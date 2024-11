Agenda: Roberto Carlos, festival de música eletrônica e ancestralidade negra no final de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A agenda cultural deste fim de semana chega com uma programação repleta de música, teatro e celebração da cultura negra no Recife e em Olinda.

A maratona começa com o Rec'n'Play na sexta (8), trazendo shows gratuitos que vão do Afoxé Oxum Pandá até Frejat, passando por Almério e Karynna Spinelli no Cais do Sertão.

Para quem busca algo mais intimista, o icônico Roberto Carlos se apresenta no Classic Hall, enquanto Marcelo Jeneci leva seu show ao Teatro do Parque.

Música eletrônica

No sábado (9), o Phase Festival desembarca com uma seleção eletrônica internacional, incluindo Traumer, Martijn Ten Velden, Flo Massé, L_cio, Badsista, Marcio S., Bárbara Boeing, Mojjo, Slow Motion e mais.

Afro

A cultura afro-brasileira ganha destaque em eventos como a Sambada da Cocada de Amaro Branco, com o Grupo Percussivo Cores da Raça, e Santería, do Afoxé Oxum Pandá.

Já em Olinda, a Praça do Carmo vibra com o Olindub. Fechando o final de semana, o projeto Domingo Azul apresenta Fios de Choro e Bruna Caram na Casa Estação da Luz.

Sexta-feira (8)

Palco Pernambuco Meu País no Rec'N'Play, com Afoxé Oxum pandá, Karynna Spinelli e Mãeana canta João Gilberto e João Gomes

Horário: a partir das 16h30

Onde: Cais do Sertão

Quanto: Gratuito

Palco Sesc do Rec'N'Play, com Joelminha do Recife, Breggae, Eduarda Alves e Nadejda

A cantora de brega Eduarda Alves - DIVULGAÇÃO

Horário: a partir das 18h30

Quanto: Gratuito

Palco Recife Cidade da Música no Rec'N'Play, com SetePalha, Almério e Frejat

Horário: a partir das 19h

Quanto: Gratuito

Roberto Carlos

Cantor Roberto Carlos durante show - CAIO GIRARDI/DIVULGAÇÃO



Horário: 21h

Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n, Complexo Salgadinho, Olinda/PE)

Quanto: últimas cadeiras individuais (R$ 700 e R$ 250) e camarotes (R$ 4000) à venda na bilheteria do Classic Hall e online no site Acesso Ticket

Marcelo Jeneci no Projeto Seis e Meia

Horário: 18h30

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Quanto: R$ 120 e R$ 60 (meia)

PC Silva

Horário: 20h30

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda)

Quanto: a partir de R$ 35, à venda no Sympla

Sábado (9)

Phase Festival, com Traumer, Martijn Ten Velden, Flo Massé, L_cio, Badsista, Marcio S., Bárbara Boeing, Mojjo, Slow Motion e mais

O holandês Martijn Ten Velden, o DJ francês Traumer e os recifenses JV e Racso - Divulgação

Horário: 18h

Onde: Área de externa do Armazém 14, no Bairro do Recife

Quanto: a partir de R$ 130, à venda no Evenyx

Paolo Ravley

Horário: 19h30

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna

Quanto: Gratuito

Jornada de MCs do Rec'N'Play

Horário: a partir das 10h

Onde: Palco da Rua do Bom Jesus

Quanto: Gratuito

Grupo Percussivo Cores da Raça na Sambada da Cocada de Amaro Branco

Cores da Raça - RAYQUE/DIVULGAÇÃO

Horário: 21h

Onde: Quilombo Urbano do Amaro Branco, na Praça do Amaro Branco, em Olinda-PE

Quanto: Gratuito

'Santería', de Afoxé Oxum Pandá

Afoxé Oxum Pandá apresenta o espetáculo Santería - ZÉ GABRIEL LIMA/DIVULGAÇÃO

Horário: 20h

Onde: Caixa Cultural Recife

Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria da Caixa Cultural Recife

Olindub, com Jamaica, com Buguinha Dub, Caio Jahz, Leão Conquistador Sistema de Som, Jah Leo e Ed Roots

Horário: 22h

Onde: Praça do Carmo

Quanto: Gratuito

Manguebitinho

Horário: 14h30

Onde: Palco Sesc do Rec’n’Play, na Avenida Rio Branco

Quanto: Gratuito

Domingo

Fios de Choro e Bruna Caram no projeto Domingo Azul

Horário: a partir das 17h30

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 31, Carmo, Olinda)

Quanto: R$ 80, R$ 60 (social), R$ 40 (meia), R$ 400 (mesas)

Teatro

Sexta-feira (8)

Espetáculos 'Renascidos aqui, mas somos de lá'

Horário: 19h

Onde: Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista - Recife/PE)

Quanto: R$ 30, R$ 15 (meia)

Sábado (9)

Espetáculo "Meia Noite", com Orun Santana

Horário: 19h

Onde: Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista - Recife/PE)

Quanto: R$ 30, R$ 15 (meia)