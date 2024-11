Projeto mapeia mães artistas do Grande Recife; conheça o RAMA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Rede Afetiva de Mães Artistas (RAMA), idealizada por Amandine Goisbault e Bruna Pedrosa, tem como fundamento desenhar um mapa de expressões artísticas diversas alinhavadas a partir do olhar de quem (as) cria: artistas-mães, mães-artistas, e agora retoma com suas atividades.

Com nova chamada para artistas recifenses ou radicadas na cidade que são mães, publicação de textos sobre temas transversais à maternidade/maternagem e outras ações, essa etapa do projeto conta com suporte do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura – Funcultura.

Impacto do mapeamento

A primeira edição do projeto aconteceu em 2021 e conseguiu mapear mais de 20 artistas mães em todo o estado.

“O projeto pretende o mapeamento de mães-artistas para fortalecer as conexões entre elas e ampliar horizontes dessas profissionais, não reduzindo ao tema que as une, ser espaço de trocas e, sobretudo, de escuta, além de fomentar reflexões sobre o tema da maternidade e interseções”, destaca Bruna Pedrosa, mãe de Benício, arte-educadora e gestora de projetos culturais.

Segundo Bruna, do ponto de vista das políticas públicas, as respostas ao formulário desenvolvido pela pesquisa ajudam a entender quantas mães artistas atuam na região, quais as dificuldades comuns à maioria dessas mulheres e pauta sugestões de ações que podem e devem ser promovidas pelo estado e pela iniciativa privada para atender às demandas desse grupo.

“Essas mães-artistas são responsáveis, junto com as demais mulheres, por todo esse trabalho historicamente dedicado ao cuidado e a sustentação da base da sociedade, mas são também responsáveis por uma significativa contribuição à produção artística e cultural do estado”, pontua Bruna.

Com foco na Região Metropolitana do Recife, ainda que aberta a inscrições vindas de outras regiões de Pernambuco, a RAMA visa fortalecer e dar visibilidade a artistas de diversas linguagens (desenho, pintura, gravura, escultura, arte têxtil, performance, audiovisual etc.), suas obras e espectros de atuação. O cadastro já pode ser feito no formulário disponível nas redes oficiais da pesquisa e consiste na coleta de dados gerais e perfil artístico, perguntas sobre a maternidade, reflexões acerca da realidade na qual as artistas estão inseridas e subjetividades.

Todo o material recebido através do formulário será processado e os perfis ficarão disponíveis no site da RAMA. As mães-artistas mapeadas na primeira fase do projeto já encontram seus perfis disponíveis no endereço eletrônico.

“O site é uma janela de divulgação do portfólio e trabalhos das artistas que integram a rede, com uma seção que se assemelha a um blog, em que são publicados textos sobre temas que atravessam a maternidade/maternagem”, comenta Amandine Goisbault, realizadora, fotógrafa e editora audiovisual, mãe de Mila e Gaël.

Trajetória

Lançada em 2021, a Rede Afetiva de Mães Artistas teve início com o lançamento do site oficial, primeira chamada para cadastro e lives temáticas junto a cinco artistas convidadas, Clara Moreira (Recife), Clara Nogueira (Olinda), Kalor (Camaragibe), Letícia Carvalho (Jaboatão dos Guararapes) e Rayana Rayo (Olinda), que protagonizaram também minidocs, intitulados Conversas com mães artistas; todo esse conteúdo audiovisual está disponível no canal do projeto no YouTube.

“O primeiro momento da RAMA deu visibilidade ao tema base, estabelecendo conexão entre artistas mães e com outros projetos de mapeamento e acerca da arte e da maternidade, a exemplo do Arte e Maternidade, de Brasília. Além disso, firmou o projeto nas redes sociais, com conteúdo publicado no Instagram e no YouTube”, comenta Amandine.

A RAMA funciona por meio de chamada aberta, que abre e fecha de tempos em tempos, por ter uma equipe pequena e dedicada também a outras atividades.

A rede conta com coordenação e pesquisa de Bruna Pedrosa (Preamar Cultural) e Amandine Goisbault (Manifesta Produções), assistência de Carol Corrêa, identidade visual de Laura Morgado, site de Elen Cezar e Bruno Henrique Menegat (Coletivo Intersomos).

O chamamento aberto agora para cadastramento segue até o final do ano. Você pode ter mais informações e conhecer os conteúdos sobre a rede a partir do instagram do grupo @rama.rede.afetiva.