Horóscopo, 9/11: A companhia dos amigos promete muita diversão

ÁRIES

A companhia dos amigos promete muita diversão, mas primeiro foque naquilo que precisa ser feito. Há risco de briga com amigo se não usar a diplomacia. Planos para uma viagem pedem atenção à tarde, porque o céu fica tenso. O amor pode passar por altos e baixos, então vá com calma. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 50, 08, 05

TOURO

Sua ambição continua em alta, pena que nada vai cair de presente no seu colo, e talvez tenha que fazer alguns sacrifícios para conseguir o que deseja. E é melhor controlar seu temperamento para não se desentender com alguém. No amor, invista na diplomacia. Cor: AZUL Palpites: 16, 25, 34

GÊMEOS

Você pode começar o dia com muito pique, mas pouco foco. Mas talvez seja preciso um pouco de esforço para manter a atenção nos assuntos rotineiros. Planos de viagem pedem cuidado extra à noite, já que seu foco estará mais disperso. No amor, cuidado para não exagerar nas críticas. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 51, 44, 26

CÂNCER

O dia pode começar tenso, então aposte no jogo de cintura para encaixar qualquer imprevisto na sua agenda. Se ouvir a sua intuição, o resultado pode ser melhor do que esperava. Bom momento para rever algumas coisas e até encerrar um ciclo. A sensualidade será o seu maior trunfo no amor! Cor: ROSA Palpites: 36, 27, 38

LEÃO

Você conta com uma ajudinha do céu para se entender melhor com as pessoas em geral, mas nem tudo será um mar de rosas. Pode pintar uma torta de climão, então faça o possível para ouvir o que os outros têm a dizer e tente melhorar em alguns aspectos. No amor, dispense o ciúme. Cor: LILÁS Palpites: 07, 34, 47

VIRGEM

Tudo indica que vai valorizar a disciplina e pode até fazer alguns sacrifícios para conseguir o que deseja, Virgem. A saúde também ganha destaque, pois qualquer tipo de exagero pode se refletir no seu corpo, por isso, pegue leve. Há sinal de clima tenso com a família à tarde. No amor, controle o ciúme. Cor: CREME Palpites: 44, 59, 33

LIBRA

A Lua continua iluminando seu paraíso astral, sinal de que você começa o dia esbanjando charme por onde passar! Aproveite qualquer oportunidade para se divertir, mas sem deixar as suas obrigações de lado. Há risco de desentendimento no amor. Faça o possível para dar a volta por cima! Cor: VERDE Palpites: 08, 51, 24

ESCORPIÃO

A Lua promete movimentar tudo o que envolva sua casa e sua família, então vale tirar um tempinho mais tarde para curtir o seu canto! Mas nem tudo é perfeito e pode pintar climão em casa em vários momentos. Ciúme ou possessividade pode estremecer o amor, então não exagere. Cor: PINK Palpites: 60, 24, 33

SAGITÁRIO

Você começa o final de semana com pique e ideias a mil! A comunicação também está turbinada, e não vai ter problema para expressar o que pensa. Mas à tarde, vá com calma ao lidar com a família porque o caldo pode entornar. O amor também pede cautela. Cor: BEGE Palpites: 44, 60, 41

CAPRICÓRNIO

Você continua com foco nas finanças e, com ajuda das estrelas, as situações envolvendo grana devem se desenrolar melhor do que esperava. Desde que controle seus impulsos, tudo indica que o saldo será positivo. Um pouco de ciúme pode temperar o amor, só não exagere. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 16, 61, 38

AQUÁRIO

O astral será perfeito para cuidar de assuntos pessoais, fazer contato com pessoas queridas ou tomar decisões importantes! Talvez tenha que dar uma desculpa se pintar alguém pedindo dinheiro emprestado, mas é melhor sair de fininho do que acabar no prejuízo. Boas vibes no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 05, 04, 13

PEIXES

O sábado será perfeito para diminuir o ritmo, ficar no seu canto e repensar algumas coisas. Tarefas que podem ser feitas a sós devem correr com mais tranquilidade, já que você vai buscar paz e sossego. Tenha cautela para não deixar um segredo escapar. No amor, cuidado com fofocas ou confusão. Cor: AMARELO Palpites: 27, 57, 54