocorrerá no dia no 02/02, saindo do Catamarã indo pelo Rio Capibaribe numa travessia especial na embarcação recheada de convidados até o Bairro do Recife, onde a entrega será feita no Paço do Frevo, com a presença dos homenageados.

Infantil

Mais uma vez, o clube também oferece uma grande prévia para a criançada na Cidade Alta em Olinda. O Calunguinha na Folia ganha as ruas no dia 08/02/2025 no Largo do Bonsucesso. Com uma vasta programação voltada para as crianças com muita brincadeira e frevo.

Homenageados

O Coral Edgar Moraes foi fundado em 1987 pelas filhas e netas do consagrado compositor Edgar Moraes, o nosso General Cinco Estrelas da Folia. Conhecido por ter composto frevos para quase todos os blocos de sua época, com canções marcantes como Saudade de Raul Moraes.

O Bloco da Saudade, que desfilou pela primeira vez no Recife em 1974. Criado também em homenagem ao compositor Edgar Moraes, que compôs o frevo Valores do Passado, o hino do bloco, que até hoje arrasta milhares de foliões por onde passa.

Fundado em 1920 por Pedro Salgado e Raul Moraes, O Bloco das Flores é considerado um dos primeiros blocos líricos do estado e estará pela primeira vez no nosso desfile.

O Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José, fundado em 1932, também marcará presença.

O Calunga ainda prestará uma grande homenagem ao Bloco Flor da Lira, que tem sede em Olinda e é um das grandes entidades culturais de de Pernambuco desde os anos 1970.

SERVIÇO

Desfile do Homem da Meia-Noite 2025

Onde: Largo do Bonsucesso, Sítio Histórico de Olinda

Quando: 1º de março de 202, às 0h