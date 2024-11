9ª Mostra Ambiental do Recife tem estreia de documentário sobre Pepe Mujica; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programação é gratuita e aberta para todas as idades, com sessões no Teatro do Parque, Cine UFPE, Bar Super 8 e Armazém do Campo

A MARÉ - Mostra Ambiental de Cinema do Recife chega à sua 9ª edição desta segunda-feira (11) ao sábado (16), quando ocorre a sua grande exibição: a primeira exibição no Nordeste do longa-metragem "O Sonho de Pepe", dirigido pelo cineasta uruguaio Pablo Trobo, integrando o circuito mundial de estreia do filme. A exibição ocorre às 16h, no Armazém do Campo, no Recife.

Pela primeira vez, o evento também terá sessão especial na Cidade do Porto, em Portugal. Toda a programação é gratuita e aberta para todas as idades, com sessões no Teatro do Parque, Cine UFPE, Bar Super 8 e Armazém do Campo.

A edição apresenta mais 46 filmes que serão divididos entre exibições presenciais e online, através da plataforma MARÉ PLAY, destacando obras que abordam temas culturais, sociais e ambientais urgentes.

"A MARÉ nasceu no Recife com o propósito de trazer à tona questões urgentes para a nossa cidade. Hoje, ver essa ideia alcançar dois continentes e mobilizar diferentes públicos é uma vitória do cinema ambiental e uma prova de que estamos todos atentos à emergência climática, o principal desafio do nosso tempo" afirma Rafael Buda, coordenador da Mostra.

Destaque

Longa-metragem 'O Sonho de Pepe', dirigido pelo cineasta uruguaio Pablo Trobo, integra programação da 9ª MARÉ - Mostra Ambiental de Cinema do Recife - STILL

O documentário O Sonho de Pepe oferece um olhar íntimo sobre a vida e a filosofia de José "Pepe" Mujica, ex-presidente do Uruguai, conhecido por seu estilo de vida simples e seu ativismo ambiental.

Com filmagens iniciadas em 2009, durante a campanha presidencial de Mujica, o documentário explora a jornada do líder que optou por viver com poucas posses, mantendo-se fiel aos seus ideais de igualdade e justiça social.

O documentário também faz referência ao Movimento 2052, que alerta sobre o possível ponto de não-retorno ambiental.

Mais filmes

'A Queda do Céu', de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, integra programação da 9ª MARÉ - Mostra Ambiental de Cinema do Recife - STILL Quatro Pontes, de Tabata de Morais, integra programação da 9ª MARÉ - Mostra Ambiental de Cinema do Recife - STILL

Outros destaques são "A Queda do Céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, traz a perspectiva Yanomami sobre ameaças externas, como o garimpo e epidemias.

O filme apresenta o ritual Reahu e explora a luta dos Yanomami para proteger seu território e suas tradições. E tem estreia pernambucana com o longa Água Capital, de Marcelo Pedroso, que reflete sobre a crise hídrica em Brasília. O documentário explora como o projeto moderno da cidade contrasta com os problemas de gestão e acesso à água.

Já A Transformação de Canuto, de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho, apresenta a resistência cultural do povo Guarani-Kaiowá e sua conexão com a terra frente aos desafios modernos.

Outra estreia pernambucana muito aguardada é o curta Quatro Pontes, de Tabata de Morais.

Formação

Além das sessões de cinema, a 9ª MARÉ oferece uma série de atividades formativas, como a oficina "Da Poesia ao Vídeo", ministrada pela cineasta Eva Jofilsan, e O Mundo e o Minuto, comandada por Camila Nascimento.

São espaços que propõem o desenvolvimento de habilidades audiovisuais e artísticas, conectando diferentes linguagens e abordagens para a temática ambiental. As oficinas acontecerão no Compaz Leda Alves e no Compaz Dom Helder Camara, respectivamente. As inscrições são gratuitas.

Confira a programação:

Dia 11/11/2024 (segunda-feira)

OFICINA: DA POESIA AO VÍDEO

Instrutora: Eva Jofilsan

Local: COMPAZ Leda Alves

Horário: 09h às 12h

OFICINA: O MUNDO E O MINUTO

Instrutora: Camila Nascimento

Local: COMPAZ Dom Hélder Câmara

Horário: 09h às 12h

Dia 12/11/2024 (terça-feira)

OFICINA: DA POESIA AO VÍDEO

Instrutora: Eva Jofilsan

Local: COMPAZ Leda Alves

Horário: 09h às 12h

OFICINA: O MUNDO E O MINUTO

Instrutora: Camila Nascimento

Local: COMPAZ Dom Hélder Câmara

Horário: 09h às 12h

TEATRO DO PARQUE

19h - Abertura da 9ª MARÉ

19h30 - Curta: Quatro Pontes, de Tábata Morais (Fic | 18’ | 2024 | PE)

20h - Longa: A Queda do Céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha (Doc | 110’ | 2024)

Dia 13/11/2024 (quarta-feira)



OFICINA: DA POESIA AO VÍDEO

Instrutora: Eva Jofilsan

Local: COMPAZ Leda Alves

Horário: 09h às 12h

OFICINA: O MUNDO E O MINUTO

Instrutora: Camila Nascimento

Local: COMPAZ Dom Hélder Câmara

Horário: 09h às 12h

TEATRO DO PARQUE

19h - Abertura

19h30 - Curta: Meu Lugar no Mundo, de Coletivo Erê Sankofa (Doc | 23’ | 2023 | PE)

20h - Longa: Água Capital, de Marcelo Pedroso (Doc | 62’ | 2024 | PE)

Dia 14/11/2024 (quinta-feira)

OFICINA: DA POESIA AO VÍDEO

Instrutora: Eva Jofilsan

Local: COMPAZ Leda Alves

Horário: 09h às 12h

OFICINA: O MUNDO E O MINUTO

Instrutora: Camila Nascimento

Local: COMPAZ Dom Hélder Câmara

Horário: 09h às 12h

LANÇAMENTO DE LIVRO - CINE UFPE

14h - Capitalismo e Sustentabilidade, de Theófilo Rodrigues

CINE UFPE

15h - Abertura

15h30 - Curta: A Menina e o Pote, de Valentina Homem (Ani | 12’ | 2024 | PE)

16h - Longa: A transformação de Canuto, de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho (Doc | 130’ | 2023 | SP/PE)

Dia 15/11/2024 (sexta-feira)

BAR SUPER 8

18h - Abertura

18h30 - Sessão de Curtas Povos e Territórios:

- Serra da Inveja, de Bruna Leite, Henrique Lapa e Ioanna Pappou

- Entre o Rio e a Praça, de Paulo Pontes

- Narrativas Históricas Povos Xukuru do Ororubá, de Diego Xukuru e Eduardo Xukuru

- Caboc'Urbano: Fogo no Canavial, de Jota Carmo

- Córrego do Ouro: Oralidade e Memória, de Omiyalê Araújo

Dia 16/11/2024 (sábado)

ARMAZÉM DO CAMPO

19h - Abertura

19h30 - Curta: Mulheres na Conservação, de Paulina Chamorro (Doc | 48’ | 2024 | RJ)

20h - Longa: O Sonho de Pepe, de Pablo Trobo (Doc | 86’ | 2024 | Uruguai)

21h30 - Festa de Encerramento DJ Lupe

MARÉ PLAY

Sessão de filmes on-line

De 18 à 22/11/2024 (segunda à sexta)

SEMINÁRIO MARÉ + TORÓ - Clima, Tecnologia e Cultura

De 19 à 21/11/2024



Dia 19/11/2024 (terça-feira)

DEBATE: ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE

Tema: Mar de Plástico - Poluição e Saúde Única

Coordenação: Giulia Bertotti

Convidados: Luana Rocha (Ecoassociados), Profª Drª Andreia Neves Fernandes (Laboratório de Processos Ambientais e Contaminantes Emergentes - LAPACE / UFRGS)

Local: Youtube MARÉ

Horário: 19h

Dia 20/11/2024 (quarta-feira)

DEBATE: POVOS E TERRITÓRIOS

Tema: Povos e Territórios - Proteção Ambiental e Direitos Culturais

Coordenação: Ranielle Vital

Convidado: Cacique Marcos Xukuru (Prefeito eleito de Pesqueira/PE)

Local: Youtube MARÉ

Horário: 19h

Dia 21/11/2014 (quinta-feira)

DEBATE: CIDADES E CONFLITOS

Tema: Construindo Cidades Sustentáveis - Ação Climática e Transformação Urbana

Coordenação: José Bertotti

Convidada: Inamara Melo (Coordenadora geral de adaptação à Mudança do Clima - Ministério do Meio Ambiente - MMA)

Local: Youtube MARÉ

Horário: 16h