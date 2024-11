Horóscopo 08.11: o dia tem tudo para ser movimentado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (8), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Sextou, Áries, e a companhia dos amigos será bem–vinda e promete muita diversão! No trabalho, seu lado criativo e ambicioso tende a crescer e devem surgir boas oportunidades. A sintonia no amor tem tudo para crescer. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 45, 47, 54



TOURO - A Lua em Aquário promete dar um empurrão nos assuntos profissionais! O dia será perfeito para fazer ajustes na rotina e repensar a carreira. Embora você não seja fã de mudanças, elas são inevitáveis e podem favorecer os seus interesses. Paixão em alta no amor! Cor: CREME Palpites: 33, 08, 60



GÊMEOS - Com a Lua brilhando em Aquário, seu lado sociável fica ainda mais evidente, assim como o seu espírito aventureiro. No trabalho, talvez precise de esforço para manter o foco nas tarefas, mas você vai dar conta do recado se juntar esforços com os colegas. No amor, mostre seu bom humor e fuja da rotina! Cor: VIOLETA Palpites: 23, 59, 13



CÂNCER - O céu avisa que o dia tem tudo para ser movimentado, com direito a reviravoltas e surpresas! Se pensa em tentar algo novo, essa é a hora de colocar as mudanças que deseja em prática. O amor pegar fogo, mas da melhor maneira possível. Cor: PRETO Palpites: 14, 33, 51



LEÃO - A Lua brilha em Aquário, e avisa que você tem tudo para fechar a semana com o pé direito! À tarde, seu charme e encanto pessoal estarão a todo vapor e podem ajudar a conhecer gente nova, fazer contatos interessantes no trabalho e até se divertir com os amigos mais tarde. O amor está protegido. Cor: LILÁS Palpites: 50, 53, 35



VIRGEM - Você vai encarar o trabalho logo cedo com mais foco, disposição e energia para dar conta de todas as suas responsabilidades. As tarefas domésticas ou os assuntos que envolvem a família estão protegidos à tarde. Com tanta coisa acontecendo, talvez falte pique para se dedicar mais ao amor. Cor: BRANCO Palpites: 16, 38, 52



LIBRA - Com a Lua iluminando seu paraíso astral, o céu envia good vibes para você conversar e trocar ideias com todo mundo, inclusive no trabalho. E como vai contar com uma dose extra de sorte, especialmente à tarde, vale a pena fazer uma fezinha! No amor, fale sobre os seus sentimentos e abra o coração. Cor: BEGE Palpites: 60, 33, 15



ESCORPIÃO - Se depender das estrelas, você começa o dia com mais habilidade para colocar as contas em ordem, planejar os gastos e deixar tudo do seu jeito. As estrelas garantem boas energias em quase tudo o que envolva dinheiro. Só tenha cuidado com o ciúmes no amor, beleza? Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 32, 49, 59



SAGITÁRIO - Com a Lua destacando seu lado inquieto e comunicativo, você tem tudo para brilhar! Aproveite para cuidar de alguns interesses particulares. No trabalho, confie em seu raciocínio rápido para dar conta das tarefas que caírem no seu colo. A vida amorosa ganha mais brilho. Cor: ROXO Palpites: 12, 45, 57



CAPRICÓRNIO - Se depender da Lua, você pode receber ótimas notícias envolvendo as suas finanças! Siga a sua intuição para descobrir como lidar com os negócios. Só um conselho: suas chances de sucesso aumentam se ficar na sua! No amor, as vibes vão deixar seu coração quentinho. Cor: AMARELO Palpites: 23, 05, 35



AQUÁRIO - A Lua está iluminando o seu signo, sinal de que vai sobrar disposição, energia e novas ideias para cuidar de tudo o que aparecer pela frente! O astral é ideal para colocar seus planos em prática e sair da sua zona de conforto. Há sinal de sintonia alta no amor. Cor: AZUL Palpites: 21, 54, 45



PEIXES - A Lua passa a infernizar o seu astral, mas não precisa se preocupar, porque o astro promete destacar sua intuição e sua sensibilidade. A dica é pensar mais e falar menos, rever opiniões e até alguns relacionamentos. O amor pode ficar mais sossegado, mas isso não significa algo ruim. Cor: ROSA Palpites: 38, 07, 52